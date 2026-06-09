, suscitando preoccupazione tra i dipendenti delle sedi locali e dando il via a trattative con le autorità competenti. In questo scenario, la trasformazione digitale accelera e modifica rapidamente le dinamiche occupazionali.

Le ragioni dietro i tagli: investimenti nell’IA e ricerca dell’efficienza

Secondo quanto comunicato da fonti interne e da dichiarazioni ufficiali dell’azienda, le riduzioni di personale rappresentano una risposta alla necessità di gestire in modo più efficiente le risorse e di liberare fondi per sostenere l’implementazione massiccia di soluzioni di IA all’interno di tutti i rami operativi. Negli ultimi mesi, Meta ha fissato per il prossimo biennio obbiettivi di spesa per l’intelligenza artificiale che raggiungono i 145 miliardi di dollari, destinati a infrastrutture, data center e acquisizione di chip di nuova generazione. All’aumentare degli investimenti, il gruppo ha proceduto a ridurre progressivamente tutta una serie di costi ricorrenti, tra cui le assunzioni: sono stati infatti congelati migliaia di nuovi posizionamenti.

Il percorso di ristrutturazione affonda le sue radici nel periodo post-pandemico, quando Mark Zuckerberg aveva ammesso di aver sovrastimato la crescita e definito il 2023 “l’anno dell’efficienza”. La nuova ondata, tuttavia, differisce rispetto al passato: la comunicazione interna non si rivolge solo a esigenze di bilancio e produttività ma sottolinea l’urgenza di sostenere l’innovazione e la competitività nel campo dell’AI internazionale. Secondo le parole della Chief People Officer, la scelta è stata difficile e coinvolge anche collaboratori che hanno contribuito in modo significativo ai successi dell’azienda. La strategia, raffinata attraverso consultazioni con esperti e stakeholder, mira a riallocare le risorse umane verso team più “snelli” e altamente specializzati, in grado di sfruttare appieno il potenziale delle nuove tecnologie.

In sintesi, i tagli risultano funzionali a garantire che Meta rimanga competitiva in un’epoca di profonda transizione tecnologica, senza perdere di vista né la produttività né l’innovazione.

Come cambiano i posti di lavoro e quali settori sono più colpiti

L’automazione spinta dall’IA ritrasforma la struttura occupazionale di Meta e delle grandi compagnie tecnologiche. L’ultima stagione di riduzioni coinvolge principalmente le divisioni di gestione della sicurezza informatica, moderazione dei contenuti e le funzioni di integrity, impegnate nella lotta alla disinformazione e nello spam. Questi comparti, tradizionalmente ricchi di personale, vengono progressivamente automatizzati grazie allo sviluppo di agenti e strumenti digitali che sostituiscono molte funzioni di monitoraggio svolte da operatori umani.

Parallelamente, Meta sta spostando parte significativa del proprio organico in dipartimenti innovativi dedicati all’ingegneria applicata e allo sviluppo di sistemi AI; sono infatti previsti passaggi interni che coinvolgono più di 7.000 dipendenti, molti dei quali riassegnati a progetti di automazione e nuovi flussi di lavoro digitali. Da recenti analisi del comparto emerge inoltre che le figure manageriali di medio livello e i lavori impiegatizi sono particolarmente a rischio: la combinazione di software evoluti e dati provenienti dalle attività interne di monitoraggio riduce la necessità di intere categorie professionali.

Riduzione di team dedicati all’integrità e sicurezza

Riassegnazione verso divisioni “Applied AI and Engineering”

Inferiore ricorso a fornitori e moderatori esterni

L’approccio adottato riflette una tendenza osservabile su scala internazionale, che vede le più grandi aziende del settore investire sempre più in macchine intelligenti per attività prima svolte da esseri umani, ridefinendo la mappa dell’impiego tecnologico.

L’impatto sui dipendenti italiani di Facebook e Instagram

Nella sede italiana si registra un numero relativamente limitato di esuberi in termini assoluti: secondo i dati più recenti, sono coinvolti 33 lavoratori su 116 dell’intera filiale italiana. La decisione, legata all’introduzione delle tecnologie di intelligenza artificiale, riflette le stesse logiche che hanno guidato la ristrutturazione internazionale, ma tiene conto delle peculiarità normative e del contesto territoriale.

L’azienda, in conformità con le disposizioni di legge italiane, ha attivato la procedura di consultazione collettiva presso le autorità competenti e il confronto con le organizzazioni sindacali. Tutti gli obblighi previsti dal quadro normativo nazionale saranno rispettati: dalle comunicazioni ufficiali ai piani di ricollocamento e accompagnamento, fino all’indennità prevista per i lavoratori interessati. Va sottolineato, inoltre, che le modalità dei licenziamenti, avvenuti in parte con comunicazioni via mail anche nelle sedi europee, hanno accentuato il clima di incertezza e la percezione di distanza con il management internazionale.

Le attività più impattate nel nostro Paese riguardano la gestione dei contenuti, la sicurezza digitale e la divisione integrity. Allo stesso tempo, alcuni dipendenti stanno valutando il ricollocamento verso ruoli emergenti nell’ambito dell’automazione, in linea con il nuovo assetto organizzativo imposto da Meta a livello globale.

Le fasi della ristrutturazione: tempistiche, divisioni e processi interni

La procedura di ristrutturazione ha preso avvio ufficialmente il 20 maggio con l’invio delle prime comunicazioni interne, partite dalla sede asiatica e rapidamente estese all’Europa e agli Stati Uniti. Il processo prevede una suddivisione in “ondate”, ognuna delle quali interessa delegazioni e dipartimenti differenti: nei mesi più recenti, ad esempio, la divisione Reality Labs era già stata toccata da tagli selettivi.

L’attuale fase coinvolge la divisione Applied AI and Engineering, la cybersecurity e il comparto moderazione. Oltre ai licenziamenti, vengono congelate 6.000 assunzioni già autorizzate. La tempistica potrebbe essere ancora oggetto di aggiustamenti: secondo fonti interne, non sono esclusi altri ridimensionamenti nel corso dell’anno. Il percorso interno prevede:

Comunicazioni ufficiali ai dipendenti coinvolti nelle varie sedi

Avvio della procedura di consultazione per i paesi soggetti a tutele specifiche

Riassegnazione del personale verso aree strategiche di AI

Indicatori di efficacia e processi di monitoraggio – come l’installazione di software in grado di tracciare le attività informatiche del personale – sono stati implementati per valutare la produttività e indirizzare meglio le scelte future.

L’effetto Meta sul settore tech: una tendenza globale

La ridefinizione delle strategie occupazionali di Meta si inserisce in un trend più ampio che interessa l’intero ecosistema tecnologico internazionale. Solo nel 2026, più di 110.000 licenziamenti sono stati annunciati dalle principali aziende del settore. Una tabella può sintetizzare alcuni dati significativi per il panorama attuale:

Azienda Percentuale Tagli Motivazione Principale Meta 10% Investimenti IA, Efficienza Oracle Fino a 40% Costruzione infrastrutture IA Snap Circa 10% Automazione guidata da IA Salesforce C.a 10% Prodotti AI, efficientamento Pinterest 15% Riallocazione su IA

Gli esperti del lavoro digitale, come Andy Challenger, hanno stimato che solo dall’inizio di quest’anno 30.000 dei tagli siano direttamente collegati all’integrazione dell’AI. Ciò riflette la crescente pressione a competere su scala globale attraverso la tecnologia, ma pone anche nuove sfide sul fronte della tutela degli occupati e sul futuro delle professioni tech. L’esempio di Meta appare emblematico: l’adeguamento all’automazione richiede scelte rapide e talvolta dolorose, ma ridisegna la mappa dei servizi, delle carriere e delle competenze richieste nelle principali realtà digitali del mondo.