di privacy informatica può intervenire su numerose impostazioni, riducendo significativamente la quantità di dati condivisi con Microsoft. Questo approfondimento esamina con precisione quali dati sono raccolti, le distinzioni tra informazioni obbligatorie e facoltative, e le strategie per limitare l’esposizione dei dati personali durante l’uso quotidiano del sistema operativo.

Quali dati personali raccoglie Windows 11 e perché

Windows 11 acquisisce una vasta gamma di informazioni durante l’utilizzo di dispositivi e servizi connessi. La lista dei dati raccolti include elementi strettamente tecnici e contenuti potenzialmente sensibili. Rientrano tra i dati costantemente inviati a Microsoft:

Informazioni sull’hardware , come tipologia di processore, RAM, periferiche, configurazioni di rete.

, come tipologia di processore, RAM, periferiche, configurazioni di rete. Dettagli sul software installato , comprese versioni di app, driver e aggiornamenti.

, comprese versioni di app, driver e aggiornamenti. Dati sulla salute del sistema , errori, crash e problemi di affidabilità, volti a garantire sicurezza e stabilità del dispositivo.

, errori, crash e problemi di affidabilità, volti a garantire sicurezza e stabilità del dispositivo. Telemetria e diagnostica, comprendenti statistiche d’uso delle funzioni di Windows, preferenze, log di attività applicative.

L’acquisizione di queste informazioni risponde a molteplici obiettivi:

Garantire l’integrità e la sicurezza del sistema operativo, identificando tempestivamente minacce e vulnerabilità tramite dati di performance e telemetria.

del sistema operativo, identificando tempestivamente minacce e vulnerabilità tramite dati di performance e telemetria. Consentire a Microsoft di offrire aggiornamenti e correzioni mirate, ottimizzando l’esperienza d’uso per differenti configurazioni hardware e software.

mirate, ottimizzando l’esperienza d’uso per differenti configurazioni hardware e software. Personalizzare i suggerimenti, le notifiche e gli annunci in base alle modalità di utilizzo del dispositivo da parte dell’utente.

Le informazioni raccolte diventano progressivamente più dettagliate quando si utilizzano servizi aggiuntivi quali sincronizzazione appunti cloud, voice typing, suggerimenti personalizzati e funzioni connesse all’account Microsoft. In questi casi, vengono aggregati anche dati sull’attività online, cronologia app, preferenze di visualizzazione e dettagli sulle interazioni con servizi cloud. Questa impostazione predefinita fa parte della transizione verso una piattaforma integrata che punta a migliorare continuitamente i servizi offerti agli utenti, spesso però a discapito della riservatezza individuale.

La distinzione tra dati obbligatori e facoltativi in Windows 11

L’approccio di Microsoft alla raccolta dei dati si fonda su una distinzione netta tra informazioni obbligatorie e facoltative. Gli elementi obbligatori sono indispensabili per il funzionamento, la sicurezza e l’aggiornamento costante del sistema. Di seguito una sintesi:

Dati obbligatori Dati facoltativi Versione del sistema operativo

Configurazione hardware

Errori, arresti anomali e crash

Informazioni minime su app e servizi in uso Cronologia di navigazione

Dettagli sull’uso specifico delle applicazioni

Dati raccolti tramite feedback o partecipazione a programmi di miglioramento

Suggerimenti personalizzati e pubblicità

Chi utilizza un device con Windows 11 non può evitare l’invio dei dati ritenuti obbligatori da Microsoft, ossia quelli essenziali per la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema operativo. Le informazioni facoltative sono invece totalmente gestibili dalla persona che utilizza il sistema, e possono essere attenuate, limitate o escluse agendo direttamente sulle apposite impostazioni privacy.

Questa struttura a doppio livello trova fondamento sia nella volontà di garantire aggiornamenti e protezione costante dei sistemi, sia nel rispetto del quadro normativo europeo (GDPR compreso), che promuove la trasparenza e il controllo informato sulle informazioni personali. Gli amministratori IT in ambito aziendale e nelle istituzioni sono abilitati a gestire centralmente molte di queste scelte, applicando criteri conformi alle policy di tutela dati della propria organizzazione.

Come gestire e limitare la raccolta dei dati personali nelle impostazioni di Windows 11

Ridurre la quantità di dati condivisi attraverso Windows 11 richiede un approccio metodico alle impostazioni privacy di sistema. Microsoft offre un pannello dedicato in Impostazioni > Privacy e sicurezza, da cui si gestiscono le principali opzioni. Le aree di intervento includono:

Feedback e diagnostica : Qui è possibile selezionare tra «Dati obbligatori» e «Dati obbligatori + facoltativi», minimizzando la telemetria inviata a Microsoft.

: Qui è possibile selezionare tra «Dati obbligatori» e «Dati obbligatori + facoltativi», minimizzando la telemetria inviata a Microsoft. Esperienze personalizzate : Opzioni che regolano la personalizzazione dei suggerimenti e degli annunci pubblicitari; disattivarle limita la profilazione delle preferenze individuali.

: Opzioni che regolano la personalizzazione dei suggerimenti e degli annunci pubblicitari; disattivarle limita la profilazione delle preferenze individuali. ID annunci pubblicitari: L’identificativo unico usato per tracciare e proporre pubblicità mirate può essere disabilitato nella sezione «Generali».

Ulteriori attività utili per gestire la privacy includono:

Disattivare funzioni come Copilot e Recall dalle impostazioni della barra delle applicazioni e delle istantanee attività, evitando l’analisi costante dello schermo e dei documenti visualizzati.

e dalle impostazioni della barra delle applicazioni e delle istantanee attività, evitando l’analisi costante dello schermo e dei documenti visualizzati. Spegnere la visualizzazione di annunci suggeriti e consigli nel menu Start e nelle notifiche di sistema.

Rivedere le autorizzazioni delle app installate, gestendo l’accesso a elementi come microfono, fotocamera, posizione, contatti, calendario, all’interno di Impostazioni > Privacy e Sicurezza .

. Utilizzare un account locale invece di un account Microsoft dove possibile per evitare sincronizzazione e collegamenti ai servizi cloud.

Una sezione importante consente l’eliminazione periodica dei dati di diagnostica conservati localmente e la richiesta di cancellazione delle relative copie dai server di Microsoft. Tramite pulsante dedicato in «Feedback e diagnostica» si attiva la rimozione dei dati già raccolti, anche se la loro eliminazione completa dai sistemi Microsoft può richiedere tempi variabili.

Per la massima personalizzazione è consigliabile gestire anche le notifiche e i suggerimenti visualizzati da Esplora File, rimuovendo richieste di abbonamento o annunci di servizi aggiuntivi. Allo stesso modo, la possibilità di rimuovere in blocco il “bloatware” tramite strumenti come WinUtil permette di alleggerire il sistema eliminando app indesiderate o superflue che potrebbero condividere dati accessori.

Utilizzo del Visualizzatore dati di diagnostica: cosa mostra e come si gestisce

Il Visualizzatore dati di diagnostica rappresenta uno strumento ufficiale fornito da Microsoft per la verifica trasparente dei dati che Windows 11 invia ai server centrali. L’attivazione e l’uso di questo strumento seguono alcune tappe fondamentali:

Accesso tramite percorsi: Impostazioni > Privacy e sicurezza > Feedback e diagnostica . Da qui si trova l’opzione per abilitare la visualizzazione dei dati.

. Da qui si trova l’opzione per abilitare la visualizzazione dei dati. Una volta installato il tool (tramite Store se necessario), si potrà consultare in modo dettagliato ogni comunicazione tra il dispositivo e Microsoft relativa a telemetria, segnalazioni tecniche o errori.

L’interfaccia permette di:

Esaminare le categorie di dati raccolte, dai log delle applicazioni alle configurazioni hardware, differenti tra dati essenziali e informazioni opzionali.

raccolte, dai log delle applicazioni alle configurazioni hardware, differenti tra dati essenziali e informazioni opzionali. Monitorare in tempo reale quali informazioni vengono trasmesse, inclusi dettagli su errori, attività e preferenze.

È utile notare che l’attivazione di questo strumento può richiedere fino a 1GB di spazio sul disco ed è particolarmente indicata per chi desidera una comprensione approfondita della telemetria, come consulenti IT, amministratori o utenti avanzati. Resta il limite: la disabilitazione totale della raccolta dati, specie per quelli considerati obbligatori, non è tecnicamente possibile nelle versioni consumer; il Visualizzatore offre però un livello significativo di trasparenza, facilitando audit periodici e individuazione di informazioni indesiderate prima dell’eventuale eliminazione locale.

Strumenti aggiuntivi e soluzioni avanzate per aumentare la privacy su Windows 11

Per chi ricerca una maggiore protezione della riservatezza rispetto agli strumenti integrati, esistono diverse soluzioni avanzate per rafforzare la privacy:

Configurazione di firewall specifici: Bloccano l’invio di dati verso i server Microsoft tramite regole dedicate (scelta molto usata in ambito aziendale o IT professionale).

specifici: Bloccano l’invio di dati verso i server Microsoft tramite regole dedicate (scelta molto usata in ambito aziendale o IT professionale). Utilizzo di strumenti open source per la rimozione massiva delle app preinstallate (bloatware) e la disattivazione di funzionalità superflue tramite script PowerShell come quelli offerti da progetti indipendenti.

per la rimozione massiva delle app preinstallate (bloatware) e la disattivazione di funzionalità superflue tramite script PowerShell come quelli offerti da progetti indipendenti. Gestione avanzata delle policy con l’ Editor Criteri di gruppo locali , soprattutto in versioni Pro ed Enterprise, per bloccare o limitare la telemetria e configurare finestre di dialogo dettagliate sui consensi dati.

, soprattutto in versioni Pro ed Enterprise, per bloccare o limitare la telemetria e configurare finestre di dialogo dettagliate sui consensi dati. Interventi manuali tramite il Registro di sistema permettono interventi precisi sulle chiavi di raccolta dati, seppur riservati a chi ha competenze tecniche adeguate.

permettono interventi precisi sulle chiavi di raccolta dati, seppur riservati a chi ha competenze tecniche adeguate. Potenziamento della sicurezza delle periferiche tramite funzionalità come la Vulnerable Driver Blocklist, core isolation e Smart App Control, in modo da ridurre il rischio di exploit legati a driver compromessi senza ulteriore compromissione della privacy.

Questi strumenti richiedono una conoscenza specialistica e possono essere rischiosi se usati senza la dovuta preparazione. Tuttavia, in scenari professionali o sensibili (come uffici legali, studi di consulenza, aziende sanitarie), rappresentano un elemento chiave per tutelare i dati trattati e rispondere ai requisiti normativi in materia di protezione dei dati personali.

Implicazioni per utenti privati e aziende: limiti e possibilità di controllo

Le possibilità di controllo sulle informazioni trasmesse dall’ambiente Windows 11 variano sostanzialmente tra utenti privati e organizzazioni strutturate. Per chi utilizza il sistema operativo a casa, l’autonomia di scelta risulta più limitata: non tutte le impostazioni possono essere disattivate e una parte essenziale dei dati continuerà a essere raccolta per esigenze dichiarate di sicurezza e funzionamento.

Nelle realtà aziendali o istituzionali, gli amministratori IT possono ricorrere a policy centralizzate e strumenti di gestione avanzata per definire con precisione quali dati inviare, sfruttando piattaforme di endpoint security e criteri di gruppo. Ciò consente una gestione accurata della soddisfazione del regolamento europeo (ad esempio, GDPR), poiché permette di adottare soluzioni tecnologiche compatibili con i principi di minimizzazione e accountability, richiesti dalla normativa.

È importante sottolineare che, secondo le informative privacy aggiornate, i dati identificativi non vengono diffusi indiscriminatamente. Il loro trattamento resta soggetto a controlli stringenti, con possibilità di accesso solo a soggetti autorizzati e per il tempo strettamente necessario alla fornitura dei servizi.

Infine, la presenza di strumenti come il Visualizzatore dati diagnostici e delle opzioni di cancellazione periodica permette di rafforzare la trasparenza e il controllo, contribuendo alla costruzione di un ecosistema affidabile e conforme agli obblighi di legge per utenti domestici e realtà professionali.