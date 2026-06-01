Jabra Evolve3 85, dispositivo over ear per chi ascolta musica e per chi usa Teams

. Ideale sia durante le lunga sessioni di lavoro su piattaforme collaborative sia per chi ama ascoltare musica con qualità avanzata, valorizza la voce e isola dai rumori ambientali, offrendo una vera esperienza “crossover” tra lavoro e svago.

Jabra Evolve3 85: caratteristiche tecniche e innovazioni principali

Senza scendere a compromessi tra le funzionalità per l’ufficio e quelle per il tempo libero, Jabra Evolve3 85 introduce alcune delle tecnologie più avanzate del settore. Il cuore del sistema audio è rappresentato dalla suite Jabra ClearVoice™ basata su intelligenza artificiale: la rete neurale profonda è stata addestrata su oltre 60 milioni di frasi, permettendo di isolare selettivamente la voce da qualsiasi sottofondo. Questo processo consente di mantenere conversazioni cristalline anche negli ambienti più rumorosi, come open space o mezzi pubblici.

Altoparlanti da 32 mm in grado di coprire la gamma 20 Hz – 20 kHz, adatti sia alle esigenze musicali che alle chiamate professionali.

in grado di coprire la gamma 20 Hz – 20 kHz, adatti sia alle esigenze musicali che alle chiamate professionali. Sei microfoni MEMS digitali ad alta sensibilità controllano dinamicamente ogni fonte sonora e contribuiscono sia alla riduzione dei rumori sia all’interazione con assistenti IA.

ad alta sensibilità controllano dinamicamente ogni fonte sonora e contribuiscono sia alla riduzione dei rumori sia all’interazione con assistenti IA. Jabra Advanced ANC™ personalizza la cancellazione attiva del rumore adeguandosi in tempo reale sia alla vestibilità sia alle variazioni dell’ambiente circostante, garantendo una concentrazione immersiva durante le riunioni o la fruizione musicale.

personalizza la cancellazione attiva del rumore adeguandosi in tempo reale sia alla vestibilità sia alle variazioni dell’ambiente circostante, garantendo una concentrazione immersiva durante le riunioni o la fruizione musicale. Multipoint Bluetooth 5.3 permette di gestire due dispositivi attivi simultaneamente (es. PC e smartphone), facilitando il passaggio da una chiamata all’ascolto musicale senza interruzioni.

permette di gestire due dispositivi attivi simultaneamente (es. PC e smartphone), facilitando il passaggio da una chiamata all’ascolto musicale senza interruzioni. Certificazione nativa Microsoft Teams e compatibilità con Google Meet e Zoom, per un’integrazione plug and play in ogni contesto lavorativo.

Anche la sicurezza non è meno curata: il chipset offre crittografia di livello aziendale, mentre la protezione dell’udito dell’utente si basa su tecnologie come SafeTone 2.0 e PeakStop. Il tutto è gestibile tramite software e app dedicate (Jabra Plus per dispositivi mobili e desktop, oltre a Jabra Xpress per reparti IT aziendali).

Comfort, design e materiali per l’uso quotidiano

Grande attenzione è stata posta sulla scelta dei materiali e sull’ergonomia. L’archetto principale in metallo garantisce robustezza e stabilità, mentre la finitura esterna (disponibile anche in grigio chiaro Warm Grey) esalta la leggerezza e lo stile moderno. I padiglioni circumaurali avvolgono completamente l’orecchio, assicurando il massimo isolamento e comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Rivestimenti in tessuto traspirante sostituiscono la classica similpelle, evitando il deterioramento e limita surriscaldamento durante l’uso prolungato. L’imbottitura interna dei padiglioni è studiata per distribuire in modo omogeneo la pressione, garantendo relax anche nei periodi di utilizzo più intensi.

Con un peso di circa 220 grammi e uno spessore del padiglione di soli 37 mm, la Evolve3 85 vanta compattezza e portabilità ai vertici della categoria. Ogni dettaglio, dal telaio pieghevole alla custodia in dotazione, denota attenzione alla praticità e alla durata del prodotto, anche grazie alla possibilità di sostituire cuscinetti e batteria seguendo le più recenti normative europee sul diritto alla riparazione.

Esperienza d’uso: chiamate, musica e cancellazione attiva del rumore

L’esperienza d’uso di Evolve3 85 si distingue per versatilità e immediatezza. Le chiamate risultano chiare e prive di disturbi, grazie al lavoro sinergico degli algoritmi di deep learning e dell’array di microfoni che elimina selettivamente il rumore, senza necessità di archetto visibile. La funzione audio spaziale, inoltre, posiziona le voci degli interlocutori in modo realistico, riducendo l’affaticamento durante le lunghe riunioni. Questo porta benefici evidenti sia in smart working che negli open space moderni.

Durante l’ascolto musicale, driver bilanciati restituiscono bassi profondi, medio-bassi rotondi e acuti controllati. L’equalizzazione è totalmente personalizzabile tramite app, sia per l’ascolto musicale sia per il parlato, adattando la resa sonora alle proprie preferenze. Il passaggio tra chiamata e musica è del tutto fluido, aiutato dai tasti fisici disposti per favorire utilizzo rapido senza togliere la cuffia.

La cancellazione attiva del rumore, customizzata dall’utente e reagente ai cambiamenti ambientali, consente di concentrarsi anche in situazioni di disturbo intenso. La modalità trasparenza amplifica invece i suoni circostanti, utile in caso di necessità di interagire con l’ambiente senza rimuovere il dispositivo.

Integrazione con Teams, piattaforme e funzionalità smart

L’adattamento alla collaborazione digitale trova nella Evolve3 85 una delle sue massime espressioni. Certificata per Microsoft Teams, integra un pulsante dedicato per la gestione rapida delle chiamate e delle notifiche LED. Questa caratteristica si traduce in un accesso immediato alle riunioni, un controllo avanzato di mute/volume/modi ANC e un’esperienza utente studiata appositamente per piattaforme di comunicazione professionale.

La cuffia supporta, tramite Bluetooth multipoint e dongle USB-C Link 390, la connessione rapida a PC, Mac e dispositivi mobili. Oltre a Teams, sono garantite compatibilità e certificazioni con Google Meet e Zoom, offrendo una flessibilità senza interruzioni nel passaggio da una piattaforma all’altra.

L’ecosistema software Jabra consente la personalizzazione via app (mobile e desktop) e la gestione centralizzata in contesti enterprise, supportando aggiornamenti firmware, controllo profili audio, riduzione del rumore vento, impostazioni busylight e molto altro. La funzione “busylight” a 360° facilita il rispetto della privacy in ufficio, segnalando visivamente agli altri utenti quando si è impegnati in comunicazioni.

Autonomia, ricarica rapida e connettività multipoint

Un altro punto di forza riguarda l’autonomia: fino a 25 ore in conversazione, 120 ore per la musica (con ANC disattivato), risultati ottenuti grazie all’ottimizzazione dei consumi energetici. La ricarica rapida fornisce ben 5 ore di utilizzo con soli 5 minuti di connessione tramite USB-C oppure tramite pad wireless compatibile con lo standard Qi, eliminando la necessità del cavo in molte situazioni.

Il sistema Multipoint Bluetooth assicura la possibilità di collegare sia smartphone sia computer e di memorizzare fino a 8 dispositivi diversi, offrendo flessibilità per chi alterna frequentemente tra chiamate e musica.

assicura la possibilità di collegare sia smartphone sia computer e di memorizzare fino a 8 dispositivi diversi, offrendo flessibilità per chi alterna frequentemente tra chiamate e musica. La distanza operativa di circa 30 metri garantisce libertà di movimento senza interruzioni di segnale.

Nel complesso, l’attenzione alle esigenze di utilizzo continuativo si riflette sulla user experience, anche grazie a funzionalità smart come il rilevamento della posizione dell’utente e la pausa automatica dell’audio, che contribuiscono a gestire meglio la batteria e migliorare l’efficienza nell’uso quotidiano.

Perché scegliere Jabra Evolve3 85 rispetto alle alternative?

Le cuffie over-ear di punta di Jabra si distinguono per l’elevato livello di personalizzazione, comfort prolungato e capacità di adattamento sia alle esigenze business sia a quelle personali. A differenza delle soluzioni rivolte esclusivamente al mercato consumer, qui convergono l’affidabilità delle tecnologie di riduzione attiva del rumore, una qualità costruttiva elevata e la possibilità di aggiornamenti continui tramite software, sempre nel rispetto delle normative sulla riparazione e la sicurezza aziendale.

La combinazione di eccellenza acustica, praticità d’uso, sicurezza dei dati e gestione remota fa della Evolve3 85 una scelta preferibile non solo per chi cerca una cuffia per Teams, ma anche per chi desidera un dispositivo multifunzione resistente e performante nel tempo. Una sintesi ideale tra esperienza sonora e produttività moderna.