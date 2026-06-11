. L’obiettivo: ridefinire il concetto di lusso elettrico e design d’avanguardia, ponendo l’accento su elementi distintivi come efficienza, ecologia e connettività ai massimi standard internazionali.

Leapmotor e Stellantis: alleanza strategica per lanciare il nuovo brand premium nel 2027

Lanasce dalla consapevolezza che il segmento premium non si limita più all’esclusività o al prezzo; l’acquirente moderno è orientato verso vetture dall’alto contenuto tecnologico e prestazionale. Affrontare la sfida europea significa misurarsi con colossi consolidati, in uno scenario segnato dall’arrivo di competitor che puntano a elevare i canoni della mobilità sostenibile senza rinunciare a stile e status.

La collaborazione industriale tra Leapmotor e Stellantis ha segnato uno sviluppo significativo negli ultimi anni, con un progressivo ampliamento delle aree di investimento congiunto. Oltre alla presenza diretta nei consigli direttivi e una significativa partecipazione azionaria, il gruppo europeo ha assunto una posizione chiave nello sviluppo di una joint venture destinata a coordinare distribuzione e produzione fuori dalla Cina.

L’incubazione del nuovo marchio premium prevede il debutto per il 2027, con un posizionamento orientato sopra la soglia dei 40.000 euro e una mission chiara: raggiungere quote rilevanti tra i clienti alla ricerca di esperienza, qualità e performance. La partnership strategica permetterà di combinare competenze complementari: da una parte, la tecnologia d’avanguardia e la velocità d’innovazione asiatica; dall’altra, il prestigio del network commerciale e la conoscenza dei gusti europei.

Il progetto si fonda su alcuni pilastri:

Definizione di una gamma dedicata esclusivamente al segmento premium , distinta per design e soluzioni tecniche originali;

, distinta per design e soluzioni tecniche originali; Sviluppo di piattaforme elettriche e range extender evolute ;

; Valorizzazione della presenza europea grazie a una rete di distribuzione capillare e indipendente.

Questi elementi mirano a costruire un’identità riconoscibile, in grado di posizionarsi efficacemente tra i leader mondiali della mobilità elettrica premium.

Tecnologia, design e gamma: gli asset competitivi per sfidare BYD e Geely

Sul fronte dei contenuti, la differenziazione tecnologica rappresenta la carta vincente della nuova iniziativa. Il marchio si prepara a introdurre una gamma di modelli caratterizzati da:

Piattaforme multi-architettura (full electric – BEV – e range extender – REEV), tra le più evolute sotto il profilo dell’efficienza e dell’integrazione elettronica;

Architetture fino a 800 Volt, che consentono ricariche ultraveloci e prestazioni elevate ;

; Soluzioni software aggiornabili OTA (over-the-air) e suite di sistemi ADAS di ultima generazione, nella direzione di una digitalizzazione “nativa” del veicolo;

Utilizzo esteso di materiali ecocompatibili e attenzione al comfort acustico e visivo, in linea con i più recenti trend del luxury green;

Infotainment e dotazioni personalizzabili, pensate per una clientela sofisticata che ricerca esperienza d’uso premium.

I modelli B10, C10 e C16 rappresentano i primi tasselli di una gamma destinata ad ampliarsi rapidamente. Presentati con lunghezze tra i 4,5 e quasi 5 metri, display panoramici, autonomie superiori a 400 km e opzioni di guida assistita, i veicoli si pongono come diretti rivali dei giganti BYD e Geely. Anche la citycar T03 e modelli in arrivo come la hatchback C completano il portafoglio, dimostrando la flessibilità produttiva e inedita capacità di presidiare le diverse nicchie del mercato europeo.

Modello Segmento Tecnologia B10 C-SUV BEV / REEV C10 SUV D BEV / REEV C16 SUV luxury Full Electric T03 Citycar Full Electric

Strategie industriali e commerciali: rete di vendita, produzione e presenza globale

Nella pianificazione di crescita europea, la sinergia tra produzione locale e distribuzione diventa tassello centrale. L’impianto spagnolo di Saragozza – oggetto di investimenti superiori a 500 milioni di euro – è stato selezionato come hub produttivo primario: in questa sede è già stato pianificato l’assemblaggio iniziale del B10, con espansione a più modelli entro pochi anni e l’obiettivo di superare le 40.000 unità/anno nel medio periodo. Parallelamente, proseguono i lavori per la realizzazione di una gigafactory batterie dedicata, a supporto della supply chain europea.

La presenza internazionale beneficia della forza di una rete di vendita estesa su oltre 800 punti in 40 mercati. Nel mercato italiano, la quota di Leapmotor ha già superato il 2,5%, trainata dal successo tra i privati e da strategie di vendita trasparenti e omnicanale. Per il settore B2B, particolare attenzione è data al canale flotte, con offerte dedicate a imprese e ampie possibilità di personalizzazione dei servizi correlati.

Distribuzione capillare indipendente dal marchio originario

Partnership con operatori locali su assistenza e logistica

Collaborazioni mediatiche e attività di brand awareness

Questa articolata struttura organizzativa garantisce una presenza solida sia a livello produttivo che commerciale, ponendo le basi per una crescita sostenuta nel panorama europeo e globale.

Opportunità e sfide: normative, concorrenza e prospettive per il brand premium Leapmotor-Stellantis

Lanciare un nuovo marchio nel segmento alto comporta numerose opportunità, ma anche sfide di rilievo, principalmente connesse agli aspetti regolamentari, concorrenza internazionale e tutela della proprietà intellettuale. Dal punto di vista normativo, la compliance ai Regolamenti UE 2018/858 sull’omologazione dei veicoli e ai più recenti aggiornamenti in materia di sicurezza, emissioni e data protection rappresenta un rischio strutturale ma anche una barriera all’ingresso protettiva contro competitor meno strutturati.

Nell’ambito della competizione, la crescita dei gruppi cinesi come BYD e la consolidata presenza di Geely costringe la nuova realtà a un percorso verso l’eccellenza, non solo nel prodotto ma nelle relazioni industriali e nella valorizzazione della filiera europea. La collaborazione tra stakeholders locali, fornitori e partner multinazionali permetterà di sviluppare un ecosistema capace di cogliere i benefici di innovazione, distribuzione e produzione sinergica.

Le prospettive di lungo termine comprendono:

Mantenimento dell’autonomia gestionale della joint venture internazionale;

della joint venture internazionale; Investimenti costanti in ricerca per evitare la dipendenza diretta da un singolo polo tecnologico;

Adattamento flessibile alle evoluzioni dei dazi e delle politiche protezionistiche USA e UE.

In questo contesto, la credibilità della nuova proposta premium sarà misurata sulla capacità di coniugare esperienza progettuale, affidabilità costruttiva e innovazione continua, offrendo agli acquirenti europei una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità sostenibile.