Anche e soprattutto per via della maggiore facilità di lavorare all’estero ovvero di andare alla ricerca di nuove opportunità, per imprenditori e lavoratori italiani si pone un interrogativo: resta la possibilità di avere un conto corrente in Italia anche se si opera fuori dai confini nazionali? Un conto bancario personale non è per uso aziendale, ma piuttosto per consentire a un individuo di mantenere e gestire i propri fondi personali e altri beni.

La distinzione viene fatta tra conti personali e altri conti bancari e contabili perché diversi tipi di conto hanno implicazioni e trattamenti diversi. In un conto aziendale ci sono probabilmente molti utenti che estraggono da un grande pool di denaro allo scopo di gestire un’attività. Per un conto personale, dovrebbe esserci solo una persona che deposita e preleva denaro e quindi saranno in atto misure di sicurezza per assicurarsi che la persona giusta acceda ai fondi.

I conti personali sono spesso tenuti completamente separati dai conti aziendali e congiunti perché sono completamente nell’interesse di un utente piuttosto che di molti.

Conto corrente in Italia per chi lavoro all’estero, è vietato o no

I conti correnti consentono di avere un accesso facile e quotidiano al denaro depositato. Di solito non sono richiesti saldi minimi del conto, ma solo mantenere abbastanza soldi per coprire gli acquisti. Si tratta di un passaggio importante per evitare di sovraccaricare il conto. Lo scoperto significa che il correntista ha speso più di quelli che ha nel conto corrente e la banca paga l’intero importo dell’acquisto.

Quando si effettua uno scoperto sul conto, occorre quasi sempre pagare delle commissioni. Per chi lavoro all’estero non ci sono divieti di aprire e gestire un conto corrente in Italia. Tuttavia sono presenti alcune limitazioni. In particolare non è ammessa l’apertura di un conto corrente ordinario ovvero il prodotto a disposizione di chi invece vive e lavora nei confini nazionali. Al contrario, deve fare riferimento ai cosiddetti conti correnti per non residenti offerti dalle banche che operano regolarmente in Italia.

A tal proposito, uno scoperto concordato è un limite prestabilito che consente di spendere più soldi di quelli che si hanno nel conto corrente. Può essere una rete di sicurezza per coprire le spese a breve termine, come una bolletta imprevista. Non è adatto per prestiti a lungo termine.

La banca addebita ogni giorno del mese in cui si utilizza lo scoperto concordato in cui si supera qualsiasi limite gratuito che si potrebbe avere. Uno scoperto non concordato si verifica quando si spendi più denaro di quello che si ha nel proprio conto corrente e non si ha concordato un limite di scoperto in anticipo o si è superato una struttura di prestito concordata esistente.

Usi aziendali o conto corrente personale per chi lavoro all’estero

Un conto corrente standard viene fornito con una carta di debito e può anche includere un’opzione di scoperto concordato e un libretto degli assegni. Non dovrebbero avere commissioni mensili di mantenimento del conto e i tassi di interesse tendono ad essere bassi. I conti correnti base offrono gli stessi servizi di base che si ottengono con un conto standard, ma senza libretto degli assegni o scoperto concordato.

Potrebbero esserci restrizioni su quanto è possibile prelevare dai bancomat in un solo giorno. Alcune banche li offrono per aiutare le persone con un rating di credito scadente o in circostanze speciali in cui i clienti non sono in grado di fornire i moduli accettati di documento d’identità e la prova dell’indirizzo.

La distinzione tra usi aziendali e conti personali può essere facilmente fatta quando si guarda a un piccolo imprenditore. In questi casi è molto importante distinguere le tipologie di conto in modo che tutto il capitale sia tenuto separato tra patrimonio personale e patrimonio aziendale.