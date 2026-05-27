Criteri e metodologia del ranking Best Workplaces Milano e Roma 2026

Negli ultimi anni il panorama lavorativo delle grandi città italiane sta vivendo una profonda trasformazione, spinto dalla crescente importanza dellainterna, dellae dall’investimento continuo nell’. Milano e Roma, in particolare, emergono come poli distinti ma entrambi di riferimento per chi cerca contesti professionali di qualità superiore, dove il benessere organizzativo è ormai considerato una leva strategica per attrarre, coinvolgere e trattenere i talenti. Il ranking, frutto di analisi approfondite su migliaia di lavoratori, consente oggi di individuare le realtà più attrattive e di interpretare le differenze che caratterizzano i migliori contesti in cui lavorare nelle due città leader del Paese.

L’elaborazione della classifica si basa su un approccio data driven derivante dall’ascolto sistematico delle esperienze di oltre 35.580 collaboratori appartenenti ad aziende operanti su Milano e Roma. Alla base della metodologia opera il Trust Index, uno strumento che misura il clima di fiducia interno attraverso parametri come credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Questi elementi sono ritenuti essenziali per la valutazione della qualità dell’ambiente di lavoro poiché collegano direttamente il benessere dei collaboratori ai risultati dell’impresa. Oltre al Trust Index, vengono analizzati indici di Overall Satisfaction e di Leadership, confrontando i dati con la media nazionale e con la totalità delle realtà analizzate dal rapporto European Workforce Study.

Le aziende vengono suddivise in cinque categorie a seconda delle dimensioni (da meno di 50 a oltre 1.000 collaboratori), così da consentire confronti omogenei. La selezione delle imprese avviene dando voce direttamente ai lavoratori attraverso survey anonime, affiancando i dati quantitativi a commenti qualitativi aperti. La metodologia di Great Place to Work Italia, non influenzata da indicatori economici come fatturato o produttività, permette così di stilare una classifica fondata su criteri di competenza, autorevolezza, affidabilità e esperienza realmente vissuta dai dipendenti.

Le aziende più attrattive per chi lavora in tecnologia e innovazione a Milano

Sotto la Madonnina, la città si conferma laboratorio di eccellenza per i mestieri digitali e l’innovazione. Secondo quanto emerge dal ranking, il settore dell’Information Technology rappresenta il 40% delle aziende premiate, seguito da servizi professionali (20%), pharma e servizi finanziari (13%), dunque advertising, marketing e media (7%). Nelle realtà segnalate si respira un clima di autonomia, dialogo diretto tra leadership e collaboratori e un modello di smart working integrato come pratica quotidiana. Le aziende sono caratterizzate da una leadership accessibile, feedback costanti e un approccio organizzativo ispirato ai modelli agili delle scale-up internazionali. Il welfare aziendale di tipo avanzato integra benefit tangibili, ferie extra e una gestione delle risorse orientata al merito.

Bending Spoons : leader europeo nello sviluppo software, stimata per ambiente giovane e possibilità di crescita.

: leader europeo nello sviluppo software, stimata per ambiente giovane e possibilità di crescita. Jet HR : startup digitale in ambito risorse umane che rende l’esperienza lavorativa snella tramite automazione avanzata e piattaforma intuitiva.

: startup digitale in ambito risorse umane che rende l’esperienza lavorativa snella tramite automazione avanzata e piattaforma intuitiva. Biogen : eccellenza mondiale nelle biotecnologie, unisce ricerca scientifica e attenzione alle necessità dei propri collaboratori.

: eccellenza mondiale nelle biotecnologie, unisce ricerca scientifica e attenzione alle necessità dei propri collaboratori. Auditel e Marketing Espresso : esempi nell’ambito media e advertising per cultura meritocratica e attenzione all’identità aziendale.

e : esempi nell’ambito media e advertising per cultura meritocratica e attenzione all’identità aziendale. Altre realtà che incarnano il modello milanese includono Agile Lab, adesso.it, Salesforce, Cofidis Group, TrueLayer, Reverse SpA, Autobiz, AGM Solutions, Accuracy ed Expanscience.

Le best workplaces milanesi si distinguono dunque per il focus sulla qualità dell’organizzazione, sulla velocità decisionale e sulla capacità di innovare i processi mantenendo solidità strutturale. I collaboratori sottolineano tra i punti di forza: possibilità di crescita, welfare sostanzioso, smart working reale, una leadership che favorisce dialogo e cross-collaboration. Una matrice esplicitamente orientata all’attrattività per chi opera nelle professioni tecnologiche e innovative, con ambienti dinamici e incentivanti.

Le aziende più attrattive per chi lavora in tecnologia e innovazione a Roma

Nella Capitale il profilo delle realtà premiate si distingue per attenzione costante al benessere personale e al rispetto del work-life balance. Le organizzazioni con Trust Index all’83% plasmano un contesto lavorativo stabile, sostenuto da una leadership discreta e coerente tra parole e azioni. I settori più rappresentati sono quelli dei servizi finanziari e assicurativi (27%), seguiti da farmaceutica, manifattura, IT (ciascuno 13%), poi healthcare, educazione, telecomunicazioni e aerospaziale.

ConTe.it : player di riferimento nel settore assicurativo, con attenzione a digitalizzazione dei servizi e semplicità delle soluzioni lavorative.

: player di riferimento nel settore assicurativo, con attenzione a digitalizzazione dei servizi e semplicità delle soluzioni lavorative. Fenix Pharma : azienda di eccellenza nella farmaceutica, nota per lo sviluppo di ambienti sicuri, etici e basati sulla trasparenza.

: azienda di eccellenza nella farmaceutica, nota per lo sviluppo di ambienti sicuri, etici e basati sulla trasparenza. Open Fiber : simbolo dell’innovazione digitale nel Paese, investe nella realizzazione di infrastrutture altamente tecnologiche e in programmi di ascolto strutturato dei dipendenti.

: simbolo dell’innovazione digitale nel Paese, investe nella realizzazione di infrastrutture altamente tecnologiche e in programmi di ascolto strutturato dei dipendenti. MetLife, Bristol-Myers Squibb e Verisure : impegnate nel settore assicurativo, pharma e professionale, sono apprezzate per la capacità di valorizzare ogni individuo e di garantire continuità organizzativa.

e : impegnate nel settore assicurativo, pharma e professionale, sono apprezzate per la capacità di valorizzare ogni individuo e di garantire continuità organizzativa. Completa la lista delle “best workplaces roman” Tabilia Società Benefit, Experian, Stryker, Trice Srl, Rheinmetall Italia, Toyota FS, Net Insurance, Karl Storz e Elt Group.

Le best workplaces capitoline si distinguono per politiche di ascolto continuo, benefit personalizzati, comunicazione trasparente e percorsi di crescita professionale equilibrati. Il clima organizzativo in queste aziende genera engagement e sostenibilità interna, rendendo queste realtà tra le più ricercate da chi intende valorizzare la propria preparazione tecnologica o innovativa in un ambiente supportivo.

Analisi dei settori e delle dimensioni aziendali protagonisti del ranking 2026

Dall’osservazione dei dati del ranking si evidenzia come le aziende leader nell’attrazione di talenti tecnologici e nell’innovazione appartengano a categorie dimensionali varie, con una prevalenza di realtà medium-large (150-499 collaboratori), seguite da small, medium-small, large (500-999) e super-large (oltre 1.000 dipendenti). Questo equilibrio garantisce che l’ambiente di lavoro eccellente non sia un’esclusiva dei grandi gruppi, ma possa svilupparsi anche in contesti più agili e coesi.

Categoria Numero aziende Small (10-49) 7 Medium Small (50-149) 6 Medium Large (150-499) 11 Large (500-999) 3 Super Large (>1.000) 3

A livello settoriale, Milano vede protagonista il comparto IT e dell’innovazione, supportato da un’enfasi sull’agilità organizzativa; Roma, invece, si distingue per la concentrazione su finanza, assicurazioni e farmaceutica. Entrambe le città confermano la correlazione positiva tra coinvolgimento dei collaboratori, clima aziendale e performance economica, come riconosciuto da ricerche di settore e da un Trust Index ben superiore alla media italiana.

Leadership e cultura organizzativa: differenze tra Milano e Roma

Dalla comparazione emerge un’interessante diversità culturale: a Milano la leadership è interpretata come funzione integrata nell’organizzazione, orientata a favorire autonomia, feedback e performance. Il dirigente viene visto come parte attiva nella macchina aziendale, catalizzatore di innovazione e agente di crescita trasversale. I collaboratori milanesi aspirano a maggiore chiarezza della vision aziendale e a processi sempre più fluidi, sintomo di realtà già mature dal punto di vista organizzativo.

A Roma, invece, la leadership assume il compito di garante della stabilità del sistema. Il leader rappresenta una presenza protettiva piuttosto che un acceleratore, promuovendo regole chiare, stabilità e coerenza tra promesse e prassi quotidiane. I collaboratori capitolini pongono maggiore attenzione al supporto, alla prevedibilità del contesto e a una crescita professionale equilibrata, svincolata da ansia da performance. In sintesi:

Milano : leadership accessibile, feedback, orientamento al risultato e all’innovazione.

: leadership accessibile, feedback, orientamento al risultato e all’innovazione. Roma: leadership discreta, attenta alla coerenza, valorizzazione di benessere e equilibrio interno.

Questa dicotomia permette a ciascun polo di modellare ambienti coerenti alle aspettative dei talenti presenti sul proprio territorio, dimostrando come la fiducia, seppur declinata in modo differente, sia la chiave per trattenere capitali umani di valore.

Fiducia, benessere organizzativo e innovazione: i pilastri della competitività delle aziende italiane

Dal confronto tra le case history delle realtà premiate emerge una convergenza su tre valori: fiducia fra dirigente e collaboratore, benessere organizzativo come priorità e innovazione costante dei processi. Il clima aziendale eccellente si traduce in livelli di Trust Index che arrivano a doppiare la media nazionale. Questi contesti, secondo dati del 2026, registrano anche una crescita media dei ricavi superiore al 20% rispetto all’anno precedente, segno che investire nelle persone produce uno sviluppo trasversale e sostenibile.

I punti di forza distintivi risiedono nella capacità di ascoltare i bisogni reali, favorire la collaborazione trasversale tra funzioni, garantire percorsi di crescita misurati sulle ambizioni individuali e sostenere modelli di welfare personalizzati. Best practices come l’introduzione di feedback continui, benefit rilevanti e attenzione all’autonomia operativa vengono riconosciute come leve per lo sviluppo sia del team che dell’azienda.

L’ascolto, declinato nell’adozione di survey e politiche HR misurate, si conferma il tratto distintivo capace di trasformare un’azienda da semplice luogo di lavoro a contesto dove l’esperienza professionale acquista vero valore per il benessere e la soddisfazione dei talenti.