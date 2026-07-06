è emersa come uno dei nodi principali che minano la stabilità e la reattività della piattaforma. Microsoft, in risposta ai feedback raccolti sia dalla community sia dagli specialisti del settore, ha avviato una revisione puntuale dell’architettura software, annunciando interventi concreti e patch correttive.

su moltissime configurazioni hardware, anche moderne. Questa problematica ha destato preoccupazione sia tra utenti privati che professionisti, causando frequenti rallentamenti, blocchi improvvisi e fastidiosi messaggi di “memoria insufficiente” durante l’uso quotidiano del sistema.

Cause principali dell’eccessivo consumo di memoria in Windows 11

L’elevato consumo di memoria su Windows 11 deriva da diversi fattori strutturali e funzionali del sistema operativo. Una delle principali origini è rappresentata dall’ampliamento dei servizi persistenti in background, fra cui Windows Defender, moduli di telemetria, servizi di sincronizzazione cloud e Windows Update, che mantengono numerosi thread attivi e cache dati. Questa gestione della memoria privilegia la reattività – dati caricati in RAM per rendere il sistema più rapido – ma spesso si traduce in un utilizzo eccessivo e costante delle risorse, anche in assenza di attività da parte dell’utente.

Oltre ai servizi di sistema, le applicazioni sviluppate con tecnologie basate su Chromium (come Electron e WebView2) contribuiscono ad aumentare il consumo di RAM. In ambiente moderno, molte applicazioni lanciano processi separati per il rendering, la gestione JavaScript e il comparto grafico, con il risultato che anche software apparentemente leggeri occupano centinaia di megabyte di memoria pur restando in background.

Un’ulteriore fonte di inefficienza è legata alla frammentazione dello stack grafico: la presenza di framework legacy Win32, accanto a WinUI 3 e componenti Web, induce il sistema a gestire simultaneamente più pipeline di rendering, aumentando l’overhead. Infine, la gestione “automatica” della memoria virtuale può causare rallentamenti nella crescita dinamica del file di paging, portando a errori di allocazione soprattutto in sistemi soggetti a forte multitasking.

Come si manifesta il bug: sintomi e impatto sugli utenti

I segnali di una errata gestione della memoria in Windows 11 sono numerosi e talvolta subdoli. Gli utenti hanno segnalato:

Messaggi di errore “Memoria insufficiente” durante l’apertura di programmi o file pesanti;

durante l’apertura di programmi o file pesanti; Riduzione della capacità di multitasking , con impossibilità ad eseguire più applicazioni contemporaneamente;

, con impossibilità ad eseguire più applicazioni contemporaneamente; Lentezza generale del sistema , con tempi di risposta superiori alla norma anche nelle operazioni comuni;

, con tempi di risposta superiori alla norma anche nelle operazioni comuni; Blocchi improvvisi o crash di applicazioni , soprattutto durante attività complesse come editing video o sviluppo software;

, soprattutto durante attività complesse come editing video o sviluppo software; Problemi di salvataggio file e improvvise chiusure di programmi con perdita di dati temporanei.

L’impatto sugli utenti è rilevante perché limita l’efficienza lavorativa e può generare perdita di produttività nei contesti professionali. Nei casi più estremi, questi malfunzionamenti hanno determinato anche schermate nere e necessità di riavvio forzato, minando la percezione di affidabilità dell’intero ecosistema Windows 11.

Le soluzioni implementate da Microsoft: correzioni recenti e future

Prendendo atto dei riscontri della user base e delle critiche della stampa tecnica, Microsoft ha accelerato i lavori su vari fronti per mitigare i problemi di consumo eccessivo di memoria. Sono già state distribuite diverse patch straordinarie per risolvere bug critici emersi con l’introduzione delle ultime funzionalità.

Uno degli interventi chiave riguarda la transizione verso il framework WinUI 3 e l’introduzione di un nuovo System Compositor, progettati per ridurre la latenza e il consumo della memoria legata all’interfaccia utente. Questo rinnovamento ha già portato miglioramenti sensibili nella reattività di componenti come Start e File Explorer, con un incremento della velocità fino al 60% secondo le dichiarazioni ufficiali.

Sono previsti ulteriori aggiornamenti focalizzati su:

Gestione più aggressiva della deallocazione dei servizi di background ;

; Riduzione della complessità architetturale e delle pipeline di rendering duplicate;

e delle pipeline di rendering duplicate; Semplificazione delle funzionalità AI integrate, con la possibile rimozione di componenti ritenute superflue o poco apprezzate dall’utenza.

L’approccio “Swarming” adottato dal team di sviluppo mostra una volontà condivisa nel dare ascolto ai feedback, puntando su qualità, affidabilità e ottimizzazione nell’uso reale del sistema operativo.

Metodi per risolvere l’errore ‘Memoria insufficiente’ a livello utente

Gli utenti hanno a disposizione diverse soluzioni pratiche per fronteggiare direttamente l’errore di memoria insufficiente, senza attendere esclusivamente interventi dall’alto. Ecco una panoramica passo-passo dei metodi più efficaci, distinti per facilità d’azione e impatto:

Chiudere programmi e processi inutilizzati tramite Gestione Attività ( Ctrl+Shift+Esc ). La scheda “Processi” mostra in tempo reale quali applicazioni consumano più RAM; è sufficiente selezionarli e chiudere quelli superflui.

tramite Gestione Attività ( ). La scheda “Processi” mostra in tempo reale quali applicazioni consumano più RAM; è sufficiente selezionarli e chiudere quelli superflui. Aumentare la memoria virtuale regolando manualmente le dimensioni del file di paging: Accedere a Impostazioni avanzate di sistema → Prestazioni → Memoria virtuale. Disattivare la gestione automatica, stabilendo una dimensione iniziale pari a 1,5 volte la RAM fisica e una massima pari a 3 volte quest’ultima. Salvare e riavviare per applicare i cambiamenti.

regolando manualmente le dimensioni del file di paging: Verificare l’architettura delle applicazioni : alcuni software a 32 bit hanno limiti nella gestione della memoria. Se versioni a 64 bit sono disponibili, è raccomandato adottarle per sfruttare maggiormente la RAM.

: alcuni software a 32 bit hanno limiti nella gestione della memoria. Se versioni a 64 bit sono disponibili, è raccomandato adottarle per sfruttare maggiormente la RAM. Pulire file temporanei e cache utilizzando lo strumento “Pulizia disco” o la funzione integrata di Windows 11: Avviare Pulizia disco (Cleanmgr), selezionare file temporanei, cache di sistema e avviare la rimozione. Utilizzare Storage Sense per automatizzare la pulizia di file inutilizzati e gestire lo spazio disco.

utilizzando lo strumento “Pulizia disco” o la funzione integrata di Windows 11: Controllare e aggiornare driver e sistema operativo per assicurarsi che siano in esecuzione le versioni più efficienti e prive di bug noti legati alla memoria.

per assicurarsi che siano in esecuzione le versioni più efficienti e prive di bug noti legati alla memoria. Effettuare una scansione antivirus approfondita: la presenza di software malevoli può causare sovraccarico della memoria con processi nascosti.

approfondita: la presenza di software malevoli può causare sovraccarico della memoria con processi nascosti. Eseguire System File Checker e DISM per la riparazione di eventuali file di sistema danneggiati: Eseguire dal prompt dei comandi (come amministratore): sfc /scannow e successivamente DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth . Riavviare il PC al termine dei processi.

per la riparazione di eventuali file di sistema danneggiati: Espandere fisicamente la RAM se il dispositivo permette upgrade hardware, soprattutto nel caso di utilizzo crescente e persistente di applicativi pesanti.

Una corretta applicazione di queste strategie permette di ripristinare la piena operatività di Windows 11 nella grande maggioranza degli scenari, minimizzando l’incidenza di rallentamenti o blocchi legati alla gestione della memoria.

Ottimizzare Windows 11: consigli pratici e strumenti per mantenere alte le prestazioni

Oltre alla correzione degli errori, è essenziale puntare a una manutenzione preventiva che mantenga il sistema performante nel tempo:

Abilitare Storage Sense : consente l’eliminazione automatica di file temporanei e oggetti inutilizzati, riducendo spreco di risorse.

: consente l’eliminazione automatica di file temporanei e oggetti inutilizzati, riducendo spreco di risorse. Limitare programmi di avvio : tramite la scheda “Avvio” della Gestione Attività è possibile disabilitare le app non necessarie al caricamento automatico, velocizzando lo startup e riducendo carico in RAM.

: tramite la scheda “Avvio” della Gestione Attività è possibile disabilitare le app non necessarie al caricamento automatico, velocizzando lo startup e riducendo carico in RAM. Disinstallare software non utilizzati : liberare spazio e minimizzare l’esecuzione di processi di background.

: liberare spazio e minimizzare l’esecuzione di processi di background. Pulizia regolare della cache dai diversi componenti (browser, Microsoft Store, DNS) seguendo le procedure integrate, consente di migliorare sia la velocità sia la stabilità delle app e del sistema operativo .

dai diversi componenti (browser, Microsoft Store, DNS) seguendo le procedure integrate, consente di . Seguire aggiornamenti e manutenzione : installare aggiornamenti di sistema e driver assicura compatibilità e correzioni puntuali dei bug noti.

: installare aggiornamenti di sistema e driver assicura compatibilità e correzioni puntuali dei bug noti. Controllare lo stato hardware con tool come Monitoraggio Risorse, CrystalDiskInfo e CPU-Z permette di valutare tempestivamente malfunzionamenti o colli di bottiglia.

Queste buone pratiche, applicate regolarmente, contribuiscono a mantenere Windows 11 scattante, riducendo al minimo sia i rischi di saturazione della memoria sia quelli di instabilità generale, con vantaggi concreti nella durata e affidabilità di ogni sessione di lavoro o svago.