, rappresentando una tappa pionieristica nell’avanzamento tecnologico e nell’integrazione sicura delle macchine in contesti produttivi.

e architettura Physical AI, avvicinando la robotica industriale all’uomo come mai prima d’ora. La prima applicazione pratica riguarda

– soli sei mesi dal concept alla realizzazione – e per la capacità di

nasce per rispondere alla sfida della collaborazione tra umani e macchine in contesti produttivi reali. Il progetto, guidato da Generative Bionics, si distingue per

, una nuova piattaforma segna una svolta nell’integrazione tra robotica, intelligenza artificiale e operatività industriale.

Le caratteristiche di Gene.01: pelle multisensoriale, percezione e sicurezza

Una delle innovazioni chiave della piattaforma italiana si trova nella pelle multisensoriale che ricopre diverse parti del corpo robotico. Questo rivestimento avanzato consente all’automa di rilevare non solo il contatto fisico, ma anche la prossimità, la forza esercitata e la temperatura delle superfici e degli strumenti con cui si interfaccia. Tali capacità permettono al sistema di anticipare la presenza umana, prevenendo collisioni e adattando dinamicamente movimenti e interazioni sulla base della situazione specifica.

Percezione della forza: grazie ai sensori integrati, il robot riconosce l’intensità dei movimenti, fondamentale per la manipolazione sicura negli ambienti instabili o complessi tipici di molti settori industriali.

grazie ai sensori integrati, il robot riconosce l’intensità dei movimenti, fondamentale per la manipolazione sicura negli ambienti instabili o complessi tipici di molti settori industriali. Rilevamento della temperatura: la sensorizzazione termica protegge da superfici o materiali caldi, aumentando la sicurezza nelle attività di saldatura navale o altre operazioni ad alto rischio termico.

la sensorizzazione termica protegge da superfici o materiali caldi, aumentando la sicurezza nelle attività di saldatura navale o altre operazioni ad alto rischio termico. Prossimità e reattività: la piattaforma non si limita a rispondere al semplice tocco, ma reagisce già dalla fase di avvicinamento, riducendo drasticamente i rischi legati all’interazione uomo-macchina.

L’impostazione human-aware, orientata a favorire l’accettazione da parte degli operatori e a garantire sicurezza sia fisica che psicologica nei contesti condivisi, fa della piattaforma una soluzione all’avanguardia anche dal punto di vista sociale, oltre che tecnologico. Il sistema consente inoltre la trasmissione diretta delle intenzioni e delle intensità dei movimenti dal personale al robot, superando numerose limitazioni tradizionali osservate nei sistemi di apprendimento esclusivamente visivo.

Physical AI: progettazione integrata di corpo e intelligenza motoria

L’approccio “physics-native” adottato nello sviluppo di questa piattaforma implica che hardware, meccanica e controllo motore siano progettati come un unico sistema sin dall’inizio. Questa metodologia innovativa differenzia profondamente dalle pratiche consuete, dove la realizzazione della struttura fisica e lo sviluppo dei software di controllo vengono spesso gestiti in momenti distinti e separati.

Nel caso di Gene.01, modelli digitali della macchina e dell’operatore umano sono utilizzati per ottimizzare simultaneamente:

la stabilità della locomozione

l’ergonomia nell’interazione cooperativa

la sicurezza dei movimenti e delle risposte in tempo reale

Questa sinergia ha permesso di accelerare lo sviluppo della piattaforma, portando rapidamente il robot dal progetto iniziale alla reale operatività. “Non si tratta soltanto di una questione di performance autonoma,” come sottolineano i responsabili di Generative Bionics, “bensì di creare una macchina capace di inserirsi efficacemente e in sicurezza nei flussi produttivi già esistenti, assistendo e potenziando il lavoro umano.”

Il digital twin open source e il paradigma dello sviluppo collaborativo

Un ulteriore punto di differenziazione nel progetto di Gene.01 è l’introduzione del gemello digitale open source. Tale modello virtuale riproduce fedelmente la struttura fisica e il comportamento del robot negli ambienti software più utilizzati nella robotica, nella simulazione avanzata e nell’AI, risultando immediatamente accessibile agli sviluppatori.

Attraverso questa architettura:

è possibile simulare movimenti e sequenze operative;

e sequenze operative; testare e affinare algoritmi di controllo prima di qualsiasi intervento sul dispositivo fisico;

progettare nuove funzioni e applicazioni direttamente sul modello virtuale, riducendo tempi e costi di sviluppo.

Il paradigma open source scelto permette la creazione di un ambiente collaborativo dove innovazione, verifica e personalizzazione avvengono in modo condiviso, accelerando l’evoluzione della piattaforma a beneficio di tutto il settore industriale e favorendo un elevato grado di trasparenza, sicurezza e affidabilità.

Applicazioni industriali: la collaborazione con Fincantieri e le prospettive del settore

La prima declinazione pratica della piattaforma riguarda un settore ad alto tasso tecnologico e requisiti di sicurezza, come la costruzione navale. Il progetto vede la collaborazione tra Generative Bionics e Fincantieri, con lo sviluppo di varianti robotiche destinate alla saldatura nei cantieri: ambienti in cui la presenza di spazi ristretti, superfici irregolari e posture impegnative richiede soluzioni di automazione avanzata.

Le caratteristiche principali che consentono la personalizzazione della piattaforma nelle applicazioni industriali includono:

Adattabilità degli attuatori e delle estremità (mani, piedi) in funzione dei compiti richiesti;

e delle estremità (mani, piedi) in funzione dei compiti richiesti; Integrazione del robot con strumenti di lavoro già presenti negli impianti;

Adaptive intelligence: il sistema apprende non solo dai dati, ma direttamente dall’insegnamento gestuale degli operatori.

La piattaforma permette di automatizzare lavorazioni specialistiche, ottimizzando i flussi industriali senza richiedere la completa ristrutturazione degli ambienti produttivi. La prospettiva, indicata dallo stesso produttore, è estendere l’applicazione anche a logistica, sicurezza, ispezione e assistenza sanitaria, aprendo nuove opportunità di crescita e di riconfigurazione del lavoro all’interno dei comparti industriali europei.

Generative Bionics: competenze, team e filiera europea della robotica

Dietro la piattaforma si trova un team composto da circa 100 esperti con background consolidato in robotica umanoide, AI, biomeccanica e design industriale. Il nucleo di Generative Bionics nasce sull’eredità dell’Istituto Italiano di Tecnologia e da progetti come iCub e iRonCub, sinonimo a livello internazionale di ricerca e sviluppo di eccellenza nel settore.

L’azienda non si limita a proporre soluzioni innovative, ma investe nella creazione di una filiera industriale europea: partnership strategiche con realtà come Synapticon per la componentistica meccatronica, autonomia nella calibrazione e validazione di sicurezza e attenzione agli standard normativi UE sono i pilastri di una vision orientata all’affidabilità di lungo termine.

Le risorse raccolte – con investimenti da venture capital e realtà industriali di primo piano – sono indirizzate allo sviluppo scalabile di piattaforme umanoidi customizzabili per l’industria, rafforzando la posizione italiana ed europea nel contesto globale della robotica avanzata.