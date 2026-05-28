Samsung Galaxy A26 5G, uno dei modelli più completi disponibili in commercio

. Questo modello introduce tecnologie tipiche di segmenti superiori, come il display Super AMOLED, la connessione 5G e funzionalità smart avanzate, mantenendo un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. La scheda tecnica con processore Exynos, batteria ad alta capacità e aggiornamenti prolungati fanno di questo modello un

Design sottile, colori e materiali: eleganza e resistenza IP67

Eleganza e praticità caratterizzano il design dell’A26 5G: spessore ridotto a 7,7 mm e un peso di 200 grammi che assicurano una presa confortevole. Materiali di qualità come il vetro Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati, incorniciati da un telaio in policarbonato, offrono resistenza contro graffi e urti. Il tocco raffinato è evidente nella varietà delle colorazioni – Black, White, Mint e Peach Pink – pensate per adattarsi a ogni stile personale. La protezione IP67 garantisce durata contro polvere e immersioni accidentali fino a 1 metro per 30 minuti, dimostrando attenzione anche all’utilizzo in condizioni meno favorevoli.

Display Super AMOLED da 6,7” e qualità visiva avanzata

L’ampio schermo Super AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e una profondità colore elevata che consente un’esperienza multimediale immersiva. La cornice sottile e il rapporto screen-to-body dell’86,7% permettono una visione estesa, ideale per video, gaming e social. La certificazione SGS “Eye Care Display” riduce l’affaticamento visivo grazie a una migliore gestione della luce blu. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura fluidità nei movimenti anche durante lo scrolling intenso o il gioco. Il Gorilla Glass Victus+ non solo protegge il display, ma mantiene invariata la resa cromatica nel tempo, valorizzando ogni dettaglio.

Prestazioni hardware e software: processore, memoria e aggiornamenti garantiti

Dietro la reattività quotidiana c’è un chipset Exynos 1380 octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78, 4×2.0 GHz Cortex-A55) realizzato con processo a 5 nm per favorire efficienza energetica e rapidità. Le configurazioni prevedono 6 o 8 GB di RAM e storage interno da 128 o 256 GB, espandibile tramite microSDXC. La One UI 7 basata su Android 15 è personalizzabile, intuitiva e garantisce compatibilità con numerosi servizi Google. Il produttore assicura sei anni di aggiornamenti di sicurezza e sei major release Android: una copertura superiore alla media della categoria, che influenza positivamente longevità e valore del prodotto.

Processore Exynos 1380 (globale)

RAM: 6/8 GB

Storage: 128/256 GB, espandibile

Android 15, One UI 7

6 anni di aggiornamenti OS e sicurezza

Comparto fotografico: fotocamere, funzionalità AI e stabilizzazione OIS

Il sistema fotografico si fonda su un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e una lente macro da 2 MP dedicata ai dettagli ravvicinati. Gli scatti risultano nitidi e privi di sfocature anche in condizioni di movimento o scarsa illuminazione. L’intelligenza artificiale permette filtri personalizzati e suggerimenti di modifica, oltre a una funzione specifica per rimuovere elementi indesiderati tramite “Gomma oggetto”. La selfie cam da 13 MP offre autoritratti chiari e definiti, valorizzando i volti grazie anche agli algoritmi smart. Le opzioni video includono riprese fino a 4K a 30fps e una modalità super slow motion.

Batteria, autonomia e connettività 5G: utilizzo quotidiano senza pensieri

Una batteria da 5.000 mAh assicura una copertura completa dell’intera giornata con utilizzo misto tra navigazione, streaming e app. La ricarica rapida da 25W permette di minimizzare i tempi di sosta alla presa. Per la connettività:

Modem 5G Sub6

Wi-Fi 802.11 ac (dual-band)

Bluetooth 5.3

NFC (variabile a seconda dei mercati)

L’esperienza rimane stabile anche in mobilità, con trasferimenti rapidi e una copertura di rete avanzata, pensata per uno stile di vita iperconnesso.

Sicurezza, ecosistema Galaxy e accessori disponibili

La protezione dei dati è affidata a Samsung Knox Vault certificato EAL5+, un sistema hardware e software progettato per prevenire accessi non autorizzati. La presenza del sensore di impronte laterale e il riconoscimento facciale migliorano accessibilità e sicurezza. L’ambiente Galaxy integra la gestione unificata di accessori come wearable (Galaxy Fit3, Watch serie 7) e auricolari. Fra gli accessori disponibili:

Cover trasparenti e protettive

Custodie con slot per carte

Pellicole per display

Questa compatibilità amplia l’esperienza d’uso, proponendo soluzioni sia per lo svago sia per contesti professionali.