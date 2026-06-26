Le novità normative: cosa prevede il nuovo articolo 54-bis

L’introduzione dell’art. 54-bis nel Codice del Consumo – recependo la Direttiva (UE) 2023/2673 – ha profondamente modificato il quadro giuridico del recesso nelle vendite digitali. La nuova norma impone agli operatori digitali l’obbligo di fornire una funzione interattiva online, chiaramente visibile e accessibile per tutto il periodo utile, destinata all’attivazione del diritto di recesso da parte dell’utente. Non è più sufficiente permettere al cliente di inviare richieste tramite moduli cartacei o semplici email: la richiesta deve essere gestita esclusivamente attraverso l’interfaccia digitale della piattaforma su cui si è concluso l’accordo.

Le principali innovazioni introdotte sono:

Accessibilità della funzione digitale: deve essere facilmente individuabile sia su siti che su applicazioni mobile;

deve essere facilmente individuabile sia su siti che su applicazioni mobile; Doppio passaggio di conferma: l’utente deve poter inserire i propri dati, identificare chiaramente il contratto oggetto del recesso, e inviare la dichiarazione attraverso uno step di conferma esplicito;

l’utente deve poter inserire i propri dati, identificare chiaramente il contratto oggetto del recesso, e inviare la dichiarazione attraverso uno step di conferma esplicito; Ricevuta di ricezione: il commerciante ha l’obbligo di trasmettere una conferma automatica con il riepilogo della richiesta, la data e l’ora;

il commerciante ha l’obbligo di trasmettere una conferma automatica con il riepilogo della richiesta, la data e l’ora; Chiarezza delle diciture: la funzione va etichettata in modo inequivocabile, ad esempio con “recedere dal contratto qui” o equivalente.

Questo aggiornamento elimina la discrezionalità sulle modalità e garantisce maggiore trasparenza e certezza per il consumatore, riducendo il rischio di pratiche ostruzionistiche note come “dark pattern”. Il diritto di recesso è ormai un requisito tecnico obbligatorio dell’interfaccia digitale, da gestire in modo tracciabile e senza oneri superflui.

Come funziona la nuova procedura digitale di recesso

La riforma delle regole applicabili al diritto di ripensamento si distingue per chiarezza e immediatezza. L’esercizio del diritto di recesso nei contratti online avviene ora esclusivamente tramite una funzione digitale integrata nella pagina o nell’applicazione del venditore. Vediamo i passaggi essenziali della procedura:

Visibilità e accessibilità: la funzione apposita deve essere sempre individuabile durante tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato, senza richiedere passaggi nascosti o accesso a sezioni marginali.

la funzione apposita deve essere sempre individuabile durante tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato, senza richiedere passaggi nascosti o accesso a sezioni marginali. Compilazione della dichiarazione: il consumatore compila online il modulo fornendo i dati anagrafici, i riferimenti dell’ordine e un contatto dove ricevere la conferma.

il consumatore compila online il modulo fornendo i dati anagrafici, i riferimenti dell’ordine e un contatto dove ricevere la conferma. Conferma esplicita della richiesta: un secondo passaggio è richiesto per finalizzare il recesso; la funzione può essere denominata “conferma recesso” o similare.

un secondo passaggio è richiesto per finalizzare il recesso; la funzione può essere denominata “conferma recesso” o similare. Ricevuta automatica: subito dopo l’invio, il sistema trasmette una comunicazione su supporto durevole (ad es. e-mail) che certifica l’avvenuta trasmissione, contenente dettagli sulla richiesta, data ed ora.

Per i beni fisici, dopo la comunicazione digitale, il consumatore ha 14 giorni per restituire il prodotto; il rimborso deve essere effettuato entro lo stesso termine dal ricevimento della comunicazione, inclusi i costi di consegna standard. In caso di servizi o contenuti digitali, le regole specifiche tengono conto dell’immediata fruizione o del consenso esplicito a rinunciare al diritto.

Questa nuova modalità riduce drasticamente tempi e rischi di incomprensioni, ottimizza la tracciabilità e protegge l’utente contro ritardi o perdite di comunicazione.

Chi è interessato dalle nuove regole: soggetti obbligati e ambito di applicazione

Le prescrizioni introdotte dal nuovo regime digitale sono rivolte a chiunque venda beni o servizi ai consumatori tramite interfaccia online. Si tratta di tutte le realtà che offrono ai privati (B2C) contratti a distanza, comprese piattaforme di marketplace, negozi proprietari, servizi in abbonamento e fornitori di contenuti digitali. Anche gli operatori misti (B2C/B2B) sono coinvolti per la componente di vendita ai consumatori.

Sono invece escluse le transazioni tra sole imprese e i rapporti offline. Restano fuori dal perimetro le attività finanziarie regolamentate da discipline ad hoc – come banche e assicurazioni – che seguono regole specifiche, diverse dal nuovo art. 54-bis.

Una precisazione importante riguarda i contratti: la riforma si applica esclusivamente agli accordi conclusi dopo il 19 giugno 2026. Chi opera dall’estero ma si rivolge al mercato italiano deve comunque rispettare queste regole se targeting, lingua o modalità di consegna sono chiaramente destinate ai residenti italiani.

Impatto e obblighi per le imprese e-commerce

Per le aziende che gestiscono vendite digitali, le modifiche all’esercizio del diritto di ripensamento implicano un adeguamento sia tecnologico sia normativo. Gli obblighi principali includono:

Implementazione della funzione digitale per la dichiarazione di recesso, coordinando sviluppo informatico e design per garantire reperibilità e chiarezza;

per la dichiarazione di recesso, coordinando sviluppo informatico e design per garantire reperibilità e chiarezza; Aggiornamento delle condizioni di vendita e della documentazione precontrattuale, esplicitando i nuovi strumenti e le modalità di esercizio del diritto;

e della documentazione precontrattuale, esplicitando i nuovi strumenti e le modalità di esercizio del diritto; Revisione delle comunicazioni ai clienti: la conferma di ricezione deve essere trasmessa senza ritardi e contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa.

Anche le micro e piccole imprese devono adeguarsi, senza soglie di fatturato che attenuino l’obbligo. Per chi opera su marketplace, la responsabilità di implementazione può essere condivisa con la piattaforma, in base ai modelli organizzativi adottati.

Infine, resta necessaria una valutazione attenta sui processi di raccolta e conservazione dati personali, soprattutto dove i sistemi non prevedano registrazione degli utenti o conservazione prolungata delle informazioni.

Conseguenze in caso di mancato adeguamento e sanzioni

L’assenza della funzione dedicata al recesso digitale espone l’operatore a diverse conseguenze di natura sia amministrativa sia civilistica. In primo luogo, la mancata predisposizione comporta l’estensione automatica del periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto: invece degli usuali 14 giorni, il termine si prolunga fino a 12 mesi e 14 giorni in mancanza di informazioni aggiornate o del tool online.

Inoltre, l’AGCM può irrogare sanzioni amministrative fino a 10.000 euro, qualificando il comportamento come pratica commerciale scorretta. La rapidità delle procedure rende impossibile confidare in periodi di tolleranza iniziale: l’adeguamento deve essere immediato e totalmente conforme ai nuovi criteri tecnici.

Tali strumenti sanzionatori si aggiungono a eventuali responsabilità per danni e reclami da parte degli utenti, che possono generare contenziosi onerosi e danneggiare la reputazione dell’operatore.

Criticità e possibili sfide per imprese e consumatori

Se la riforma è ispirata dalla volontà di semplificare e rendere trasparenti le tutele per i consumatori, non mancano elementi che suscitano dubbi e preoccupazioni tra gli operatori. Le principali criticità evidenziate dalle associazioni del settore comprendono:

Sovraccarico per le PMI: per realtà di dimensioni ridotte, implementare sistemi automatici può comportare oneri sproporzionati rispetto alle risorse disponibili;

per realtà di dimensioni ridotte, implementare sistemi automatici può comportare oneri sproporzionati rispetto alle risorse disponibili; Difficoltà pratiche nella gestione di alcune casistiche : la conferma automatica del recesso può essere problematica quando occorre verificare in anticipo condizioni o esclusioni normative;

: la conferma automatica del recesso può essere problematica quando occorre verificare in anticipo condizioni o esclusioni normative; Questioni sulla privacy e sulla conservazione dei dati: molti operatori raccolgono le informazioni personali solo temporaneamente, mentre la nuova disciplina può richiedere sistemi più sofisticati di gestione e tracciabilità.

Inoltre, il rischio di una frammentazione a livello europeo – con tempi diversi di applicazione tra i vari Paesi – obbliga le imprese che operano cross-border a un attento monitoraggio della compliance.

L’effettivo beneficio per l’utente, rispetto ai già esistenti strumenti di recesso, sarà valutabile nei prossimi mesi, a fronte dell’adeguamento tecnologico e organizzativo delle piattaforme di vendita digitali.