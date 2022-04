Rilasciato un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. Gli utenti possono contare su nuovi miglioramenti come l’allenamento a intervalli avanzato progettato per qualsiasi ciclista o runner, un nuovo programma di coaching del sonno, e nuovi insight sulla composizione corporea. Gli utilizzatori di Galaxy Watch4 hanno ora ancora più modi per personalizzare il loro look con quadranti aggiornati e una nuova linea di cinturini.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch4

L’ultimo aggiornamento sulla composizione corporea per Samsung Galaxy Watch4 fornisce agli utenti ancora più informazioni sui loro progressi. Samsung Health offre anche approfondimenti sulla composizione corporea forniti da Centr, un programma di fitness digitale curato da Chris Hemsworth, che aiuta gli utenti a migliorare la loro salute, la forma fisica e il proprio mindset. Inoltre, i possessori di Galaxy Watch4 potranno beneficiare di 30 giorni di prova per un accesso completo e senza restrizioni a Centr.

Sia che l’utente stia cercando di rimanere in forma, sia che si stia allenando per la prossima competizione, la nuova funzione Samsung per i runner e i ciclisti consente di preimpostare la durata, la distanza e il numero di ripetizioni dell’allenamento. Galaxy Watch4 guiderà l’utente attraverso una sessione di allenamento di intensità personalizzata con una serie di allenamenti ad alta intensità intervallati da allenamenti a bassa intensità, ottenendo un allenamento d’impatto e mirato ogni volta.

Facendo affidamento sulle ottime capacità di monitoraggio del sonno di Galaxy Watch4, il nuovo programma di coaching del sonno aiuta gli utenti a sviluppare migliori abitudini di riposo. Tracciando i pattern di sonno per sette giorni e completando due sondaggi, il programma assegna uno degli otto animali simbolo che rappresentano il tipo di sonno dell’utente.

Successivamente, guiderà gli utenti attraverso un programma di coaching della durata di quattro o cinque settimane che include obiettivi, liste di verifica, articoli relativi al sonno, guida alla meditazione e report regolari per sostenere gli utenti mentre si impegnano a migliorare la loro qualità del sonno.

Quando l’obiettivo è svegliarsi riposati, un ambiente tranquillo e silenzioso è la chiave per ottenere un sano riposo notturno. Galaxy Watch4 riconosce quando gli utenti si addormentano e spegne automaticamente le luci abilitate da Samsung SmartThings per contribuire a creare migliori condizioni di riposo.

In combinazione con la tecnologia avanzata BioActive Sensor e l’app Samsung Health Monitor, Galaxy Watch4 misura la pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma, consentendo agli utenti di monitorare la loro salute del cuore in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Dalla prima introduzione nel 2020, l’app Samsung Health Monitor è disponibile in 43 paesi a livello globale, espandendosi ad altri 11 nel mese di marzo, tra cui Canada, Vietnam e Sud Africa.