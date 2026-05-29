indesiderata e in cui il controllo sui dati personali è sempre più richiesto, la

Come funzionano le mail alternative e le strategie con Gmail

Le mail alternative consentono di ricevere messaggi destinati a indirizzi emails diversi e di gestirli con un solo account. Gmail implementa questa funzionalità attraverso i cosiddetti “alias”, che permettono di personalizzare un indirizzo email aggiungendo caratteri, termini o numeri dopo il simbolo “+” direttamente nel nome utente (ad esempio: nomeutente+shopping@gmail.com). Questo sistema nasce dalla necessità di segmentare le comunicazioni a seconda delle esigenze, filtrando facilmente le newsletter, le registrazioni e le comunicazioni pubblicitarie.

Per mettere in pratica queste strategie, si consiglia di:

Creare alias tematici per ogni tipo di servizio o sito a cui si intende iscriversi.

per ogni tipo di servizio o sito a cui si intende iscriversi. Usare filtri di Gmail per etichettare automaticamente le email in arrivo tramite uno specifico alias e archiviarle, eliminarle o spostarle in cartelle dedicate.

per etichettare automaticamente le email in arrivo tramite uno specifico alias e archiviarle, eliminarle o spostarle in cartelle dedicate. Sfruttare la funzione di inoltro automatico solo per determinati indirizzi, riducendo la presenza dello spam nella posta principale.

Tra i vantaggi spiccano la semplificazione della gestione della posta e la possibilità di disattivare o modificare rapidamente gli alias qualora uno di questi venga compromesso o inizi a ricevere posta non desiderata. In alternativa agli alias, l’opzione degli account multipli permette di utilizzare indirizzi email separati per attività differenti, senza dover cambiare piattaforma. Tutte queste strategie contribuiscono a una maggiore sicurezza, consentendo di minimizzare la condivisione delle proprie informazioni e ridurre la tracciabilità online.

Cosa sono gli alias email: la soluzione per filtrare lo spam

Gli alias email rappresentano una soluzione versatile e semplice per dominare la gestione della posta indesiderata. Un alias è una variante dell’indirizzo email principale che, pur consentendo la ricezione dei messaggi sulla stessa casella di posta, permette una distinzione immediata della provenienza delle comunicazioni. Attraverso questa funzionalità, è possibile:

Iscriversi a newsletter, servizi o e-commerce utilizzando indirizzi temporanei o facilmente riconoscibili .

. Monitorare quali aziende o servizi condividano il contatto con terzi, grazie al tracciamento dell’alias usato.

condividano il contatto con terzi, grazie al tracciamento dell’alias usato. Bloccare selettivamente i messaggi diretti a un alias, senza compromettere la ricezione delle email importanti sull’indirizzo principale.

L’utilizzo di alias facilita l’applicazione di filtri avanzati in Gmail, automatizzando il processo di smistamento nello spam, archiviazione o etichettatura personalizzata. Inoltre, consente di valutare rapidamente la reputazione e la serietà dei servizi online e di revocare l’utilizzo di un alias in caso di ricezione eccessiva di posta indesiderata. Dal punto di vista della privacy, questa modalità aiuta a ridurre la quantità di dati personali esposti e a tenere sotto controllo la propria identità digitale.

Strumenti e servizi per gestire più account Gmail e alternative

La possibilità di gestire molteplici indirizzi con un’unica interfaccia sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria posta elettronica. Software e app specializzate offrono funzionalità avanzate per unificare inbox, applicare regole personalizzate, pianificare l’invio e migliorare l’organizzazione delle email provenienti da più account.

Applicazione Caratteristiche principali Mailbird Unificazione delle inbox, filtri e automazioni, gestione con drag and drop Canary Mail Crittografia integrata, smart inbox e assistenza AI Thunderbird Open source, personalizzazione avanzata, supporto IMAP/POP Microsoft Outlook Integrazione con suite Office, filtri smart, organizzazione delle priorità eM Client Calendario integrato, filtri per le regole personalizzate, supporto per messaggistica

Questi strumenti semplificano la gestione di molteplici identità digitali senza passaggi complessi come l’importazione manuale o la configurazione di inoltri. Offrono opzioni di separazione visiva tramite codifica a colori, caselle di posta unificate e possibilità di gestione avanzata per allegati, notifiche e ricerche trasversali. In aggiunta, l’integrazione con servizi di archiviazione cloud, chat e calendari offre un ecosistema produttivo e sicuro per chiunque gestisca dati sensibili o sia attento alla tutela della propria privacy digitale.

Alternative privacy-friendly a Gmail: sicurezza, anonimato e gestione dello spam

L’affermarsi di soluzioni orientate alla privacy è in risposta diretta alle politiche dei principali provider, dove la profilazione e l’uso dei dati personali sono spesso indispensabili per l’accesso a servizi gratuiti. Per chi desidera sostituire o affiancare Gmail con un servizio più protetto, le alternative non mancano:

Proton Mail : servizio svizzero con crittografia end-to-end, open source, privo di pubblicità e soggetto a regolamentazione europea.

: servizio svizzero con crittografia end-to-end, open source, privo di pubblicità e soggetto a regolamentazione europea. Tuta Mail (ex Tutanota): permette la creazione di account anonimi, senza tracciamento né richiesta di numero di telefono. Tutta la casella è cifrata di default.

(ex Tutanota): permette la creazione di account anonimi, senza tracciamento né richiesta di numero di telefono. Tutta la casella è cifrata di default. Posteo : provider tedesco che coniuga rispetto per le normative GDPR e attenzione alle energie rinnovabili e alla sostenibilità sociale.

: provider tedesco che coniuga rispetto per le normative GDPR e attenzione alle energie rinnovabili e alla sostenibilità sociale. Mailfence, Hushmail, Startmail: scelte nate per l’esigenza di sicurezza, in cui le email vengono cifrate e le informazioni sensibili protette anche a livello legale.

Questi servizi offrono funzionalità di alias e filtro avanzato, spesso migliori rispetto ai grandi provider commerciali, garantendo all’utente un controllo effettivo sulla propria privacy. La registrazione anonima e il pagamento tramite criptovalute (come consentito da Tuta Mail) elevano il livello di anonimato. Alcune alternative scelgono archiviazione europea per massimizzare la protezione dei dati. Rispetto agli account Google, gli account privacy-oriented riducono drasticamente lo spam tramite criteri di filtro più restrittivi e assenza di tracking pubblicitario.