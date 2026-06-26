ha costretto la società guidata da Dario Amodei a disattivare completamente i modelli – azione che ha coinvolto anche i cittadini americani.

ha rappresentato uno shock nel panorama internazionale dell’intelligenza artificiale. Nei primi giorni successivi al lancio commerciale della nuova generazione di modelli Anthropic, il Dipartimento del Commercio statunitense ha ordinato un fermo totale all’accesso per motivi di sicurezza nazionale. L’ordine, strutturato come provvedimento di controllo alle esportazioni, è stato rivolto inizialmente unicamente a tutti i cittadini stranieri, ma

Le ragioni del governo USA: sicurezza nazionale e rischi di jailbreak

La misura ha mostratoe ha acceso un dibattito globale sull’efficacia delle attuali politiche di controllo. Tra, richieste die un, questa vicenda si è già imposta come uno dei casi più rilevanti degli ultimi anni in materia di regolamentazione e geopolitica delle tecnologie emergenti.

L’azione delle autorità statunitensi si è basata su timori legati alla sicurezza nazionale, facendo emergere il rischio che sistemi ultra-avanzati possano essere manipolati tramite tecniche di “jailbreaking”. Con tale termine si indica la possibilità, tramite sollecitazioni specifiche, di indurre un modello a aggirare i propri sistemi di sicurezza interni o fornire risposte a richieste altrimenti bloccate dai filtri di contenuto.

Secondo la ricostruzione delle fonti governative riportate da Anthropic, il Dipartimento del Commercio ha agito a seguito di verifiche tecniche condotte su Fable 5, dove sarebbero emerse vulnerabilità che, se sfruttate da utenti esperti (in particolare soggetti stranieri), potrebbero portare alla scoperta di falle in software critici o a utilizzi impropri a fini di cyber-attacco. Tali capacità, pur essendo vantaggiose per la difesa informatica, si trasformano in rischio se disponibili senza controllo anche ad agenti ostili.

L’ordine di sospensione si è basato sulle norme statunitensi di controllo delle esportazioni , solitamente applicate a tecnologie sensibili come hardware e semiconduttori.

, solitamente applicate a tecnologie sensibili come hardware e semiconduttori. Le autorità si sono trovate nella difficoltà di contenere la diffusione senza distinguere in modo affidabile la nazionalità degli utenti, trasformando una restrizione mirata in un blocco globale.

Secondo alcune fonti, l’intervento è stato stimolato anche dal confronto con aziende concorrenti, favorendo ulteriormente un clima di rivalità interna tra attori leader del settore AI.

La decisione non è stata accompagnata da un’analisi pubblica dettagliata delle presunte vulnerabilità, sollevando interrogativi sugli standard di valutazione applicati e sulle modalità di relazione tra pubblico e privato nel mondo della ricerca avanzata.

I modelli Fable 5 e Mythos 5: tecnologie, potenzialità e timori

Fable 5 e Mythos 5 si collocano all’avanguardia della ricerca, essendo progettati per analizzare codice sorgente e individuare vulnerabilità in sistemi operativi e browser in modo mai visto prima. Mythos 5, riservato inizialmente solo a partner selezionati, offriva capacità difensive di alto livello, mentre Fable 5 rappresentava la versione “addomesticata”, dotata di ulteriori filtri di sicurezza e destinata a un pubblico più ampio.

Questi modelli sono stati:

Valutati come i più performanti nei benchmark internazionali, secondo la società di rilevazione Vals AI.

Progettati per individuare in modo automatico dettagliate fragilità software , risultando uno strumento potente tanto per la difesa quanto – se usato in modo illecito – per potenziali attacchi informatici.

, risultando uno strumento potente tanto per la difesa quanto – se usato in modo illecito – per potenziali attacchi informatici. Lanciati nel contesto del Project Glasswing, una collaborazione con colossi del settore (Apple, Amazon, Google, Microsoft) a scopo difensivo.

L’elemento che ha generato particolare apprensione nei regolatori è stata la capacità di questi modelli di “apprendere” e “adattarsi” rapidamente alle tecniche di elusione, ponendo le basi per scenari nuovi e difficili da controllare nelle mani sbagliate. In particolare, la funzione di identificazione delle vulnerabilità, sebbene già presente in altri sistemi sul mercato, è risultata più sofisticata nei modelli Anthropic, attirando la sorveglianza delle autorità.

La posizione di Anthropic: critiche, conseguenze e richieste di trasparenza

La reazione da parte della società di Dario Amodei è stata immediata e pubblica. Anthropic ha espresso forti perplessità sul metodo seguito dal governo americano, sostenendo che la decisione sia stata motivata solo da segnalazioni verbali e non da prove concrete su rischi generalizzati.

L’azienda rivendica l’adozione di una strategia di “defense in depth” – protezione multilivello tramite sistemi di monitoraggio, test rigorosi e filtri attivi – dichiarando di aver sottoposto Fable 5 a migliaia di ore di verifiche anche con il coinvolgimento di organismi indipendenti e istituzioni internazionali.

Anthropic sottolinea come la possibilità di jailbreak sia, in misura diversa, presente in molti modelli avanzati attualmente disponibili.

Richiede alle autorità procedure di revisione pubbliche, chiare e tecnicamente fondate .

. L’assenza di una discussione trasparente, secondo l’azienda, rischia di creare un precedente problematico per il rilascio futuro di nuove tecnologie.

Il blocco, secondo Anthropic, minaccia la capacità competitiva dell’intero settore statunitense e impone costi economici e reputazionali considerevoli all’azienda, gettando ombre sulla prevedibilità normativa per tutte le realtà impegnate nello sviluppo di modelli generativi avanzati.

Implicazioni geopolitiche e reazioni internazionali allo stop USA

La sospensione di Fable 5 e Mythos 5 ha avuto immediati effetti a livello globale, con risvolti che toccano equilibri politici, industriali e strategici. Sul piano delle relazioni internazionali, diversi attori hanno letto il provvedimento come un segnale di vulnerabilità degli Stati Uniti nella leadership sull’AI.

La Commissione Europea ha dichiarato di interrogarsi sulla continuità del rapporto con i fornitori extra-UE di modelli AI e ha rilanciato l’urgenza di investimenti mirati sulla “sovranità tecnologica” europea. Parallelamente, alcuni governi europei hanno rafforzato la pressione affinché i dati e le infrastrutture siano gestiti su base locale e autonoma, onde evitare dipendenze potenzialmente destabilizzanti.

Tra gli effetti rilevati:

Rialzo dei titoli azionari di aziende cinesi coinvolte nell’AI all’indomani dell’annuncio, per effetto delle prospettive di maggiore spazio competitivo a breve termine.

coinvolte nell’AI all’indomani dell’annuncio, per effetto delle prospettive di maggiore spazio competitivo a breve termine. Preoccupazioni espresse da partner internazionali statunitensi, con il rischio che questo blocco rafforzi la diffidenza verso piattaforme tecnologiche “governate” da Washington.

Messaggi di allarme lanciati dagli stessi operatori occidentali (come Cohere), che segnalano come la decisione possa erodere la fiducia nelle alleanze transatlantiche in tema di AI avanzata.

L’intera vicenda viene letta, secondo analisti come Bloomberg Economics, come uno dei primi esempi di “politica del blocco software” ai danni di player mondiali, con ripercussioni sulla percezione generale del rischio normativo associato a prodotti sviluppati negli Stati Uniti.

Un possibile precedente: effetti sul futuro della regolamentazione dell’IA avanzata

L’intervento dell’amministrazione americana su Fable 5 e Mythos 5 ha aperto un ampio dibattito sui principi regolatori che dovrebbero guidare il rilascio e la gestione dei modelli AI di frontiera. Stando alla posizione di Anthropic, il blocco rischia di inaugurare un metodo discrezionale e poco trasparente per la valutazione della sicurezza, rendendo più incerto l’ambiente per la ricerca e l’innovazione negli Stati Uniti e all’estero.

Da un lato, emerge la necessità di strumenti normativi precisi e di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati in una valutazione tecnica condivisa. Dall’altro, governi e istituzioni sono chiamati a chiarire i criteri e i limiti entro cui le misure di controllo possono essere applicate, evitando arbitrarietà o distorsioni dovute a contingenze geopolitiche o pressioni da parte di singoli stakeholder industriali.

Le preoccupazioni di Anthropic vanno nella direzione di una regolamentazione uniforme, basata su dati accessibili e verificabili.

La prospettiva internazionale suggerisce che tutti gli operatori, dall’Europa all’Asia, guardano a quanto sta accadendo come a un precedente che potrebbe influenzare normative future anche fuori dagli Stati Uniti.

Questa vicenda mette in evidenza la necessità di equilibrio tra protezione della sicurezza nazionale e garanzia di un ambiente favorevole all’innovazione, obbligando autorità e imprese a riconsiderare i modelli di collaborazione e trasparenza grazie ai quali, finora, si era alimentata la fiducia nel settore dell’intelligenza artificiale più avanzata.