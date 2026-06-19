per rinnovare il modo in cui si utilizzano le funzioni più avanzate sugli smartphone più recenti. L’attenzione si sposta verso prestazioni più elevate, nuove modalità di interazione, personalizzazione dei flussi di lavoro e servizi che aspirano a combinare produttività e privacy.

Compatibilità e livelli: quali iPhone riceveranno iOS 27 e con quali differenze

Il rinnovamento riguarda: dall’ottimizzazione del codice, al potenziamento di Siri – ora ancora più reattiva grazie ad Apple Intelligence e Visual Intelligence – fino a una raffinatezza delle funzioni di sistema, sempre più integrate tra hardware e software.Non si tratta solo di, ma di offrire opzioni inedite sulla base delle risorse hardware disponibili per ciascun modello. Il significato reale dell’aggiornamento è garantire agli utenti la possibilità di sfruttare, in modo sempre più ampio, le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, pur mantenendo uno standard elevato di sicurezza e riservatezza dei dati.

L’arrivo del nuovo sistema operativo non significa la stessa esperienza su tutti i dispositivi. La linea di demarcazione tra i modelli supportati e le funzionalità disponibili dipende fortemente dal livello hardware di ciascun iPhone, come chip, RAM e capacità di elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale. Secondo le fonti più accreditate, con iOS 27 si registra un ulteriore taglio alla compatibilità rispetto al passato, come già avvenuto con iOS 26: saranno esclusi iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max e iPhone SE di seconda generazione.

Gli iPhone 12 diventano così la fascia d’accesso per chi desidera proseguire con gli aggiornamenti principali. La vera novità, tuttavia, sta nel sistema a sei livelli utilizzato dagli esperti per individuare concretamente cosa riceve ogni modello dopo l’aggiornamento:

Livello 1: solo aggiornamento di base, senza Apple Intelligence.

solo aggiornamento di base, senza Apple Intelligence. Livello 2: hardware valido ma esclusi i servizi AI più evoluti.

hardware valido ma esclusi i servizi AI più evoluti. Livello 3: accesso iniziale a Apple Intelligence, con le prime funzioni smart su iPhone 15 Pro e Pro Max.

accesso iniziale a Apple Intelligence, con le prime funzioni smart su iPhone 15 Pro e Pro Max. Livello 4: integrazione trasversale delle funzioni AI nella famiglia iPhone 16.

integrazione trasversale delle funzioni AI nella famiglia iPhone 16. Livello 5: modelli recenti come iPhone 17 e 17e, con servizi AI moderni ma non quelli premium.

modelli recenti come iPhone 17 e 17e, con servizi AI moderni ma non quelli premium. Livello 6: massimo delle funzionalità AI locali su iPhone 17 Pro, Pro Max e Air.

Questo determina un’esperienza fortemente differenziata in base al modello: la disponibilità delle nuove tecnologie intelligenti, infatti, resta strettamente legata al mix di componenti, garantendo solo ai modelli più avanzati la totalità delle opzioni introdotte con questa release.

Apple Intelligence, Siri AI e Visual Intelligence: le novità smart e i limiti per modello

L’ampliamento delle funzioni AI rappresenta la novità più discussa del 2026 per Apple. Apple Intelligence interpreta dati, suggerisce soluzioni e ottimizza i flussi d’interazione su base personalizzata. La presenza di Siri potenziata – non solo come assistente vocale ma anche come chatbot contestuale – permette all’utente di controllare app, contattare persone e usufruire di servizi predittivi senza passaggi manuali.

Nella nuova versione:

Siri evolve in un interlocutore più consapevole del contesto , in grado di comprendere ciò che si trova sullo schermo e offrire azioni suggerite per app e servizi terzi tramite estensioni integrate.

, in grado di comprendere ciò che si trova sullo schermo e offrire azioni suggerite per app e servizi terzi tramite estensioni integrate. Visual Intelligence consente la scansione di testi, oggetti e ambienti, attivando azioni automatiche (ad esempio, aggiungere indirizzi o etichette nell’app Contatti e Salute).

consente la scansione di testi, oggetti e ambienti, attivando azioni automatiche (ad esempio, aggiungere indirizzi o etichette nell’app Contatti e Salute). L’elaborazione delle azioni può avvenire sia localmente – con modelli di AI residenti solo sui dispositivi più recenti – sia via “Private Cloud Compute”, garantendo comunque attenzione alla privacy.

I modelli di punta (iPhone 17 Pro, Pro Max e Air) supportano la versione più avanzata di Siri e Visual Intelligence, con riconoscimento vocale evoluto, dettatura personalizzata e capacità di “autoapprendimento”.

L’integrazione dell’AI su iOS 27 è quindi estremamente selettiva: solo i modelli più avanzati sfruttano pienamente le novità AI, mentre buona parte delle funzionalità smart resteranno parziali o escluse sugli iPhone precedenti alla serie 15 Pro. Infine, per l’Unione Europea, è previsto un lancio scaglionato delle funzioni AI: alcune caratteristiche, anche se supportate dall’hardware, potrebbero non essere immediatamente disponibili nella fase iniziale.

Le principali novità di sistema: performance, stabilità e nuove funzioni per tutti

Con la nuova versione, Cupertino pone un forte accento sull’ottimizzazione delle prestazioni e sulla sicurezza. Tutti i dispositivi compatibili potranno beneficiare di app che si aprono più rapidamente (secondo Apple, fino al 30% più veloci), di una gestione aggiornata di AirDrop (fino all’80% in più di velocità nei trasferimenti) e di un sistema di schedulazione delle attività che migliora la fluidità nell’uso generale del telefono.

L’app Foto ora sincronizza i nuovi scatti più rapidamente su iCloud, riducendo i ritardi nella visualizzazione delle immagini appena acquisite. Modifiche particolarmente richieste riguardano l’interfaccia, con un nuovo slider Liquid Glass per regolare l’opacità dei menu, unificato tra le principali schermate, che offre una personalizzazione estetica ancora più raffinata.

Sul piano tecnico, grande attenzione è rivolta a bug fix e rimozione del codice obsoleto: queste operazioni, secondo le dichiarazioni degli ingegneri e l’esperienza maturata nelle precedenti release, mirano a garantire una maggiore autonomia energetica e un sistema più stabile, elementi fondamentali per iPhone di diverse generazioni.

Nuove funzionalità multimediali: Foto, widget, Genmoji, Apple Music e FaceTime

Tra le innovazioni di maggior rilievo si distinguono:

Foto: strumenti avanzati “Extend”, “Enhance” e “Reframe” consentono, grazie all’intelligenza artificiale, di espandere bordi, migliorare automaticamente colori e luci, correggere prospettive e salvare singoli frame video come immagini distinte.

strumenti avanzati “Extend”, “Enhance” e “Reframe” consentono, grazie all’intelligenza artificiale, di espandere bordi, migliorare automaticamente colori e luci, correggere prospettive e salvare singoli frame video come immagini distinte. Widget extra-large : nuovo formato 4×6 nella schermata Home per visualizzare più informazioni in un solo colpo d’occhio;

: nuovo formato 4×6 nella schermata Home per visualizzare più informazioni in un solo colpo d’occhio; Genmoji rinnovate e più personalizzabili , con opzioni di creazione e modifica basate su richieste testuali dell’utente, stile 3D e risparmio energetico migliorato.

, con opzioni di creazione e modifica basate su richieste testuali dell’utente, stile 3D e risparmio energetico migliorato. Apple Music: interfaccia aggiornata, “AutoMix” migliorato per transizioni più naturali tra i brani e nuove combinazioni di traduzioni e pronunce dei testi, insieme alla funzione Hi-Res Lossless per Apple TV 4K.

interfaccia aggiornata, “AutoMix” migliorato per transizioni più naturali tra i brani e nuove combinazioni di traduzioni e pronunce dei testi, insieme alla funzione Hi-Res Lossless per Apple TV 4K. FaceTime: debutta “Dual Camera” per mostrare simultaneamente fotocamera frontale e posteriore durante le videochiamate, riservata a iPhone 17 e superiori.

Da segnalare l’espansione di funzioni nell’app Dov’è, nella gestione dei telecomandi virtuali e nella nuova organizzazione dei contenuti su Foto e Album condivisi.

Salute, fitness e controlli parentali: novità per utenti e famiglie

L’attenzione al benessere personale e alla sicurezza dei minori cresce con la nuova versione iOS. Nell’app Salute debuttano strumenti specifici per monitorare la perimenopausa e la menopausa, offrendo anche risorse educative e notifiche dedicate agli utenti che desiderano comprendere meglio questi passaggi. Per il fitness, le funzionalità di sincronizzazione dati tramite AirPods Pro con GymKit vengono potenziate, soprattutto per chi necessita di monitoraggio cardiaco anche senza Apple Watch.

Sul versante famiglia, vengono rivisti i controlli parentali:

più flessibile la gestione dell’account per bambini,

novità come “Ask to Browse” per richiedere permessi di navigazione,

gestione avanzata dei contatti e sicurezza comunicazioni rilevando immagini inappropriate,

strumenti per la gestione di tempo e categorie di app,

nuovi orari giornalieri per regolare l’accesso alle app familiari.

I miglioramenti includono un’interfaccia semplificata per capire quanto e come i dispositivi vengono utilizzati, offrendo ai genitori maggiore trasparenza e controllo sull’esperienza digitale dei più giovani.

Cosa cambia in Europa e considerazioni finali sull’esperienza d’uso

L’introduzione delle nuove funzioni AI avverrà in modo graduale nel territorio europeo. Nonostante la compatibilità tecnica di numerosi modelli, alcune opzioni – come la nuova generazione di Siri e servizi predittivi di Apple Intelligence – potrebbero non essere disponibili subito a causa di richieste regolamentari o calendari di rilascio specifici.

Resta comunque assicurato un aggiornamento diffuso per sicurezza, performance e stabilità su tutti i dispositivi idonei, garantendo la tipica affidabilità Apple e l’integrazione con le future generazioni di iPhone e accessori. In sintesi, il sistema operativo introduce una netta evoluzione nei servizi avanzati e un ritorno all’efficienza lato software, permettendo a ogni utente di sfruttare al meglio il proprio dispositivo nel rispetto delle più aggiornate normative e delle esigenze di privacy individuali.