attraverso sensori, piattaforme informatiche e sistemi di comunicazione veicolo-strada. Il risultato è una gestione più evoluta dei flussi di traffico, con monitoraggio continuo e capacità di

Smart Road: definizione, funzionamento e quadro normativo italiano

Il concetto di “strada intelligente” in Italia è definito dal quadro regolatorio inaugurato con il Decreto Ministeriale 70 del 2018. Secondo questa normativa, una smart road si distingue per la capacità di raccogliere e processare dati in tempo reale, integrando tecnologie di monitoraggio, gestione ed interazione dinamica con i veicoli. In particolare, sono richiesti tre pilastri:

Monitoraggio del traffico stradale tramite sensori, telecamere e dispositivi IoT dislocati sull’intero tracciato, capaci di identificare flussi, anomalie e situazioni di congestione.

tramite sensori, telecamere e dispositivi IoT dislocati sull’intero tracciato, capaci di identificare flussi, anomalie e situazioni di congestione. Controllo delle condizioni ambientali e dei rischi idrogeologici, sfruttando centraline meteorologiche e sistemi di rilevamento per la prevenzione di fenomeni pericolosi.

e dei rischi idrogeologici, sfruttando centraline meteorologiche e sistemi di rilevamento per la prevenzione di fenomeni pericolosi. Comunicazione veicolo-infrastruttura (V2X), che permette lo scambio bidirezionale di dati tra la strada e i mezzi, abilitando l’interazione con i veicoli di nuova generazione, anche autonomi.

Il DM 70/2018 fissa dunque standard rigidi per la digitalizzazione delle reti viarie, incoraggiando la trasformazione di semplici percorsi asfaltati in veri sistemi digitali a supporto della mobilità. Oltre che la sicurezza del traffico, queste prescrizioni hanno indirizzato lo sviluppo di nuovi servizi, dalla manutenzione predittiva all’ottimizzazione delle emissioni, con attenzione agli impatti sociali, ambientali ed economici. L’Italia sta così consolidando un quadro normativo avanzato che punta a favorire la diffusione delle smart road su tutto il territorio nazionale, partendo dalle tratte di maggiore rilievo strategico.

Tecnologie e infrastrutture della Tangenziale di Napoli Smart Road

Il progetto di digitalizzazione della Tangenziale coinvolge una rete capillare di sensori e sistemi progettata per offrire qualità nei dati raccolti e tempestività negli interventi. Lungo i 22 chilometri dell’arteria, sono state installate 217 telecamere intelligenti ad alta definizione, in grado di cogliere informazioni dettagliate sui flussi veicolari, incidenti e condizioni della viabilità. Quindici portali di rilevamento rafforzano la copertura, mentre otto centraline meteorologiche monitorano costantemente le condizioni ambientali e l’eventuale rischio idrogeologico, particolarmente rilevante per le sezioni che attraversano aree sensibili.

Una delle innovazioni chiave è la presenza di 40 antenne di comunicazione V2X, basate sia su standard ITS-G5 sia su tecnologia Cellular V2X: queste abilitano la comunicazione bidirezionale tra strada e veicoli, progettando l’infrastruttura per supportare la mobilità connessa e, in prospettiva, la guida autonoma. Tutti i dati confluiscono nella piattaforma centrale C-ITS sviluppata da Movyon: questa integra le informazioni rilevate in tempo reale con dati da fonti esterne (come la polizia municipale o il meteo regionale) e restituisce aggiornamenti tempestivi agli operatori della mobilità.

L’infrastruttura è stata testata direttamente anche con un veicolo a guida autonoma: il tratto tra Vomero e Fuorigrotta ha visto un mezzo adattare la velocità in automatico in base alle indicazioni ricevute dall’infrastruttura, a dimostrazione della maturità del sistema.

Il sistema permette inoltre di:

Inviare agli automobilisti informazioni aggiornate su traffico, eventuali incidenti, cantieri in corso, condizioni atmosferiche avverse e altri rischi immediati.

su traffico, eventuali incidenti, cantieri in corso, condizioni atmosferiche avverse e altri rischi immediati. Gestire la viabilità in tempo reale , suggerendo ad esempio velocità consigliate per ottimizzare i flussi ed evitare la formazione di code.

, suggerendo ad esempio velocità consigliate per ottimizzare i flussi ed evitare la formazione di code. Monitorare lo stato di salute di ponti e viadotti per attivare manutenzioni predittive e ridurre i rischi legati all’invecchiamento delle infrastrutture.

L’implementazione della piattaforma rappresenta un riferimento concreto per la mobilità connessa, dimostrando quanto la combinazione di tecnologie emergenti e innovazione gestionale possa trasformare la qualità e la sicurezza della viabilità urbana e metropolitana.

I vantaggi per la mobilità: sicurezza, gestione intelligente e impatti sulla città di Napoli

L’adozione della Smart Road lungo l’anello di Napoli ha già prodotto benefici tangibili per la sicurezza e la gestione intelligente della viabilità. Il monitoraggio costante tramite sensori e telecamere non solo riduce i tempi di intervento in caso di anomalie o incidenti, ma contribuisce anche a prevenire situazioni di rischio attraverso la segnalazione proattiva agli utenti e agli operatori della strada.

I principali vantaggi possono essere così sintetizzati:

Maggiore sicurezza per automobilisti e operatori , grazie all’analisi in tempo reale dei flussi e alla comunicazione immediata di criticità e condizioni meteo avverse.

, grazie all’analisi in tempo reale dei flussi e alla comunicazione immediata di criticità e condizioni meteo avverse. Gestione ottimizzata del traffico urbano , con interventi adattivi che permettono di deviare le auto in presenza di congestioni e di ridurre i tempi di percorrenza medi soprattutto nelle ore di punta.

, con interventi adattivi che permettono di deviare le auto in presenza di congestioni e di ridurre i tempi di percorrenza medi soprattutto nelle ore di punta. Sostenibilità ambientale : la regolazione dinamica dei flussi e il suggerimento di velocità ottimali contribuiscono a contenere le emissioni di CO2, in linea con le politiche di mobilità sostenibile europee.

: la regolazione dinamica dei flussi e il suggerimento di velocità ottimali contribuiscono a contenere le emissioni di CO2, in linea con le politiche di mobilità sostenibile europee. Efficienza nei processi di manutenzione grazie alla raccolta centralizzata di dati sullo stato di ponti, viadotti e gallerie, consentendo interventi predittivi e la riduzione dei costi straordinari.

grazie alla raccolta centralizzata di dati sullo stato di ponti, viadotti e gallerie, consentendo interventi predittivi e la riduzione dei costi straordinari. Supporto alla mobilità connessa attraverso la predisposizione di servizi per veicoli smart e, in prospettiva, autonomi.

L’impatto sulla città va oltre l’aspetto tecnologico. La Tangenziale gestisce uno dei più alti volumi di traffico a livello nazionale, rispondendo alle esigenze di un’area densamente popolata e soggetta a spostamenti quotidiani con veicoli privati e mezzi pubblici. La presenza di una smart road in questo contesto permette di:

Rendere più fluide le connessioni tra centro città e periferie , grazie a una maggiore affidabilità dei tempi di percorrenza.

, grazie a una maggiore affidabilità dei tempi di percorrenza. Favorire lo sviluppo di ecosistemi di innovazione locale : università, startup e aziende tecnologiche sono direttamente coinvolte nella sperimentazione di nuove soluzioni nel campo della mobilità digitale.

: università, startup e aziende tecnologiche sono direttamente coinvolte nella sperimentazione di nuove soluzioni nel campo della mobilità digitale. Ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, grazie ad alert tempestivi e suggerimenti proattivi per i guidatori.

La rilevanza strategica dell’intervento è sottolineata anche dal fatto che questa arteria operi in un’area del Sud Italia, dimostrando che l’innovazione infrastrutturale può partire anche da regioni storicamente meno coinvolte nei grandi progetti nazionali.

Un modello per l’Italia: prospettive e futuro delle Smart Road nella mobilità nazionale

L’esperienza della Tangenziale dimostra come l’adozione di soluzioni smart possa rappresentare un banco di prova per la trasformazione digitale della mobilità italiana. La normativa nazionale, con particolare riferimento al DM 70/2018, prevede una progressiva estensione dei requisiti tecnologici a tutto il sistema dei trasporti, partendo dalla rete TEN-T fino a coprire le principali arterie urbane ed extraurbane.

Il caso napoletano svolge quindi una doppia funzione:

Modello operativo per la replicazione su scala nazionale di sistemi evoluti di monitoraggio, gestione ed interazione infrastruttura-veicolo.

di sistemi evoluti di monitoraggio, gestione ed interazione infrastruttura-veicolo. Opportunità di crescita per la filiera tecnologica nazionale, inclusi enti pubblici, aziende di ingegneria, startup innovative e centri di ricerca.

Le prospettive guardano inoltre a:

Integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione della mobilità urbana, per simulare e prevedere scenari di traffico complessi.

nella gestione della mobilità urbana, per simulare e prevedere scenari di traffico complessi. Sviluppo di nuove funzionalità, come aree di servizio digitalizzate, sistemi di manutenzione automatizzata attraverso sensori avanzati e modelli predittivi.

Progressiva abilitazione della guida autonoma, resa possibile dall’interconnessione tra veicoli e infrastruttura stradale.

L’evoluzione delle Smart Road in Italia promette quindi di rivoluzionare le abitudini di spostamento, offrendo maggiore sicurezza, sostenibilità e un sistema di trasporti pronto ad affrontare le sfide delle generazioni future.