, progettata per accompagnare sportivi e appassionati grazie alla combinazione di tecnologie avanzate di tracciamento, stabilizzazione e ripresa automatica.

Caratteristiche tecniche e design innovativo

In questo contesto, lae la semplicità di configurazione rendono il prodotto accessibile tanto agli utenti esperti quanto a chi si avvicina per la prima volta ai droni per uso sportivo. Attori del mercato come HOVERAir hanno portatoanche fuori dai circuiti professionali, rendendo possibili nuove forme di narrazione personale per ogni disciplina, dal ciclismo allo sci, dall’escursionismo agli sport outdoor più dinamici.

L’HOVERAir X1 Pro si distingue per il suo formato compatto e pieghevole, permettendo il trasporto agevole in ogni situazione senza rinunciare a robustezza e protezione.

L’apparato ottico comprende una camera con sensore CMOS da 1/1,3 pollici (48 megapixel) in grado di registrare video in 4K fino a 60 fps, con risultati che restano di altissimo livello anche nelle gran parte delle condizioni di luce. Il sistema di stabilizzazione elettronica (EIS) in abbinamento al gimbal a 2 assi assicura riprese fluide e stabili durante ogni spostamento.

Tra i principali elementi tecnici troviamo:

Angolo di visione di 104° per riprese ampie e coinvolgenti;

per riprese ampie e coinvolgenti; Struttura chiusa e paraeliche integrati , progettata con materiali avanzati (HEM, ancora più leggeri della fibra di carbonio), per una maggiore sicurezza anche in ambienti ridotti;

, progettata con materiali avanzati (HEM, ancora più leggeri della fibra di carbonio), per una maggiore sicurezza anche in ambienti ridotti; Peso inferiore a 250 grammi , che permette di operare senza burocratici adempimenti aggiuntivi secondo la normativa ENAC/EASA per i droni ultraleggeri, ed assenza di obbligo di patentino per hobbisti;

, che permette di operare senza burocratici adempimenti aggiuntivi secondo la normativa ENAC/EASA per i droni ultraleggeri, ed assenza di obbligo di patentino per hobbisti; Display integrato e pulsanti fisici per la selezione rapida delle modalità;

per la selezione rapida delle modalità; Memoria interna da 32 GB (espandibile tramite scheda SD fino a 1TB);

(espandibile tramite scheda SD fino a 1TB); Sensori anti-collisione posteriori ToF, utili a prevenire impatti accidentali durante il follow.

Il design punta su ergonomia e rapidità di utilizzo: le braccia si aprono e si richiudono con un unico gesto, permettendo il lancio a mano e il decollo istantaneo, anche in situazioni dinamiche. Questa attenzione rende il dispositivo particolarmente indicato per l’utilizzo sportivo outdoor e in spazi angusti.

Modalità di volo automatiche e tracking: come il drone segue lo sportivo

Uno dei tratti distintivi dell’HOVERAir X1 Pro rimane il ricco sistema di modalità di volo preimpostate e di tracciamento intelligente, pensate per accompagnare lo sportivo in ogni fase dell’attività.

Tra le principali funzioni troviamo:

Modalità follow : il drone mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura, seguendo i movimenti ad una velocità fino a 42 km/h ;

: il drone mantiene il soggetto al centro dell’inquadratura, seguendo i movimenti ad una ; Volo Orbitale, Zoom Out, Dolly Track: ideali per riprese cinematiche senza interventi manuali;

Tracciamento frontale, laterale e da dietro , con possibilità di personalizzare la distanza e il tipo di angolazione, ottimizzati grazie ad un algoritmo specifico per ciclismo e sci;

, con possibilità di personalizzare la distanza e il tipo di angolazione, ottimizzati grazie ad un algoritmo specifico per ciclismo e sci; Livellamento automatico dell’orizzonte (HL), utile nelle attività con molte variazioni di pendenza;

Modalità “Indoor follow” , per inseguimento sicuro anche all’interno;

, per inseguimento sicuro anche all’interno; Controllo tramite app dedicata con regolazione fine di zoom, risoluzione, profilo colore, HDR, modalità slow motion;

Sensore ToF per evitare ostacoli posteriori e garantire la sicurezza della persona durante il tracking.

Questo insieme di automatismi abbina praticità d’uso e personalizzazione: è possibile selezionare in pochi istanti la modalità più adatta alla situazione, senza necessariamente intervenire con comandi manuali, potenziando l’autonomia del mezzo e la qualità delle riprese anche in spazi complessi.

Esperienza d’uso e funzionalità nell’attività sportiva

L’utilizzo sul campo evidenzia l’attenzione per la semplicità operativa e la sicurezza. Il decollo automatico dalla mano consente di iniziare la sessione in tempi rapidissimi e in totale assenza di controller tradizionali. Lo sportivo può concentrarsi completamente sull’attività, contando sul sistema per riprese continue e senza interruzioni.

Il tracking preciso anche ad alta velocità, supportato dal sensore posteriore ToF, mantiene la stabilità del soggetto al centro e permette al drone di evitare ostacoli nella parte retrostante. La presenza di modalità specializzate per scenari come ciclismo e sci consente risultati professionali, supportando l’utente anche in condizioni di ambiente mutevole. Nei luoghi chiusi o angusti, le dimensioni ridotte e le protezioni permettono un funzionamento sicuro.

La possibilità di avviare e gestire le riprese direttamente dall’app, con funzioni di download e condivisione immediata, è valorizzata dall’integrazione di una galleria multimediale. Sia il sistema di stabilizzazione che il profilo audio (con eliminazione dei rumori di eliche) contribuiscono a produrre contenuti di qualità elevata con il minimo sforzo di produzione da parte dell’utilizzatore.

Autonomia, memoria e praticità d’utilizzo

L’aspetto pratico è ulteriormente rafforzato dalla gestione autonoma della batteria e dalla capacità di archiviazione.

L’autonomia reale si attesta intorno ai 15 minuti per sessione intensa, valore in linea con la categoria degli ultraleggeri sotto i 250 grammi e con l’esperienza diretta di test in vari scenari outdoor. Questo lasso di tempo si riduce leggermente utilizzando settaggi ad altissima risoluzione come i 4K a 60 fps e modalità particolarmente energivore.

I 32 GB di memoria interna, espandibili con microSD fino a 1TB, consentono di non preoccuparsi dei limiti di archiviazione anche durante uscite prolungate. Il trasferimento dei dati viene gestito tramite Wi-Fi veloce e le clip possono essere facilmente visualizzate e scaricate tramite app.

Confronto con i principali concorrenti e rapporto qualità-prezzo

Sul mercato dei droni “cameraman volanti” indirizzati allo sport l’HOVERAir X1 Pro si trova a confrontarsi principalmente con modelli come DJI Neo 2 e prodotti analoghi della stessa categoria.

Tra i principali punti di forza emergono:

Massima portabilità (meno di 250g)

Sistema di tracking efficace e personalizzabile

Ricca dotazione di modalità automatiche

Facilità d’uso immediata anche per chi non ha esperienza di pilotaggio

Rispetto al diretto competitor DJI Neo 2, X1 Pro punta su ergonomia e design modulare (inclusa l’offerta di bundle con vari accessori), ma registra una differenza significativa sul prezzo: il DJI propone il suo Flymore Combo con tre batterie a un prezzo altamente competitivo, mentre il bundle completo HOVERAir risulta più dispendioso per l’utente che desidera massima autonomia e controllo.

Va considerato, tuttavia, che la combinazione di qualità video, robustezza e specializzazione nelle riprese sportive conferisce al prodotto valore aggiunto soprattutto per chi cerca un dispositivo “pronto all’uso” e sicuro. Per chi privilegia invece la guida manuale tradizionale o esigenze professionali estreme, possono esistere alternative sul mercato, ma la praticità d’uso e la velocità di setup restano punti di riferimento solidi per la categoria sportiva.