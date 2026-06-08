e politiche di prezzo mirate. In tal modo, offrono un’alternativa concreta e competitiva ai player storici. La presenza cinese non si limita alla sola commercializzazione: la

. Tra il 2024 e il 2026, le aziende asiatiche hanno registrato risultati notevoli sia nell’ampliamento della quota di mercato, sia nell’incremento delle esportazioni. Questa evoluzione è sorretta dalla

sta ridefinendo gli equilibri del comparto a livello mondiale. Se fino al recente passato i marchi della Repubblica Popolare erano considerati outsider, oggi risultano

Marchi cinesi e nuove alleanze: scenari e strategie industriali in Europa

Il panorama europeo dell’automotive vive un periodo di riorganizzazione profonda a causa della pressione esercitata dalle aziende cinesi. I nuovi brand che hanno raggiunto il Vecchio Continente – tra cui BYD, Leapmotor, MG (gruppo SAIC), Chery e Geely – sfruttano partnership e acquisizioni strategiche per integrarsi nelle filiere produttive esistenti, rinnovando i modelli di cooperazione. Si assiste così al moltiplicarsi di joint venture e accordi industriali bilaterali, come nell’esempio della collaborazione tra Stellantis e partner asiatici (Leapmotor, Dongfeng, Hongqi), mirata alla condivisione di piattaforme e tecnologie elettriche e alla valorizzazione dei siti produttivi storici in paesi quali Spagna e Francia.

Sul fronte industriale, queste strategie rappresentano una risposta immediata al calo di utilizzo degli impianti europei e alle difficoltà legate alla transizione ecologica. In Italia, Regno Unito e Francia, l’utilizzo medio degli impianti è spesso inferiore al 50%, aprendo la strada all’ingresso di partner esterni che, da un lato, assorbono capacità inutilizzata e, dall’altro, consentono l’accesso privilegiato a tecnologie avanzate. L’obiettivo, per i marchi della Repubblica Popolare, è aggirare le barriere tariffarie sui veicoli elettrici importati e acquisire una presenza stabile all’interno del mercato europeo, valorizzando quanto già esistente.

Le alleanze costruite negli ultimi anni riflettono uno scenario in cui sinergie tra aziende di diversa provenienza mirano a potenziare le rispettive competenze in termini di efficienza produttiva, offerta di nuovi modelli e distribuzione locale. La creazione di poli industriali condivisi, come quello avviato in Spagna, rappresenta una leva per accelerare processi di sviluppo, produzione e distribuzione di veicoli a tecnologia elettrica e ibrida, ridefinendo la mappa della competitività continentale.

Produzione locale, joint venture e acquisizioni: i motivi e le mosse chiave

L’approdo cinese nella manifattura automobilistica europea risponde alla necessità di mitigare l’impatto dei dazi e della saturazione del mercato interno. Il processo di “localizzazione produttiva” rappresenta l’evoluzione naturale di una prima fase basata sull’esportazione, ed è sostenuto da investimenti mirati in fabbriche esistenti, creazione di filiere locali e acquisizione di stabilimenti messi sotto pressione dalle crisi della domanda.

La strategia scelta si articola su più livelli:

Joint venture industriali : come quelle tra Stellantis e Leapmotor o Dongfeng, permettono di condividere rischi e know-how, riducendo tempi e costi di ingresso nei mercati target.

: come quelle tra Stellantis e Leapmotor o Dongfeng, permettono di condividere rischi e know-how, riducendo tempi e costi di ingresso nei mercati target. Acquisizione di stabilimenti sottoutilizzati : i gruppi asiatici tendono a rilevare impianti in Spagna, Francia, Italia e Regno Unito, rilanciando aree produttive altrimenti destinate alla dismissione. Un esempio è costituito dalla joint venture Chery-Ebro a Barcellona o dal ritorno produttivo nei siti Ford e Nissan con la partecipazione cinese.

: i gruppi asiatici tendono a rilevare impianti in Spagna, Francia, Italia e Regno Unito, rilanciando aree produttive altrimenti destinate alla dismissione. Un esempio è costituito dalla joint venture Chery-Ebro a Barcellona o dal ritorno produttivo nei siti Ford e Nissan con la partecipazione cinese. Sviluppo di supply chain locali: molte aziende trasferiscono non solo la produzione, ma anche le filiere di componenti, integrando fornitori locali e avviando investimenti in ricerca e sviluppo nell’area europea.

I benefici per il tessuto locale non si esprimono soltanto in termini di occupazione e valorizzazione di know-how, ma anche negli effetti di accelerazione della transizione elettrica e nel rafforzamento di ecosistemi industriali a bassa emissione. Tuttavia, in parallelo crescono interrogativi sulla sovranità tecnologica e sull’opportunità di un’eccessiva dipendenza da piattaforme e componenti sviluppati altrove. Le mosse cinesi risultano, quindi, calibrate su un equilibrio delicato tra opportunità di innovazione e rischi di interdipendenza – tema particolarmente dibattuto anche in sede europea e oggetto delle più recenti direttive comunitarie.

Innovazione tecnologica e competitività: prezzi, qualità e sviluppo di prodotto

L’attuale generazione di veicoli offre livelli tecnologici e qualità percepita in linea con gli standard occidentali, grazie a importanti investimenti in ricerca, digitalizzazione e architetture modulari avanzate. Il successo si fonda sulla capacità di integrare software sofisticati, interfacce digitali intuitive e sistemi ADAS – anche nei modelli entry level – in linea con le attese dei consumatori europei contemporanei.

Analizzando la dimensione economica, nei due anni precedenti i costi delle auto cinesi sono diminuiti fino al 20% grazie a economie di scala e processi produttivi estremamente snelli, ottenendo quindi una competitività elevata sui prezzi. Un ulteriore vantaggio deriva dalla rapidità di sviluppo, con cicli progettuali accorciati rispetto agli standard tradizionali, che consentono un aggiornamento costante dell’offerta.

Le caratteristiche distintive riguardano:

Batterie e sistemi di trazione elettrica concepiti e prodotti in casa, che garantiscono autonomia e affidabilità.

concepiti e prodotti in casa, che garantiscono autonomia e affidabilità. Piattaforme digitalizzate con aggiornamenti over-the-air, connettività cloud e intelligenza artificiale per la personalizzazione dei servizi di bordo.

con aggiornamenti over-the-air, connettività cloud e intelligenza artificiale per la personalizzazione dei servizi di bordo. Politiche di garanzia estesa, spesso superiori rispetto alle controparti occidentali, a tutela del consumatore.

Sul mercato europeo si registra una crescente varietà di modelli – dalle city car agli sport utility e ai segmenti premium – e un miglioramento costante della qualità costruttiva percepita. Sul fronte dell’usato, tuttavia, la perdita di valore residuo risulta superiore rispetto ai marchi tradizionali, un fenomeno legato in parte a una rete di assistenza in via di rafforzamento.

Impatto sul mercato europeo e italiano: numeri, quote e tendenze future

La presenza asiatica in Europa segna un’accelerazione senza precedenti. Nel solo marzo 2026 le nuove immatricolazioni di veicoli di provenienza cinese hanno raggiunto quota 149.094 unità, con una crescita annua pari al 97%. Allargando la visuale, la quota di mercato nella UE supera il 10%, trainata dall’incisività dei brand emergenti, tra cui MG, BYD, Leapmotor e Chery.

Marchio Quota di mercato Italia (2025-26) MG (SAIC) 37,4% DR (italocinese) 12,6% Volvo (Geely) 10,2%

Il mercato italiano, sebbene con tempistiche lievemente ritardate rispetto alla media europea, mostra un raddoppio delle nuove registrazioni in dodici mesi, superando ormai il 10% di quota tra modelli cinesi diretti e realtà “italocinesi”. La crescita più marcata riguarda i segmenti delle auto elettriche pure e degli ibridi plug-in, resi particolarmente competitivi grazie alle politiche di prezzo e allo sviluppo tecnologico.

Secondo le ultime stime, entro il 2030 la presenza di fabbriche asiatiche sul suolo europeo porterà a una produzione superiore a 1,6 milioni di veicoli annui, mentre la quota dei marchi orientali toccherà il 13% del mercato UE. Una tendenza che si riflette anche nella riduzione degli impianti dei concorrenti occidentali e nell’aumento di produttori e fornitori cinesi attivi in Europa. La riconfigurazione degli equilibri e delle alleanze produttive è destinata a proseguire, alimentando un confronto serrato tra modelli di sviluppo, normative e strategie di integrazione industriale tra Est e Ovest.