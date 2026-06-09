, nata negli anni ’80 e da sempre simbolo di semplicità, accessibilità e identità italiana, torna protagonista con una nuova sfida: la transizione verso l’elettrico.

– che comprende storici marchi come Fiat – si è distinto per la capacità di adattarsi alle richieste normative e di mercato. L’

Produzione della Panda elettrica: Italia, Serbia o Marocco?

L’annuncio della versione a batteria di questa city car ha suscitato riflessi significativi su produzione industriale, scelte strategiche e filiere produttive.del mercato italiano, mantenendo competitività rispetto ai competitor stranieri, obbliga Stellantis a puntare sull’innovazione tecnologica e su sinergie interne, senza tuttavia dimenticare le radici locali e il valore di una produzione che ha segnato la storia industriale nazionale. Il nuovo modello elettrico, che raccoglie la tradizione di accessibilità della Panda e la proietta verso il futuro, incarna lo sforzo di offrire una risposta europea nel segmento delle utilitarie urbane, oggi in forte pressione a causa della concorrenza asiatica e delle stringenti normative ambientali.

Il tema della produzione della nuova city car elettrica del gruppo è stato oggetto di ampio dibattito negli ultimi anni, tra dichiarazioni ufficiali, accordi industriali e tensioni sindacali. Attualmente, la storica Panda endotermica continua ad essere assemblata a Pomigliano d’Arco almeno fino al 2030, secondo le ultime comunicazioni di Stellantis, prolungando quella che doveva essere una scadenza prevista molto prima. Si rafforza così il legame tra la city car più famosa e la manifattura italiana: le parole degli amministratori delegati sottolineano spesso che la presenza di Stellantis in Italia resta centrale e che non sussistono progetti di abbandono del territorio nazionale.

Tuttavia, il contesto europeo e la pressione della concorrenza hanno portato a considerare nuove soluzioni per la produzione delle future versioni. Da una parte, alcune fonti confermano la volontà di mantenere la catena produttiva della futura utilitaria elettrica in Italia, affidando nuovamente a Pomigliano d’Arco il ruolo di hub per le city car compatte. Dall’altra, dichiarazioni ufficiali degli ultimi anni – tra cui quelle del presidente serbo Aleksandar Vucic – hanno sollevato l’ipotesi dello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, come nuova sede per la produzione, grazie a un investimento congiunto fra governo locale e gruppo automobilistico. In parallelo, si sono rincorse voci che vedrebbero il sito marocchino di Kenitra coinvolto nel progetto, sfruttando una piattaforma condivisa e sinergie già avviate con altri brand Stellantis.

La scelta di delocalizzare trova spesso origine nella necessità di rendere accessibile il prezzo finale delle auto elettriche, contenendo i costi produttivi e beneficiando di incentivi e condizioni fiscali favorevoli. In Italia, la questione resta aperta: il governo è impegnato in trattative serrate con Stellantis per tutelare la produzione nazionale, anche attraverso incentivi all’acquisto di auto elettriche e misure a sostegno delle fabbriche storiche. Il risultato sarà determinante per il futuro della filiera dell’auto nel nostro Paese e per il rapporto tra identità industriale e strategie internazionali della multinazionale.

Caratteristiche tecniche e design della nuova e-car

La progettazione della nuova city car elettrica riflette la volontà di abbinare accessibilità, tecnologia e identità. Basata su una piattaforma modulare della galassia Stellantis – la Smart Car, di derivazione PSA CMP – la vettura si presenta come una crossover compatta di circa 4 metri, in grado di affiancare l’attuale Panda e proiettarsi in una dimensione moderna.

Tra le soluzioni ingegneristiche adottate spicca il motore elettrico da 83 kW (113 CV), abbinato a una batteria al litio ferro fosfato da 44 kWh, per un’autonomia dichiarata che sfiora i 320 km nel ciclo WLTP. Una delle innovazioni più originali è la presenza – per la prima volta su un modello di questo segmento – di un cavo di ricarica non removibile, che si ritrae sotto il frontale e consente una ricarica fino a 7 kW in corrente alternata, o fino a 100 kW in corrente continua (con caricatore opzionale, si arriva a 11 kW perdendo però questa soluzione pratica).

Sul piano del design, la nuova e-car rende omaggio alla prima generazione degli anni ’80 con forme squadrate e dettagli retrofuturistici, pur introducendo spazi interni ottimizzati, materiali colorati e un cruscotto digitale ricco di vani portaoggetti. Il bagagliaio offre una buona capacità (fino a 361 litri), mentre la praticità per la vita cittadina si riflette in dotazioni pensate per giovani, famiglie e professionisti. Resta qualche punto migliorabile – come la soglia di carico alta da terra o l’accessibilità ai posti posteriori – ma l’esperienza di guida promette brillantezza e agilità, grazie a sospensioni morbide e a uno sterzo leggero.

Strategie industriali, sinergie e politiche di prezzo Stellantis

Il gruppo automobilistico ha messo in campo una strategia industriale votata alla cooperazione e alla scalabilità di modelli attraverso piattaforme condivise, sia tra brand interni sia tramite partnership con aziende esterne. Le future utilitarie elettriche sfruttano architetture già sperimentate come la Smart Car e puntano a ridurre drammaticamente i costi di sviluppo e produzione. Questo orientamento si traduce in un’offerta in cui la nuova elettrica punta ad avere un prezzo d’attacco vicino ai 15.000 euro, accessibile rispetto ai listini attuali delle concorrenti BEV (Battery Electric Vehicle) spesso più costose.

Le collaborazioni industriali – con realtà come Leapmotor e Dongfeng – consentono di integrare know-how tecnologico di aziende asiatiche con la tradizione progettuale europea, aumentando la competitività contro rivali globali. Inoltre, la nuova city car beneficia di componentistica comune ad altri modelli del gruppo (ad esempio Citroën e-C3), sfruttando la produzione massiva ma differenziando comunque design e dettagli di brand.

Riguardo alle politiche di prezzo , la determinazione di Stellantis di rimanere competitiva nel segmento delle utilitarie trova ulteriore supporto negli incentivi statali: normative comunitarie e nazionali promuovono l’acquisto di veicoli elettrici con bonus e agevolazioni. L’approccio multi-marca e la ricerca di economie di scala sono le leve per mantenere standard qualitativi elevati e favorire l’accessibilità presso una clientela vasta, fondamentale nel percorso verso una mobilità sempre più sostenibile.

Impatto industriale e occupazionale sulle filiere italiane ed europee

L’avvio della produzione di nuove city car elettriche rappresenta una svolta per il tessuto industriale e le filiere dell’automotive, sia in Italia che nell’Unione Europea. In particolare, la riconversione degli stabilimenti tradizionali come Pomigliano d’Arco – laddove venisse confermata la produzione in loco – garantirebbe il mantenimento dei livelli occupazionali e la valorizzazione del know-how maturato negli anni da migliaia di lavoratori specializzati.

L’effetto domino investe anche i fornitori e il vasto indotto: la programmazione di una produzione continuativa e la richiesta di componenti “made in UE” offrono stabilità a medio e lungo termine, riducendo la pressione dovuta ai rischi di delocalizzazione. Parallelamente, la scelta di ricorrere, almeno in parte, a siti produttivi in Serbia o Marocco vincola la filiera italiana a mantenere competitività e standard qualitativi elevati, ma rischia di ridurre i benefici diretti in termini di occupazione e investimenti sul territorio nazionale.

Le tensioni sindacali manifestano chiaramente l’importanza strategica della manifattura tricolore, e testimoniano come la transizione all’elettrico imponga una ridefinizione del rapporto tra brand storici, territorio e multinazionali. Le linee guida UE premiano strategie che salvaguardano la filiera corta e l’utilizzo di componentistica continentale (supercrediti, omologazione semplificata per vetture M1E), offrendo così un’opportunità per continuare a investire sulle competenze locali.

La sfida della Panda elettrica nel mercato europeo contro la concorrenza asiatica

In un contesto in cui la presenza dei marchi cinesi nel comparto dei veicoli elettrici è sempre più intensa, la nuova city car italiana punta sulla formula consolidata di design riconoscibile, accessibilità economica e identità europea. La pressione competitiva dei brand asiatici – che beneficiano di costi di produzione contenuti e di una spinta massiccia verso l’elettrificazione – obbliga le aziende continentali a coniugare efficienza, innovazione e velocità di risposta alle richieste di mercato, cercando di evitare l’assottigliamento del segmento delle utilitarie che storicamente rappresentano il cuore del mercato automobilistico UE.

A differenza di modelli premium o a vocazione esclusivamente urbana, la nuova compatta si propone di rappresentare la risposta europea ai cambiamenti imposti dalle nuove regole sulle emissioni e dal calo generale della domanda. Tra i punti di forza emergono la forte riconoscibilità del brand Panda, la storica affidabilità e la garanzia derivante da una filiera – almeno parzialmente – continentale. La battaglia sui prezzi, le strategie di incentivazione e la capacità di integrare tecnologia avanzata saranno determinanti per resistere all’ingresso massiccio di vetture elettriche asiatiche e per mantenere viva una tradizione che ha fatto del made in Italy un riferimento internazionale.