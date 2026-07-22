Le funzioni sotto accusa: infinite scroll, autoplay, notifiche e algoritmi personalizzati

contro la società guidata da Mark Zuckerberg con l’accusa di aver sviluppato, attraverso piattaforme digitali di ampia diffusione come Facebook e Instagram, una. Al centro della contestazione vi sono, ritenuti in grado di trattenere in modo artificioso gli utenti – in particolar modo minori e adulti vulnerabili – per periodi superiori al necessario. Le evidenze portate dalle autorità europee,, sfociano in rilievi che vanno oltre la semplice attenzione al rispetto delle regole: viene infatti sollevato il tema della responsabilità sociale delle piattaforme nell’assegnare priorità alla salute fisica e mentale degli utenti europei su logiche puramente economiche e di engagement.

Sotto esame vi è un insieme di scelte progettuali che caratterizzano profondamente l’esperienza d’uso dei social Meta:

Scorrimento infinito (infinite scroll) : permette di visualizzare contenuti senza interruzione, inducendo una navigazione senza fine attraverso feed aggiornati automaticamente.

: permette di visualizzare contenuti senza interruzione, inducendo una navigazione senza fine attraverso feed aggiornati automaticamente. Riproduzione automatica dei video (autoplay) : avvia la sequenza di video, Reel e Storie senza il coinvolgimento attivo dell’utente, riducendo possibilità di pausa e favorendo la permanenza sulla piattaforma.

: avvia la sequenza di video, Reel e Storie senza il coinvolgimento attivo dell’utente, riducendo possibilità di pausa e favorendo la permanenza sulla piattaforma. Notifiche push pervasivi : chiamano costantemente l’attenzione, innescando l’urgenza di rientrare sulle piattaforme per non “perdere” nulla.

: chiamano costantemente l’attenzione, innescando l’urgenza di rientrare sulle piattaforme per non “perdere” nulla. Sistemi di raccomandazione altamente personalizzati: sfruttano dati e comportamenti per mostrare flussi su misura, ottimizzati per stimolare risposta, interazione e, di fatto, permanenza prolungata.

Secondo la Commissione queste funzionalità, considerate sia singolarmente sia nell’interazione reciproca, spingono il cervello umano in modalità “pilota automatico”, alimentando il desiderio di continuare a scorrere e ad interagire. Tale design è definito “persuasivo” dagli esperti, proprio in quanto manipola le naturali reazioni psicologiche dell’utente, indebolendo i meccanismi di controllo e incentivando comportamenti ripetitivi. L’accusa principale è che Meta non abbia valutato in modo adeguato tutti i rischi derivanti dall’implementazione combinata di queste funzioni, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione e rispetto a determinati orari di utilizzo, come quello notturno nei minori.

Gli effetti psicologici e neuroscientifici: quali rischi per utenti, minori e adulti vulnerabili

Le analisi scientifiche riportate dalle autorità europee e da numerosi esperti convergono sull’associazione tra strutture di coinvolgimento come quelle adottate da Meta e disturbi connessi alla dipendenza digitale, soprattutto in giovani e persone con fragilità cognitive.

Studi pubblicati negli ultimi anni hanno individuato un legame diretto tra il tempo prolungato trascorso sui social network e l’insorgenza di sintomi quali ansia, depressione, disturbi del sonno e insoddisfazione sociale. L’esposizione continua a stimoli digitali attiva il sistema cerebrale della ricompensa, modificando la produzione di dopamina in modo simile alle dipendenze da sostanze, come evidenziato dal parere di neuropsichiatri coinvolti nelle azioni legali collettive.

Sul piano sociologico, la presenza di “rabbit hole” (spirali di contenuti) spinge alla visualizzazione incessante di materiali affini, aumentando impulsività e la cosiddetta FOMO (fear of missing out). Le piattaforme si trasformano così, soprattutto per gli under 16 ma non soltanto, in ambienti in grado di generare difficoltà di autoregolazione comportamentale, con potenziali effetti negativi su sviluppo cognitivo, relazionalità e rendimento scolastico.

Le misure adottate da Meta e il giudizio della Commissione europea

Di fronte alle crescenti pressioni regolatorie, Meta ha introdotto funzioni di controllo e prevenzione dell’abuso, come account con restrizioni per i teenager, limiti automatici sul tempo di utilizzo giornaliero (fino a 15 minuti), parental control e promemoria per pause temporali. L’azienda ha più volte ribadito il proprio impegno dichiarando che questi strumenti:

offrono protezione rafforzata per gli adolescenti;

consentono ai genitori di monitorare e, se necessario, bloccare l’accesso notturno;

comprendono risorse dedicate alla sensibilizzazione su rischi e sicurezza digitale.

Tuttavia, dalla valutazione della Commissione emergono significative criticità. I sistemi di protezione, pur formalmente attivati, risultano facilmente aggirabili dagli utenti e troppo complessi per le famiglie meno digitalmente esperte. Altrettanto deboli sono considerate le iniziative informative, che non contrastano realmente la potenza attrattiva dell’architettura di design. La richiesta delle autorità è che le piattaforme adottino modifiche strutturali di default, disabilitando per impostazione iniziale autoplay e scroll infiniti e rendendo il sistema di raccomandazione meno “coinvolgente”.

La normativa europea e le possibili sanzioni: il Digital Services Act e il rischio economico per Meta

Il quadro normativo di riferimento è il Digital Services Act (DSA), entrato in vigore nel 2022, che impone ai principali fornitori digitali obblighi stringenti in materia di valutazione e mitigazione dei rischi derivanti dai propri servizi. Se le conclusioni preliminari della Commissione trovassero conferma, Meta si troverebbe a fronteggiare:

la possibilità di sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo, cifra che, calcolata sui ricavi del 2025 (oltre 200 miliardi di dollari), equivale a una potenziale multa superiore a 10 miliardi di euro per ciascun procedimento;

l’obbligo di implementare misure correttive tecniche concrete, da definire secondo il principio di proporzionalità in base a durata, gravità e reiterazione dell’infrazione;

un effettivo rischio reputazionale e commerciale, essendo il motore economico dell’ad driven model basato proprio sul tempo speso dagli utenti online.

La normativa DSA non si limita a prevedere ammende pecuniarie: esige, infatti, un radicale cambiamento dell’architettura delle interfacce per ridurre l’esposizione a logiche di dipendenza e tutelare in modo attivo la salute mentale, soprattutto dei più giovani.

Le risposte di Meta e il confronto internazionale: sentenze e class action tra USA e Italia

Meta ha respinto formalmente le accuse, sostenendo che le misure di tutela sinora implementate dimostrano sensibilità reale verso il problema della dipendenza da social. L’azienda sottolinea la presenza, già attiva, di funzioni rivolte esclusivamente al target adolescenziale e la volontà di collaborare «costruttivamente» con le autorità europee. Tuttavia, il dibattito appare sempre più internazionale:

Negli Stati Uniti sono in corso quasi 2.400 cause e class action promosse da procure e famiglie per presunti danni psicologici derivanti dall’utilizzo di social nei minori; una recente sentenza californiana ha riconosciuto la correlazione fra design delle piattaforme e insorgenza di problematiche di salute.

promosse da procure e famiglie per presunti danni psicologici derivanti dall’utilizzo di social nei minori; una recente sentenza californiana ha riconosciuto la correlazione fra design delle piattaforme e insorgenza di problematiche di salute. In Italia si registra la prima azione collettiva europea (tribunale civile di Milano, Moige e altre associazioni) che mira a riconoscere il danno e a chiedere misure severe, dall’informazione sui pericoli alla verifica obbligatoria dell’età di accesso, ispirandosi anche all’analisi di fonti scientifiche e di diritto comunitario.

Si impone dunque un nuovo scenario di convergenza tra dibattito giuridico USA-Europa, con le autorità e le associazioni che richiedono strumenti capaci di limitare l’influenza degli algoritmi e il potere economico delle big tech sulla psiche collettiva.