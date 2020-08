Arrivano due nuove stazioni radio globali in diretta su Apple Music. Beats 1, la radio globale di punta, si chiama Apple Music 1, insieme a cui debuttano due nuove stazioni: Apple Music Hits, per celebrare le canzoni degli anni 80, 90 e 2000, e Apple Music Country, dedicata alla musica country.

Beats 1 diventa Apple Music 1

Con studi a Los Angeles, New York, Nashville e Londra, Apple Music 1 propone spettacoli musicali come Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples e The Weeknd, oltre ai nuovi programmi con Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott, Charlie Sloth, Young M.A. Apple Music Hits offre un catalogo con i successi degli anni 80, 90 e 2000. La stazione presenta inoltre nuovi programmi con artisti e conduttori famosi, per far scoprire agli ascoltatori le storie dietro alle canzoni.

Apple Music Hits propone dirette quotidiane a cura di Jayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole e Natalie Sky, George Stroumboulopoulos (di House of Strombo), insieme a programmi speciali di Ari Melber. I fan possono ascoltare anche nuovi programmi di artisti come Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain.

Apple Music Country permette ai fan di vivere un’esperienza più completa. Questo genere sta diventando sempre più vario, evolvendosi ed espandendosi in tutto il mondo, e questa stazione si pone come approdo. Offre un mix della musica del momento e presenta le star di domani, insieme a brani e artisti che hanno plasmato e definito il country nel corso degli anni.

Previste dirette quotidiane di Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada e Tiera, e programmi settimanali di Ashley Eicher e Kelly McCartney.

I fan possono ascoltare anche gli show in esclusiva di Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Breland, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, The Shires, Carrie Underwood e Morgan Wallen, e di produttori e cantautori come Dave Cobb, Jesse Frasure e Luke Laird, e del giornalista Hunter Kelly.

Gli utenti possono sintonizzarsi su Apple Music Radio attraverso i device compatibili con Apple Music: iPhone, iPad, iPod, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod e online su music.apple.com. Oppure possono chiedere a Siri di riprodurre Apple Music 1, Apple Music Hits o Apple Music Country.