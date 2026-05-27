Evoluzione normativa: dall’AI Act europeo alla legge italiana e nuovi obblighi regolatori

hanno nuovamente acceso unsull’uso dell’intelligenza artificiale in Italia. La rapida introduzione di algoritmi sempre più evoluti, adottati in ambiti delicati come la sanità e la giustizia, sollevasu chi risponde degli esiti prodotti dalle macchine e su quali siano i limiti effettivi dell’intervento umano nei processi automatizzati. In particolare, le tematiche riguardanti, trasparenza decisionale e prevenzione di potenziali errori o abusi hanno acquisito centralità nel dibattito sociale e giuridico.In questo scenario, si inserisce l’, affinché le tecnologie digitali e i sistemi basati su algoritmi siano concepiti e gestiti come strumenti di supporto all’uomo, mai sostituti della decisione umana.

L’ultimo biennio ha visto l’adozione dell’AI Act, regolamento dell’Unione Europea (UE 2024/1689), che ha introdotto regole armonizzate per sistemi di intelligenza artificiale, ponendo attenzione su trasparenza, accountability e supervisione umana. La legislazione europea distingue tra livelli di rischio, con obblighi stringenti per le applicazioni considerate “ad alto rischio” come sanità, servizi pubblici e finanza.

Le pratiche ritenute inaccettabili, quali manipolazione subliminale o social scoring, risultano vietate e sanzionate con multe fino al 7% del fatturato globale. I sistemi ad alto rischio sono soggetti a vincoli specifici:

registrazione e tracciabilità delle decisioni algoritmiche

trasparenza sulle logiche sottostanti

presenza obbligatoria di verifiche e controllo umano lungo tutto il ciclo di vita

In Italia, la Legge n. 132/2025 ha rafforzato il quadro europeo, affidando a AgID e ACN la funzione di vigilanza e ispezione, e introducendo una serie di articoli dedicati al controllo e responsabilità professionale (art. 13 e 14). Il quadro sanzionatorio è stato integrato con nuove fattispecie penali per fattispecie come l’uso illecito di deepfake (art. 612-quater c.p.). Le autorità nazionali controllano la compliance normativa da parte di aziende e professionisti, e la normativa impone anche percorsi di formazione obbligatoria su AI literacy, per accrescere la consapevolezza dei rischi e preservare i diritti degli individui.

Il principio del controllo umano: significato, applicazione e governance nei processi decisionali con AI

Il controllo umano costituisce un pilastro della recente regolamentazione. Non rappresenta una mera formalità ma, come espressamente richiesto dagli organismi UE e dalla legge nazionale, assume il significato di presidio operativo e culturale nella filiera delle decisioni automatizzate. Questo implica che ogni fase – dalla scelta dello strumento digitale, alla verifica degli output, fino all’assunzione della responsabilità finale – resta demanda a professionisti e operatori umani.

L’implementazione del controllo umano richiede:

la valutazione preventiva delle tecnologie utilizzate;

monitoraggio e validazione continua dei risultati;

comunicazione trasparente verso clienti e utenti sulle modalità d’impiego.

Perché il controllo risulti efficace, le organizzazioni devono adottare modelli di governance che prevedano definizione di ruoli, responsabilità, policy di audit, formazione continua e strumenti di reportistica interna. Soltanto una governance strutturata rende possibile una supervisione non episodica ma “di sistema”, facendo sì che la supervisione umana resti sempre un elemento verificabile, non aggirabile dai processi algoritmici, come richiesto dalle nuove normative.

Responsabilità professionale, trasparenza e rischi per professionisti nell’impiego di AI

L’utilizzo di piattaforme di analisi predittiva, redazione automatizzata e scoring algoritmico ha trasformato profondamente le responsabilità dei professionisti. Chi esercita attività regolamentate – dagli avvocati ai consulenti, dagli ingegneri agli esperti contabili – passa da semplice utente di strumenti tecnici a presidio attivo di legalità, trasparenza e corretta informazione nei confronti dei clienti.

La normativa prevede obblighi stringenti in caso di sistemi “ad alto rischio”:

sistemi di audit trail (registrazione e tracciabilità delle decisioni)

presenza di un “human-in-the-loop” in ogni fase strategica

dichiarazione preventiva dell’uso di strumenti automatizzati nei mandati e nei contratti

Gli errori o le “allucinazioni” prodotte dagli algoritmi non attenuano, ma amplificano le responsabilità civili e disciplinari: il professionista risponde in caso di colpa o mancanza di verifica, anche con sanzioni penali nelle ipotesi aggravate dall’uso della tecnologia.

Le linee guida più recenti enfatizzano la necessità di una due diligence tecnica sull’AI utilizzata, il rispetto della privacy e della segretezza professionale, l’adozione di policy interne di compliance e percorsi di formazione obbligatoria per tutto il personale. Solo così si può garantire che la tecnologia rimanga un supporto all’attività intellettuale e non diventi fonte di rischio reputazionale, legale o disciplinare.

Rischi etici e sociali dell’IA: bias, opacità algoritmica, controllo e manipolazione dell’informazione

L’integrazione dei sistemi intelligenti nella società non comporta soltanto vantaggi, ma introduce rischi etici e sociali di rilievo:

Bias e discriminazioni : i dati di addestramento possono riflettere stereotipi e pregiudizi, generando decisioni discriminatorie in settori come il lavoro, la sanità e il credito.

: i dati di addestramento possono riflettere stereotipi e pregiudizi, generando decisioni discriminatorie in settori come il lavoro, la sanità e il credito. Black box e opacità decisionale : molti modelli evoluti risultano opachi e impediscono la comprensione delle logiche che guidano la selezione degli output, rendendo difficile la contestazione degli errori.

: molti modelli evoluti risultano opachi e impediscono la comprensione delle logiche che guidano la selezione degli output, rendendo difficile la contestazione degli errori. Manipolazione dell’informazione : strumenti per la creazione di deepfake, campagne automatizzate e algoritmi di personalizzazione rischiano di alimentare disinformazione e influenzare la pubblica opinione.

: strumenti per la creazione di deepfake, campagne automatizzate e algoritmi di personalizzazione rischiano di alimentare disinformazione e influenzare la pubblica opinione. Sorveglianza e erosione della privacy: sistemi di riconoscimento facciale e monitoraggio comportamentale portano a una riduzione dello spazio privato e del controllo sui dati personali.

La risposta normativa mira ad arginare tali pericoli introducendo obblighi di “ethics by design” nei sistemi, promuovendo trasparenza e auditabilità algoritmica e rafforzando la tutela della persona sia in fase di progettazione che di utilizzo delle nuove tecnologie.

Nuovi scenari e casi limite: deepfake, sorveglianza, impatti ambientali e sfida alla responsabilità umana

L’adozione su larga scala di tecnologie per la generazione automatica di contenuti (come deepfake e sintesi vocale) e le avanzate capacità di analisi predittiva sollevano sfide inedite:

Creazione di deepfake : la possibilità di generare contenuti falsi e difficili da distinguere dalla realtà espone a rischi di truffa, diffamazione e manipolazione reputazionale.

: la possibilità di generare contenuti falsi e difficili da distinguere dalla realtà espone a rischi di truffa, diffamazione e manipolazione reputazionale. Sistemi di sorveglianza : tecnologie che incrociano dati biometrici e comportamentali possono essere impiegate per il controllo di popolazioni, con gravi impatti su libertà individuali e diritti umani.

: tecnologie che incrociano dati biometrici e comportamentali possono essere impiegate per il controllo di popolazioni, con gravi impatti su libertà individuali e diritti umani. Impatto ambientale : l’addestramento di modelli di AI richiede enormi risorse energetiche, innescando riflessioni sugli equilibri tra progresso digitale ed efficienza ecologica.

: l’addestramento di modelli di AI richiede enormi risorse energetiche, innescando riflessioni sugli equilibri tra progresso digitale ed efficienza ecologica. Responsabilità umana: la sempre maggiore autonomia degli algoritmi può condurre a decisioni impreviste o irreversibili, riderando la necessità di norme chiare e supervisione costante per garantire che la tecnologia rimanga un supporto – non un’alternativa – all’intelligenza umana.

Questi fattori, combinati, amplificano la richiesta di una strategia regolatoria che sappia adattarsi alle nuove forme di rischio, promuovendo una cultura della valutazione preventiva e della gestione responsabile dell’innovazione.