rappresenta un passaggio epocale che toccherà tutti gli attori della filiera, dai publisher ai rivenditori, fino agli utenti finali. Il futuro, per Sony, è digitale: le nuove uscite si potranno scaricare tramite PlayStation Store o riscattare con codici acquistati nei negozi, segnando un cambiamento radicale nel modo di possedere, collezionare e tramandare i videogiochi.

Le ragioni dietro l’addio ai giochi su disco e i dati di mercato

La scelta di puntare esclusivamente sul digitale si fonda su dati inequivocabili, raccolti e analizzati nell’ultimo quinquennio dal colosso giapponese. Secondo le relazioni finanziarie diffuse da Sony, la percentuale di giochi PlayStation acquistati in formato digitale ha raggiunto livelli mai visti prima: tra il 2025 e il 2026, ben l’85% delle vendite totali su PS4 e PS5 è passata dallo store online, lasciando una quota minoritaria al mercato delle copie fisiche. Se si confronta questo dato con quello degli anni precedenti—il 76% del 2024 e il 78% del 2025—emerge una tendenza chiara e in continuo rafforzamento.

Al di là delle cifre, la motivazione principale della svolta è l’evoluzione dei consumi digitali nell’entertainment. Gli utenti stessi hanno indirizzato il settore verso la dematerializzazione, scegliendo la comodità del download, la velocità d’accesso e la possibilità di acquistare always on senza doversi recare nei punti vendita fisici. Il passaggio graduale alle edizioni digitali è stato anticipato anche da un certo tipo di commercializzazione “ibrida”: emblematico è il caso di Grand Theft Auto VI, la cui edizione in scatola conterrà unicamente un codice per il download digitale, senza disco fisico.

Dal punto di vista industriale, la progressiva marginalizzazione dei supporti ottici—che oggi valgono meno di un quarto del mercato PlayStation—consente all’azienda di ridurre i costi legati a produzione, logistica e distribuzione. L’eliminazione dei dischi agevola anche la gestione delle scorte e limita il rischio di invenduto, mentre dal lato utente si traduce in offerte e prezzi potenzialmente più competitivi, grazie al controllo diretto sugli sconti e alle promozioni gestite tramite piattaforma digitale. Secondo le dichiarazioni ufficiali, si tratta di una “direzione naturale per adattarsi alle tendenze dei consumatori”, una frase che riassume bene il nuovo paradigma del settore videoludico.

PS6 e il futuro hardware: un’era solo digitale

L’annuncio della fine dei giochi su disco è stato interpretato come un forte indizio sulle caratteristiche della futura PlayStation 6. Gli analisti di settore, tra cui Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis, legano strettamente la scelta del 2028 all’esordio della prossima generazione hardware: una console che potrebbe abbandonare completamente il lettore ottico, segnando una rottura senza precedenti.

Anche la storia recente delle console Sony preludeva a questo scenario: già PlayStation 5 veniva commercializzata in una Digital Edition senza lettore, e la versione Pro ha adottato soluzioni modulari per dare maggiore versatilità senza rendere il disco centrale all’esperienza. Il nuovo contesto, dominato dallo store digitale, consente all’azienda di ripensare il design hardware in modo più efficiente e sostenibile, riducendo pesi e ingombri.

L’assenza del drive fisico inciderà anche sui costi produttivi delle console future, offrendo margini più elevati ed eliminando componenti ormai superflui per la maggioranza degli utenti. La data scelta per l’addio definitivo al formato disco non appare casuale, ma funzionale alla transizione verso una piattaforma PlayStation in cui il digitale sia la prima, se non unica, strada di accesso ai contenuti interattivi.

Implicazioni per i giocatori: proprietà digitale, retrocompatibilità e preservazione

Uno degli aspetti più discussi dalla community riguarda il concetto stesso di “proprietà” nell’era digitale. L’acquisto di un titolo tramite PlayStation Store non corrisponde infatti alla piena detenzione dell’opera, ma a una licenza d’uso personale non trasferibile. Questa pratica, già comune su diverse piattaforme, ridisegna il rapporto tra utente e prodotto , togliendo la possibilità di prestare o rivendere i giochi che per decenni ha caratterizzato l’esperienza di chi colleziona supporti fisici.

Altro punto nodale è la questione della retrocompatibilità. Alla luce della futura PS6 priva di lettore disco, molti si domandano se e come sarà possibile utilizzare la propria collezione di titoli Blu-ray delle generazioni precedenti. Sony non ha ancora fornito dettagli ufficiali su una soluzione tecnica che bilanci esigenze di conservazione, tutela degli investimenti pregressi e transizione al digitale. I precedenti—come la chiusura degli store su PS3 e PS Vita—mostrano che i contenuti digitali restano disponibili solo per un “futuro prevedibile”, senza garanzie eterne. Ciò mette in evidenza sia le criticità legate alla conservazione dei videogiochi, sia il rischio di perdita dell’accesso qualora si verificassero problematiche su server o account.

Il tema della preservazione digitale si fa dunque più complesso: senza supporti fisici le opere sono legate strettamente alle politiche aziendali e alla solidità delle infrastrutture online. Un titolo può essere rimosso dallo store o diventare inaccessibile per motivi di licenza, lasciando i possessori esclusivamente con la possibilità di scaricare—per quanto garantito—ciò che è già stato acquistato. La successione di casi analoghi (basti pensare ai cataloghi Nintendo o Valve) ha già suscitato riflessioni tra collezionisti e archivisti sui limiti dell’attuale modello digitale. Il valore affettivo dell’edizione fisica e la longevità dell’opera risultano oggi due variabili messe in discussione dalla nuova strategia.

L’impatto sul mercato: retail, usato e collezionismo

L’addio ai Blu-ray per le nuove uscite PlayStation avrà ripercussioni profonde sull’intero comparto retail e sulla filiera dei videogiochi usati. I rivenditori dovranno infatti reinventare il proprio modello: se le nuove confezioni ospiteranno solamente codici download o voucher digitali, perderanno la leva attrattiva e commerciale che per decenni hanno garantito traffico e vendite nei negozi.

Il mercato dell’usato subirà una trasformazione altrettanto radicale. La mancanza di un supporto fisico impedisce lo scambio, la rivendita e il prestito tra giocatori, limitando fortemente la libertà d’azione dei consumatori. Fino ad oggi, la compravendita dell’usato ha rappresentato una risorsa accessibile per chi cercava titoli a prezzo ridotto o desiderava monetizzare sulle proprie collezioni. Dal 2028, questa possibilità verrà meno per i giochi di nuova generazione, lasciando il pricing nelle mani della piattaforma digitale, su cui sconti e promozioni saranno determinati esclusivamente dagli operatori.

I collezionisti rappresentano forse il segmento più colpito dalla svolta. L’oggetto fisico, con la sua custodia, illustrazione, manuale e presenza tangibile sugli scaffali, ha un valore che va oltre la semplice fruizione del contenuto. Dal 2028, le edizioni speciali e le collector’s edition potrebbero ridursi a scatole contenenti gadget e codici digitali, privando gli appassionati della possibilità di arricchire le proprie raccolte con nuove opere “materiali”. Molte delle collezioni storiche rischiano così di divenire il testimone di un’epoca ormai al tramonto.