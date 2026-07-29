Come è avvenuta la migrazione di 135mila servizi pubblici sul cloud

La transizione digitale delle amministrazioni italiane è stata orchestrata attraverso una serie di azioni coordinate a livello nazionale e locale. Oltre 13.000 enti pubblici, tra amministrazioni centrali, locali e aziende sanitarie, hanno progressivamente trasferito i propri applicativi e dati verso ambienti cloud qualificati. Questa operazione, sostenuta da bandi specifici e investimenti per 1,9 miliardi di euro nell’ambito del PNRR, ha posto attenzione particolare a servizi critici come quelli della sanità e dei grandi sistemi di gestione delle risorse pubbliche.

Il percorso è stato facilitato da collaborazioni istituzionali tra Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Istruzione, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e le principali associazioni rappresentative di regioni e enti locali. La migrazione è avvenuta in due direttrici principali:

Centralizzazione presso il Polo Strategico Nazionale (PSN) per PA centrali e sanitarie, con infrastrutture certificate e gestite in Italia, secondo i più elevati standard di sicurezza.

Accesso di comuni, scuole e altre PA locali a soluzioni cloud qualificate da ACN tramite partner tecnologici selezionati, con adeguamento progressivo dei sistemi gestionali e procedure amministrative.

Queste attività hanno interessato ogni aspetto della pubblica amministrazione: dalle funzioni di protocollo e gestione documentale, alla sicurezza fisica delle sedi, dalle piattaforme per la sanità digitale (es. fascicolo sanitario), alla gestione del personale e della contabilità. I criteri di qualificazione definiti dall’ACN hanno assicurato conformità alle normative, protezione dei dati sensibili e continuità operativa dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Vantaggi e implicazioni per cittadini e imprese

La trasformazione digitale promossa dalla transizione al cloud impatta direttamente la vita quotidiana di cittadini, lavoratori e imprenditori. Uno dei principali benefici risiede nell’incremento dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici ora accessibili online, spesso senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici. I cittadini possono gestire certificati anagrafici, accessi sanitari, procedure amministrative e documenti con maggiore semplicità e sicurezza. La disponibilità di servizi interoperabili, come quelli relativi all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) o al Fascicolo Sanitario Elettronico, rappresenta una novità significativa per l’utenza, che si traduce in:

Riduzione di tempistiche e duplicazioni nelle procedure burocratiche.

nelle procedure burocratiche. aumento della trasparenza e tracciabilità dei processi amministrativi.

pianificazione didattica ed efficienza gestionale migliorate nelle scuole.

accesso continuo e sicuro alle informazioni personali e ai servizi.

Per le imprese, la digitalizzazione pubblica si traduce in processi più snelli, minori costi di conformità e nuovi strumenti per la gestione di pratiche, bandi e pagamenti. L’integrazione di cloud e dati favorisce la competitività delle PMI, che trovano negli sportelli unici digitali e nelle piattaforme di interoperabilità un ambiente più favorevole all’innovazione.

Tra le positive ricadute per aziende e professionisti si registrano:

maggiore sicurezza nella trasmissione e nella conservazione dei dati aziendali;

possibilità di usufruire di servizi avanzati per la contabilità, la gestione documentale e la partecipazione a gare pubbliche;

opportunità di accedere ai nuovi strumenti di analytics, intelligenza artificiale e automazione grazie all’infrastruttura di cloud pubblico.

La transizione italiana verso il cloud favorisce anche l’inclusione, attraverso iniziative di facilitazione digitale, puntando a colmare i divari di competenze e a rendere davvero accessibili le soluzioni digitali a tutta la cittadinanza.

Sicurezza, sovranità dei dati e modelli di governance del cloud pubblico

L’aspetto della sicurezza informatica è al centro della strategia adottata dalle amministrazioni, in risposta alla crescente complessità dei rischi digitali. I modelli di governance scelti per il cloud pubblico garantiscono che i dati siano custoditi all’interno di data center ubicati su territorio italiano, secondo i più rigorosi standard previsti dall’ACN e dal regolamento europeo (GDPR) per la tutela della privacy. Gli ambienti cloud adottati, siano essi di tipo privato, pubblico o ibrido, vengono selezionati in base alla classificazione delle informazioni (ordinarie, critiche o strategiche) e alle necessità delle singole amministrazioni.

Tre pilastri caratterizzano la strategia di sovranità digitale:

Sovranità infrastrutturale, con data center fisicamente localizzati in Italia e controllati da enti pubblici o partner certificati;

gestione operativa affidata a team specializzati (Security Operations Center, CERT) per la sorveglianza h24 delle infrastrutture, la risposta agli incidenti e la gestione delle chiavi crittografiche;

solida governance, che si riflette nel rispetto delle normative nazionali e nei contratti firmati con fornitori internazionali, i quali devono uniformarsi agli standard europei in materia di trattamento dei dati.

La sicurezza informatica non viene trattata come un elemento aggiuntivo, ma integrata nel disegno architetturale delle piattaforme cloud, assicurando protezione contro minacce informatiche, garantendo resilienza e continuità operativa e promuovendo un quadro di responsabilità chiaro a livello nazionale ed europeo.

Il ruolo del Polo Strategico Nazionale e confronto europeo

Il Polo Strategico Nazionale (PSN) rappresenta il fulcro della transizione italiana al cloud, offrendo una piattaforma multicloud allineata con gli standard di sicurezza e resilienza richiesti dal settore pubblico. L’infrastruttura, strutturata in quattro data center localizzati in Italia, permette di consolidare dati e applicazioni di oltre 600 pubbliche amministrazioni, mantenendo il controllo diretto su asset strategici e critici.

Rispetto ad altri Paesi europei, lo scenario italiano appare più avanzato e integrato:

La Francia si distingue per partnership pubblico-private non direttamente controllate dallo Stato e con una presenza limitata di offerte multicloud pienamente qualificate.

In Germania il modello Bundescloud resta più frammentato, con meno interoperabilità e una governance meno centralizzata rispetto al contesto italiano.

PSN emerge come esempio di best practice grazie a una combinazione di investimenti pubblici, collaborazione tra grandi attori del settore (TIM, Leonardo, Sogei) e conformità proattiva alle raccomandazioni dell’Unione europea. L’approccio della governance, focalizzato sulla progressiva inclusione di enti locali e sulla gestione multicloud, assicura flessibilità e sicurezza senza precedenti, consolidando la posizione italiana nel percorso verso la sovranità digitale europea.

Sfide e prospettive future nella digitalizzazione della PA italiana

L’espansione del digitale nella pubblica amministrazione italiana manifesta oggi uno scenario ricco di opportunità, ma non privo di sfide strutturali. Uno degli ostacoli più rilevanti è rappresentato dal gap nelle competenze digitali, sia tra la popolazione sia all’interno delle stesse PA, che rischia di limitare l’effettiva fruizione e produttività dei nuovi servizi. Bruxelles, nel Digital Decade Country Report, raccomanda di intensificare la formazione, puntando a includere fasce di popolazione meno scolarizzate, lavoratori e specialisti ICT, con particolare attenzione alla partecipazione femminile.

Ulteriori sfide emergono dal contesto post-PNRR, poiché molte misure di finanziamento stanno giungendo a maturità e richiederanno continuità politica e strategica nei prossimi anni. Sarà essenziale aggiornare la roadmap nazionale, sviluppare sistemi di monitoraggio dei risultati e mantenere la coerenza tra Stato, regioni e autorità indipendenti. La criticità della digitalizzazione è oggi valutata non solo sulle infrastrutture create, ma sulla reale adozione dei servizi: quanti cittadini, imprese e professionisti utilizzano quotidianamente le nuove piattaforme; quanto effettivamente la gestione cloud permette di semplificare procedure, ridurre tempi e migliorare il valore pubblico.

In questa fase avanzata della transizione, la PA dovrà dimostrare la capacità di evolvere dai progetti di implementazione tecnologica a una gestione centrata sull’utente, consolidando la fiducia degli utenti sull’affidabilità e la qualità dei servizi digitali e promuovendo l’inclusività sociale attraverso l’innovazione.