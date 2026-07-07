e una gamma ampliata sono affiancati da un deciso orientamento verso partnership strategiche, come quella con il costruttore cinese Dongfeng. L’attuale scenario vede quindi il costruttore lanciato verso

è sinonimo di avventura e innovazione e, in questa fase, le nuove scelte testimoniano la volontà di

Jeep Avenger restyling: design, motori e tecnologie di ultima generazione

L’ultimo aggiornamento della SUV compatta progettata a Torino ha portato un deciso rinnovamento stilistico, senza intaccare l’identità che ha reso il modello uno dei più apprezzati d’Europa. La firma luminosa anteriore, ora più moderna e visivamente impattante, rafforza il family feeling con modelli di segmento superiore, come la Compass. Le versioni più esclusive propongono una calandra a sette feritoie retroilluminata, dettaglio che accresce la riconoscibilità su strada. Carrozzeria e paraurti sono stati aggiornati, garantendo non solo un aspetto più robusto ma anche una protezione superiore. Le nuove tinte Forest e Bamboo e i cerchi in lega fino a 18 pollici accentuano il legame del modello con il mondo outdoor.

All’interno, l’approccio mira a offrire materiali di qualità superiore, con inserti imbottiti nella plancia, rivestimenti specifici e soluzioni lavabili per chi sceglie la variante 4xe dedicata al fuoristrada. Il nuovo sistema di fari LED Matrix eleva il livello di sicurezza su strada, mentre la telecamera anteriore a 360 gradi facilita le manovre anche negli spazi più ristretti. L’infotainment con display da 10,25 pollici integra perfettamente dispositivi mobili e garantisce aggiornamenti software via internet.

Sotto il cofano, la proposta motori si fa estremamente articolata:{

1.2 turbo benzina da 100 CV per chi cerca efficienza e costi di gestione contenuti;

mild hybrid da 110 CV e tecnologia 48V, che consente brevi percorrenze a zero emissioni;

variante 4xe da 145 CV con doppio motore elettrico e trazione integrale;

versione 100% elettrica da 156 CV e autonomia dichiarata fino a 400 km WLTP, con ricarica rapida dal 20 all’80% in circa 27 minuti.

Le dotazioni comprendono tre livelli principali per la trazione anteriore (Longitude, Altitude, Summit) e due per la 4xe (Upland e Overland). La serie 85th Anniversary si distingue per dettagli esclusivi, come cerchi in oro e rivestimenti tartan. I prezzi partono dai 25.700 euro per il modello benzina fino ai 39.400 euro per la versione elettrica, mantenendo una posizione competitiva all’interno del segmento B-SUV.

La strategia Jeep 2030: nuovi SUV compatti e la crescita in Europa

Guardando al futuro, il costruttore ha delineato obiettivi ambiziosi attraverso il piano industriale FaSTLane 2030, basato su una crescita controllata e diversificazione dell’offerta. Il prossimo decennio vedrà l’introduzione di sei modelli in gamma, affiancando alle attuali Avenger e Compass nuovi arrivi nei comparti dei B-SUV e dei veicoli a emissioni ridotte. Due nuovi SUV compatti, denominati internamente Compact e Large, sfrutteranno la piattaforma STLA One, offrendo dimensioni maggiori e tecnologie full hybrid, mantenendo però la peculiarità Jeep della trazione integrale.

L’attenzione verso la clientela europea si riflette anche nella possibilità di produzione locale, valutata grazie alle nuove normative favorevoli come l’Industrial Acceleration Act. Il modello Compact sarà destinato ai segmenti urbani, mentre il Large B-SUV porterà abitabilità e dotazioni superiori, ponendosi al vertice della categoria dei piccoli SUV. Il progressivo abbandono della Wrangler dal mercato europeo, dettato dalle più stringenti norme su emissioni e sicurezza, segna il passaggio ad una filosofia orientata a prodotti più efficienti e versatili. Secondo i piani, la rinnovata gamma e l’adozione diffusa di motorizzazioni ibride e elettriche permetteranno al brand di coprire pressoché tutte le richieste dei vari segmenti nei mercati europei più strategici.

Il progetto Jeep-Dongfeng: caratteristiche e ambizioni del D-SUV cinese

Il futuro del marchio a stelle e strisce passa anche dalla collaborazione con Dongfeng, colosso automobilistico cinese. Da questa partnership nascerà un inedito D-SUV di quasi 4,80 metri di lunghezza, assemblato in Cina ma pensato per i mercati globali. La casa produttrice americana ha assicurato che sviluppo, design e ingegneria resteranno nelle mani dei team Jeep, a garanzia dei valori di originalità e prestazioni necessari per mantenere l’identità del marchio.

Il progetto, sviluppato su una piattaforma multi-energia fornita da Dongfeng ma profondamente personalizzata, dà vita a una vettura che non si limita ad adattare soluzioni già viste, bensì introduce innovazioni coerenti con il DNA Jeep. Elementi distintivi saranno: design iconico, passaruota trapezoidali, ampia altezza da terra e ganci di traino a vista, oltre ad abitacolo versatile e spazi di carico ottimizzati per le esigenze familiari o lavorative.

Le versioni previste includeranno tecnologie full hybrid avanzate e, in futuro, varianti elettriche, senza l’adozione di range extender per preservare semplicità tecnica e affidabilità. Destinato a rafforzare la presenza internazionale, il nuovo D-SUV, pur essendo prodotto in Oriente, manterrà forti legami con la tradizione americana e contribuirà alla crescita del costruttore nel segmento dei modelli di taglia grande, tra i più competitivi e profittevoli sia in Asia sia nei mercati emergenti.

Obiettivi di mercato e posizionamento della gamma Jeep fino al 2030

L’ampliamento della gamma e il lancio di nuovi modelli permetteranno a Jeep di raggiungere una copertura di mercato senza precedenti. Entro il 2030, la strategia delineata consente di:

Occupare fino al 96% del segmento B-SUV ;

; Arrivare a coprire il 98% del C-SUV ;

; Consolidare una presenza significativa nell’area D-SUV, con una stima dell’80% di copertura;

Raggiungere l’ambizioso risultato del 90% dell’offerta nei SUV complessivi in Europa.

Questo posizionamento è reso possibile grazie all’integrazione di nuove soluzioni tecniche, motorizzazioni multi-energia, versioni a trazione integrale su quasi tutta la linea e un design coerente, distintivo e riconoscibile. La roadmap fino al 2030 consolida la percezione del brand come riferimento tra i costruttori di SUV capaci di combinare versatilità, tecnologia e attenzione alle normative ambientali europee. La prospettiva di ampliare la presenza a livello globale rafforza ulteriormente l’autorevolezza di Jeep, garantendo innovazione, affidabilità e un’offerta sempre aggiornata per rispondere prontamente alle esigenze del nuovo scenario automobilistico.