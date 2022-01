Premiate le 15 migliori app e giochi dell’anno nell’ambito degli App Store Award. I vincitori includono sviluppatori di tutto il mondo le cui app e giochi sono stati selezionati dal team dell’App Store di Apple per la qualità, la tecnologia innovativa, il design creativo e l’impatto culturale positivo.

Le migliori app e giochi di quest’anno hanno offerto esperienze su tutti i dispositivi Apple. Toca Life World continua a lavorare sull’arte del gioco e dell’espressione di sé per i bambini.

Gli sviluppatori di Dazn hanno portato la cultura sportiva locale sotto i riflettori di tutto il mondo mentre Carrot Weather ha portato le sue previsioni meteorologiche e il carattere spiritoso al polso degli utenti.

LumaFusion ha reso l’editing video più veloce, più accessibile ai meno esperti e più portatile per i creatori di ogni livello, mentre Craft ha reso possibile in modo creativo efficienza e aspetto artistico attraverso un taccuino con capacità illimitate. La grafica e le trame di League of Legends: Wild Rift, Marvel Future Revolution, Myst, Space Marshals 3 e, in Apple Arcade, di Fantasian hanno trasportato giocatori di ogni età in esperienze di gioco coinvolgenti.

App Store Award 2021, i vincitori

App iPhone dell’Anno: Toca Life World, di Toca Boca.

App iPad dell’Anno: LumaFusion, di LumaTouch.

App Mac dell’Anno: Craft, di Luki Labs Limited.

App Apple TV dell’Anno: DAZN, di DAZN Group.

App Apple Watch dell’Anno: Carrot Weather, di Grailr.

Gioco iPhone dell’Anno: “League of Legends: Wild Rift,” di Riot Games.

Gioco iPad dell’Anno: “MARVEL Future Revolution”, di Netmarble Corporation.

Gioco per Mac dell’anno: “Myst”, della Cyan.

Gioco Apple TV dell’Anno: “Space Marshals 3”, di Pixelbite.

Gioco Apple Arcade dell’Anno: “Fantasian”, di Mistwalker.

Oltre a riconoscere le migliori app e giochi sui dispositivi Apple, gli editor globali dell’App Store di Apple indicano anche un Trend dell’Anno. L’obiettivo è quello di identificare una tendenza che ha avuto un impatto significativo nella vita delle persone, e di riconoscere le app e i giochi migliori che hanno intercettato e interpretato questa tendenza. Il trend del 2021 è la “Connessione”. I vincitori del trend di quest’anno hanno unito le persone in modi significativi – soddisfacendo esigenze social, personali o professionali degli utenti in tutto il mondo.