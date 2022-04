Appuntamento con la Worldwide Developers Conference (WWDC) dal 6 al 10 giugno 2022. La partecipazione sarà gratuita per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici. Nella scia del successo degli eventi online degli ultimi due anni, la WWDC22 punterà i riflettori sulle novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, e permette agli sviluppatori di tutto il mondo di avere accesso a ingegneri e tecnologie Apple ai modi come creare app ed esperienze interattive.

Quali novità alla WWDC22

Durante la WWDC22, la community internazionale di Apple da 30 milioni di sviluppatori ottiene informazioni e accesso alle tecnologie e agli strumenti utili per dare vita alla propria vision.

Oltre alle novità annunciate durante il keynote e la presentazione State of the Union, il programma di quest’anno include ulteriori sessioni informative, più laboratori all’avanguardia e più lounge digitali in cui interagire con i partecipanti, ma anche più contenuti localizzati per rendere la WWDC22 un evento davvero globale.

Oltre alla conferenza online, Apple ospita una giornata speciale per sviluppatori e studenti all’Apple Park il 6 giugno per guardare insieme i video del keynote e dello State of the Union, insieme alla community online.

I posti alla WWDC 2022 sono limitati e i dettagli su come richiedere la partecipazione saranno presto resi disponibili sul sito Apple Developer e sull’app. Per il terzo anno consecutivo, Apple darà spazio anche a studenti e studentesse appassionati di coding con la Swift Student Challenge. Swift Playgrounds è un’app per iPad e Mac che permette di imparare il linguaggio di programmazione Swift in modo facile e divertente.

Per la challenge di quest’anno, Apple invita gli studenti di tutto il mondo a creare il progetto di un app in Swift Playgrounds su un argomento a scelta, da inviare entro il 25 aprile. Per maggiori informazioni, visitare il sito web Swift Student Challenge.

Come spiegato da Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple, la WWDC è sempre stata un forum dove creare connessioni e costruire una community. Con questo spirito, la WWDC22 invita sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo a riunirsi per scoprire come dare vita alle loro idee migliori e andare oltre i limiti del possibile.