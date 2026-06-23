vede il debutto mondiale su Netflix Games della nuova simulazione calcistica ispirata alla competizione per nazionali più famosa al mondo. Questa nuova proposta vuole andare oltre il semplice intrattenimento, offrendo un modo accessibile ed emozionante per vivere il calcio, seguendo la tradizione di innovazione e popolarità che ha reso la storica saga uno dei riferimenti culturali nel mondo dello sport virtuale.

La partnership tra FIFA e Netflix: un nuovo modello per il gaming calcistico

Il sodalizio tra FIFA e la piattaforma di streaming rappresenta una svolta per la distribuzione dei giochi sportivi: Netflix Games diventa la casa ufficiale della nuova simulazione calcistica, racchiudendo i valori di accessibilità, immediatezza e inclusione. Il titolo, sviluppato da Delphi Interactive, viene rilasciato in concomitanza con la competizione mondiale di calcio e, grazie all’abbonamento attivo su Netflix, consente ai milioni di utenti di partecipare senza sostenere costi aggiuntivi né necessità di console dedicate.

Questa strategia rompe i confini tradizionali della distribuzione videoludica:

Il gioco è presente su smart TV, smartphone e tablet , azzerando le barriere d’ingresso tecnologiche.

, azzerando le barriere d’ingresso tecnologiche. Lo smartphone diventa il controller universale, conferendo al gameplay una propensione inclusiva e semplificata.

La partnership è stata definita dai vertici di FIFA e Netflix come una “pietra miliare” per il settore, con particolare attenzione all’ampliamento della platea globale e allo sviluppo della competitività digitale, anche in ottica eSportiva.

L’alleanza tra le due realtà guarda avanti: l’obiettivo dichiarato è ridefinire il rapporto tra pubblico e simulazione calcistica , mantenendo la qualità delle licenze ufficiali, promuovendo la partecipazione attiva dei fan e contribuendo all’evoluzione dei giochi di calcio in chiave moderna.

FIFA World Cup: Launch Edition – Caratteristiche principali del gioco

La nuova simulazione offre un’esperienza focalizzata interamente sul torneo per nazionali del 2026, mettendo a disposizione dei giocatori:

48 squadre ufficiali , ognuna rappresentata da giocatori e dettagli reali secondo la licenza FIFA.

, ognuna rappresentata da secondo la licenza FIFA. Ben 1.248 atleti selezionabili , rifiniti per rispettare gli standard di autenticità.

, rifiniti per rispettare gli standard di autenticità. Accesso a 16 stadi fedelmente riprodotti, inclusi quelli dei paesi ospitanti – Stati Uniti, Canada e Messico – per garantire un’immersione visiva di livello superiore.

La Launch Edition nasce con l’intenzione di offrire un prodotto snello, adatto a tutti i livelli di esperienza:

Un gameplay essenziale centrato su velocità, fluidità e divertimento immediato, pensato per le partite tra amici o con la famiglia.

centrato su velocità, fluidità e divertimento immediato, pensato per le partite tra amici o con la famiglia. I comandi touch su smartphone sostituiscono joypad e tastiere: con semplici gesture si eseguono passaggi, tiri e dribbling.

sostituiscono joypad e tastiere: con semplici gesture si eseguono passaggi, tiri e dribbling. La componente sociale viene valorizzata grazie al multiplayer locale fino a quattro partecipanti.

Dal punto di vista dell’aggiornamento dei contenuti, la Launch Edition è concepita come un “calcio d’inizio”:

Gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo evolverà con nuove funzionalità e ottimizzazioni basate sui feedback degli utenti .

. Si inserisce inoltre nell’ecosistema Digital Football, affiancando altri titoli legati alla licenza ufficiale e ampliando ulteriormente il panorama del calcio videoludico.

Modalità di gioco, accessibilità e multiplayer: come si gioca su Netflix

L’esperienza di gioco è progettata attorno alla semplicità e alla condivisione, eliminando la necessità di periferiche specialistiche o configurazioni complicate. Ecco una panoramica delle modalità e delle opportunità offerte:

Accesso immediato dalla TV: basta selezionare il titolo nella scheda “Giochi” e scansionare un codice QR con lo smartphone.

basta selezionare il titolo nella scheda “Giochi” e scansionare un codice QR con lo smartphone. Lo schermo touch del telefono permette di tirare, passare e difendere con intuitive gesture, abbattendo la curva di apprendimento anche per chi non ha mai giocato a simulazioni sportive.

abbattendo la curva di apprendimento anche per chi non ha mai giocato a simulazioni sportive. Multiplayer locale: fino a quattro giocatori possono partecipare nella stessa stanza usando i propri dispositivi come controller individuali.

fino a quattro giocatori possono partecipare nella stessa stanza usando i propri dispositivi come controller individuali. Compatibilità multipiattaforma : oltre alle smart TV, il gioco è accessibile tramite l’app Netflix su dispositivi Android e iOS, offrendo flessibilità e massima diffusione.

L’impegno verso l’inclusività si riflette anche nell’assenza di barriere legate a età o esperienza videoludica: sia i fan storici che chi si avvicina per la prima volta a questo genere possono trovare in Netflix un nuovo modo di vivere il calcio.

Le differenze rispetto ai precedenti giochi FIFA e il futuro del calcio digitale

Rispetto ai titoli sviluppati da Electronic Arts, FIFA World Cup: Launch Edition propone un modello snello e attuale:

Non più software da acquistare separatamente, ma gioco integrato nell’abbonamento streaming senza esborsi aggiuntivi.

L’esperienza social e il multiplayer “da salotto” sostituiscono l’approccio competitivo spinto dei classici titoli annuali.

e il multiplayer “da salotto” sostituiscono l’approccio competitivo spinto dei classici titoli annuali. Comandi semplificati e interfaccia touch rendono il titolo rivolto a un pubblico trasversale, invece che puntare esclusivamente ai fan storici o ai gamer esperti.

L’addio a EA Sports FC – che ha proseguito nella propria linea di simulatori calcistici con un nuovo brand ma senza licenza FIFA – segna una netta discontinuità: ora il franchise legato alla federazione internazionale si focalizza su:

L’abbattimento di barriere economiche e tecniche

La promozione della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione

Un aggiornamento costante dettato dai feedback della vasta community online

Questa nuova direzione non solo risponde alle esigenze attuali del pubblico globale, ma guarda al futuro del calcio digitale ponendo le basi per esperienze sempre più immediate e universali. Gli esperti di settore evidenziano come le licenze ufficiali, l’integrazione perfetta nel mondo smart e la facilità di accesso rappresentino i punti di forza del progetto.

Prima prova e impressioni: cosa aspettarsi da FIFA World Cup su Netflix

Le prime sessioni di gioco evidenziano una proposta accessibile, dinamica e ben adattata ai ritmi della vita moderna: anche per chi non ha mai impugnato un controller, l’interazione touch risulta immediata e gratificante. Le gesture intuitive permettono di immergersi nell’azione dopo pochi secondi, coinvolgendo sia i veterani delle simulazioni sportive, sia chi semplicemente desidera condividere un momento di svago in famiglia o con gli amici.

La cura per la riproduzione dei giocatori, delle nazionali e degli stadi dona autenticità e impatto visivo alle partite. Il multiplayer locale regala un’atmosfera conviviale, trasformando la TV domestica in un vero e proprio stadio virtuale. Sebbene il gameplay sia costruito per essere immediato, si intravede una crescita futura sospinta dai feedback della community internazionale. Nel complesso, FIFA World Cup su Netflix ridefinisce l’approccio al calcio digitale, rispondendo alle aspettative di un pubblico sempre più ampio e diversificato.