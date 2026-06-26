per il mercato finanziario mondiale: la società ha segnato la raccolta più elevata mai registrata nella storia delle offerte pubbliche iniziali, con una valutazione che supera i 1.750 miliardi di dollari. A conferma di questa portata, SpaceX è ora accessibile al pubblico tramite il Nasdaq (ticker SPCX), dopo oltre vent’anni di permanenza come leader privato nell’aerospazio, nella banda larga satellitare e, recentemente, nell’intelligenza artificiale.

Il collocamento ha scatenato enormi discussioni su, sollevando interrogativi non solo sui ritorni attesi e sulla stabilità del prezzo, ma soprattutto sulle dinamiche di settore e sulle modalità di assorbimento di una tale massa di capitale nelle economie globali.

I riflettori sono puntati sia sulla società sia sulle nuove regole del gioco imposte a gestori, investitori e indici: SpaceX agisce come test e laboratorio per tutte le future mega-quotazioni del comparto deep tech e space economy.

Struttura dell’operazione: come funziona la quotazione e i tre livelli principali

L’operazione di quotazione della società guidata da Elon Musk è stata configurata su una trama a tre livelli che merita un’analisi distinta. Il primo livello riguarda la struttura dell’offerta pubblica: 555,6 milioni di azioni ordinarie Class A messe a disposizione del pubblico, per una raccolta pari a circa 75 miliardi di dollari, corrispondente a circa il 4,3% del capitale.

Offerta Retail Amplificata : il 30% dell’intera sottoscrizione è stato riservato agli investitori al dettaglio, una quota storicamente inedita rispetto allo standard del 5-10% delle grandi IPO statunitensi. Questa scelta allarga la base azionaria e attribuisce un peso inedito ai piccoli risparmiatori, dando visibilità globale all’evento di mercato e aumentando al tempo stesso le aspettative di volatilità del titolo nei primi mesi.

: il 30% dell’intera sottoscrizione è stato riservato agli investitori al dettaglio, una quota storicamente inedita rispetto allo standard del 5-10% delle grandi IPO statunitensi. Questa scelta allarga la base azionaria e attribuisce un peso inedito ai piccoli risparmiatori, dando visibilità globale all’evento di mercato e aumentando al tempo stesso le aspettative di volatilità del titolo nei primi mesi. Canali d’accesso e segmentazione : le azioni sono state distribuite tramite cinque broker principali (Fidelity, Charles Schwab, E*TRADE, Robinhood e SoFi), con procedure dedicate che prevedono manifestazioni d’interesse, verifica di ammissibilità secondo le regole FINRA, e policy antiflipping volte a contrastare la vendita speculativa immediata post-IPO.

: le azioni sono state distribuite tramite cinque broker principali (Fidelity, Charles Schwab, E*TRADE, Robinhood e SoFi), con procedure dedicate che prevedono manifestazioni d’interesse, verifica di ammissibilità secondo le regole FINRA, e policy antiflipping volte a contrastare la vendita speculativa immediata post-IPO. Entrata accelerata negli indici: l’ultima novità riguarda la rapida inclusione nei principali indici azionari, in particolare il Nasdaq-100, grazie a nuove regole di fast-entry. Questa scelta tecnica amplifica la pressione d’acquisto dai fondi passivi, creando un effetto meccanico di ulteriore sostegno al titolo nei primi giorni di negoziazione.

Il secondo livello si concentra sulla struttura azionaria: forte presenza di azioni a doppia classe (favorendo il controllo di Musk sui voti) e una strategia a protezione dei detentori storici, con un lock-up articolato su fasi e segmenti.

Infine, il terzo livello affronta la gestione pratica del flottante ridotto, reso tale sia dalla limited offer sia dai programmi di lock-up che limitano per mesi la quantità di azioni liberamente negoziabili.

Il meccanismo dei tre livelli dell’IPO SpaceX: dettagli pratici e lock-up

L’articolazione a tre livelli dell’offerta si riflette in altrettanti meccanismi di regolazione dell’immissione delle azioni:

Flottante iniziale ridotto : solo il 4,3% del capitale è stato reso negoziabile il primo giorno. Tale scelta punta a controllare la formazione del prezzo e a ridurre il rischio di dumping, ma comporta anche una marcata sensibilità agli ordini di acquisto e vendita, esponendo il titolo a rapide oscillazioni.

: solo il 4,3% del capitale è stato reso negoziabile il primo giorno. Tale scelta punta a controllare la formazione del prezzo e a ridurre il rischio di dumping, ma comporta anche una marcata sensibilità agli ordini di acquisto e vendita, esponendo il titolo a rapide oscillazioni. Lock-up scaglionato : i principali azionisti, inclusi fondi di venture capital, dipendenti e lo stesso Elon Musk, sono soggetti a un rigido calendario di blocco che prevede sei finestre di sblocco progressive: la prima dopo la trimestrale di luglio (20% delle azioni insider potenzialmente sbloccate), altre al raggiungimento di determinati prezzi di mercato, e l’ultima dopo sei mesi. Tracce aggiuntive di lock-up riguardano veicoli special purpose vehicle (SPV) multilivello, che gestiscono i trasferimenti in cascata dalla società ai sottoscrittori finali.

: i principali azionisti, inclusi fondi di venture capital, dipendenti e lo stesso Elon Musk, sono soggetti a un rigido calendario di blocco che prevede sei finestre di sblocco progressive: la prima dopo la trimestrale di luglio (20% delle azioni insider potenzialmente sbloccate), altre al raggiungimento di determinati prezzi di mercato, e l’ultima dopo sei mesi. Tracce aggiuntive di lock-up riguardano veicoli special purpose vehicle (SPV) multilivello, che gestiscono i trasferimenti in cascata dalla società ai sottoscrittori finali. Eccezioni e rischi connessi: una quota del 5% delle azioni, destinata ad amici e familiari, è esente da vincoli; pertanto, circa 3,75 miliardi di dollari di azioni potrebbero essere liberamente scambiate sin dal primo giorno, accentuando la possibile volatilità.

La combinazione di questi fattori si traduce in un puzzle unico nel suo genere, dove la trasparenza e la gradualità dell’offerta favoriscono gli obiettivi di prezzo della società, ma lasciano potenziali zone d’ombra nella determinazione del prezzo di equilibrio sul medio periodo.

Impatto sugli indici e sul mercato: volatilità, ribilanciamenti e strategie degli investitori

L’ingresso di una società di tali dimensioni negli indici principali innesca una catena di ribilanciamenti tecnici e strategie difensive, soprattutto per i fondi passivi che replicano Nasdaq e altri benchmark.

Le case di investimento hanno registrato:

un effetto redistributivo: la nuova mega-cap cattura liquidità da altre società a elevata capitalizzazione già presenti negli indici;

da altre società a elevata capitalizzazione già presenti negli indici; volatilità a breve termine, con i fondi costretti a vendere parte dei titoli storici per finanziare l’acquisto obbligato di nuove azioni SPCX;

un effetto benchmark sulla valutazione per le altre società del settore spaziale e deep tech, spesso soggette a movimenti solidali in seguito a ricomposizione degli indici.

La velocità con cui SpaceX è stata inclusa nel Nasdaq-100 (15 giorni dopo la quotazione, dopo la rimozione dei precedenti limiti del 10% di flottante), è un fattore determinante nel determinare i flussi passivi e l’entità della domanda indotta, con stime fino a 30 miliardi di dollari di acquisti in arrivo da ETF tematici e replicanti.

Chi rischia di restare esposto: analisi dei soggetti maggiormente impattati dalla quotazione

L’evento SpaceX rimescola la gerarchia degli equilibri del mercato, mettendo in risalto rischi di esposizione su tre piani distinti:

Le mega-cap growth già leader nel Nasdaq-100, come Apple, Microsoft e Nvidia: la necessità di trovare liquidità nei portafogli passivi per finanziare l’acquisto di SPCX potrebbe causare pressioni di vendita su questi titoli nel breve periodo, indipendentemente dalla loro performance operativa.

già leader nel Nasdaq-100, come Apple, Microsoft e Nvidia: la necessità di trovare liquidità nei portafogli passivi per finanziare l’acquisto di SPCX potrebbe causare pressioni di vendita su questi titoli nel breve periodo, indipendentemente dalla loro performance operativa. Detentori storici e fondi di venture capital : molti veicoli di VC hanno scadenze statutarie, risultando costretti a distribuire le plusvalenze ai soci in tempi definiti dopo i lock-up. Il meccanismo a cascata degli SPV, con tempistiche diverse tra un livello e l’altro, può scaricare sul mercato flussi di vendita concentrati anche diversi mesi dopo i primi sblocchi ufficiali.

: molti veicoli di VC hanno scadenze statutarie, risultando costretti a distribuire le plusvalenze ai soci in tempi definiti dopo i lock-up. Il meccanismo a cascata degli SPV, con tempistiche diverse tra un livello e l’altro, può scaricare sul mercato flussi di vendita concentrati anche diversi mesi dopo i primi sblocchi ufficiali. Investitori retail con allocazione eccessiva: la particolare attrattiva del titolo e la narrativa mediaticamente esaltata hanno indotto molti piccoli risparmiatori a sovraesporsi, sottovalutando la volatilità da flottante ridotto e le policy dei broker (es. sanzioni per chi vende immediatamente le azioni IPO, secondo quanto previsto da alcuni partner come Fidelity e Robinhood).

Rischi specifici sussistono anche nei settori adiacenti (difesa, telecomunicazioni, intelligenza artificiale), perché la ridefinizione dei benchmark impatta sulle valutazioni relative e sulla rappresentatività negli indici di riferimento.

Valutazione e rischi: i multipli di SpaceX e i segnali dai dati storici delle mega-IPO

La valutazione di SpaceX all’IPO rappresenta un record in termini di rapporto prezzo/vendite (oltre 90x), superiore anche alle grandi tech della storia recente. La società si presenta agli investitori con un mix di caratteristiche contrastanti:

Indicatore SpaceX Media Big Tech P/S (Prezzo/Fatturato) 94x ~12x Utile netto 2025 -4,94 mld $ Prevalentemente positivo Ricavi (2025) 18,7 mld $ Variabili

I dati di Jay Ritter (Università della Florida) indicano che le IPO con multipli >40x hanno storicamente sottoperformato il mercato nei tre anni successivi, mentre le società con flottante iniziale ridotto si caratterizzano per volatilità elevata e rendimenti medi inferiori. Va rimarcato che SpaceX gode di posizioni di quasi-monopolio nei lanci commerciali e di una divisione Starlink in forte espansione, due elementi che potrebbero differenziarne la traiettoria storica dalle precedenti IPO.

La presenza di un lock-up progressivo, unitamente alla centralità decisionale garantita dalla doppia classe azionaria, mitiga il rischio di dumping ma aumenta il peso delle aspettative sul management e sulle deliverables industriali.