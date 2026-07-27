Dal 2027

Il Digital Markets Act e l’apertura di Android agli assistenti AI concorrenti

si prepara a vivere una trasformazione profonda a seguito delle decisioni prese dall’Unione Europea in tema di digitalizzazione e concorrenza tecnologica., un insieme di regole destinate ai big della tecnologia, tra cui, cambieranno in modo significativo il modo in cui assistenti basati su intelligenza artificiale possono essere integrati e utilizzati sui dispositivi mobili. Questo processo è trainato dalla volontà comunitaria di rafforzare la, bilanciando innovazione, privacy e sicurezza, e contrastando monopoli tecnologici. La ricerca della UE punta a garantire che i vantaggi di strumenti comesiano estesi oltre le tradizionali limitazioni imposte dagli ecosistemi proprietari. Attraverso nuove normative, Bruxelles mira a ridefinire le regole di accesso e interoperabilità delle piattaforme di intelligenza artificiale sugli smartphone, promuovendo un ambiente che favorisca sia lo sviluppo di servizi diversificati che la sostenibilità tecnologica. L’impatto di queste regole si estenderà a produttori, sviluppatori e consumatori, aprendo scenari innovativi per i dispositivi venduti all’interno dell’Unione e segnando un nuovo equilibrio tra concorrenza, trasparenza e tutela degli interessi collettivi.

L’intervento normativo cardine che sta plasmando la nuova realtà digitale europea è il Digital Markets Act (DMA), in vigore per garantire maggiore concorrenza nei mercati digitali dominati da piattaforme-chiave. La Commissione Europea, con il provvedimento del 16 luglio 2026, ha imposto a Google l’obbligo di abilitare una piena interoperabilità per i servizi di intelligenza artificiale di terze parti su Android. Questo significa che funzioni fino ad ora riservate a Gemini – come l’attivazione vocale avanzata, l’accesso contestuale alle app e ai dati in tempo reale, e il controllo automatizzato del dispositivo – dovranno essere messe a disposizione anche di altri assistenti AI, dai chatbot indipendenti a quelli sviluppati dai produttori stessi. Parallelamente, sono previste nuove regole sulla condivisione – in forma anonimizzata e protetta per la privacy – dei dati provenienti dalle ricerche effettuate tramite Google Search. L’intento è di evitare che vantaggi tecnici esclusivi alterino il mercato, livellando le opportunità tra i diversi operatori. L’entrata in vigore effettiva delle misure è prevista per gennaio-luglio 2027 : il quadro di riferimento sarà lo stesso per tutti i dispositivi Android certificati, assicurando coerenza normativa e nuove possibilità sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali.

Interoperabilità, accesso a dati e funzioni: cosa cambia per Gemini, ChatGPT e gli altri AI

I cambiamenti definiti dal DMA per la piattaforma Android prevedono la parificazione nell’accesso a funzioni di sistema oggi prerogativa degli strumenti Google. Ciò si tradurrà in una serie di innovazioni strutturali come:

Invocazione personalizzabile degli assistenti: l’utente potrà scegliere quale assistente attivare con un comando vocale personalizzato o mediante interfacce già note (pressione prolungata dei pulsanti, gesture, etc.). Google dovrà rendere pubblica la documentazione tecnica per consentire agli sviluppatori di configurare i propri sistemi con la stessa profondità offerta a Gemini, compresa la creazione di hotword personalizzate .

l’utente potrà scegliere quale assistente attivare con un comando vocale personalizzato o mediante interfacce già note (pressione prolungata dei pulsanti, gesture, etc.). Google dovrà rendere pubblica la documentazione tecnica per consentire agli sviluppatori di configurare i propri sistemi con la stessa profondità offerta a Gemini, compresa la . Accesso esteso ai dati di contesto: strumenti come ChatGPT potranno utilizzare, nel rispetto delle autorizzazioni dell’utente, dati delle app, informazioni visualizzate sullo schermo, notifiche e input dei sensori con frequenza, granularità e sicurezza pari a quella garantita ai servizi Google. Questo abiliterà esperienze più trasversali, come suggerimenti proattivi, trascrizioni audio o analisi in tempo reale.

strumenti come ChatGPT potranno utilizzare, nel rispetto delle autorizzazioni dell’utente, dati delle app, informazioni visualizzate sullo schermo, notifiche e input dei sensori con frequenza, granularità e sicurezza pari a quella garantita ai servizi Google. Questo abiliterà esperienze più trasversali, come suggerimenti proattivi, trascrizioni audio o analisi in tempo reale. Automazione e controllo del dispositivo: le API di controllo, da sempre appannaggio dell’assistente predefinito di Android, saranno aperte anche ad altre applicazioni di IA—consentendo ad esempio di programmare messaggi, gestire impostazioni di sistema e interagire automaticamente con altre app, senza dover passare da procedure manuali o pop-up discriminatori.

le API di controllo, da sempre appannaggio dell’assistente predefinito di Android, saranno aperte anche ad altre applicazioni di IA—consentendo ad esempio di programmare messaggi, gestire impostazioni di sistema e interagire automaticamente con altre app, senza dover passare da procedure manuali o pop-up discriminatori. Parità nell’uso di risorse hardware/AI on-device: ogni modello AI avrà il diritto di sfruttare hardware dedicato (DSP, NPU) e modelli preaddestrati tramite le stesse API, senza preferenze per Gemini o altri servizi Google preinstallati.

Questo nuovo assetto richiede che la protezione della privacy e la sicurezza dei dati siano garantite tramite meccanismi proporzionati e trasparenti, senza discriminazioni nei confronti di sviluppatori terzi. La competizione tra differenti assistenti, favorendo la scelta dell’utente finale, muove tutto il sistema verso una piattaforma più aperta e garantisce una base neutrale per l’innovazione futura.

Impatto sui produttori di smartphone e sugli utenti europei: maggiore scelta e nuove opportunità

Le nuove regole genereranno ripercussioni concrete sia sui produttori di dispositivi che sul pubblico europeo. Adattarsi significa ripensare la progettazione hardware e software per garantire compatibilità, aggiornabilità e apertura delle API, seguendo i dettami della normativa UE. Per i produttori si apre:

Possibilità di differenziare l’offerta: sarà possibile sviluppare assistenti proprietari o integrare soluzioni di terze parti con parità di accesso alle funzioni “core” di Android.

sarà possibile sviluppare assistenti proprietari o integrare soluzioni di terze parti con parità di accesso alle funzioni “core” di Android. Maggiore longevità e riparabilità: in parallelo alle regole IA, normative come il Regolamento Batterie 2023/1542 e l’ Ecodesign 2023/1670 favoriscono dispositivi con batterie sostituibili e componenti accessibili , limitando l’obsolescenza programmata e aprendo il mercato delle riparazioni.

in parallelo alle regole IA, normative come il e l’ favoriscono dispositivi con , limitando l’obsolescenza programmata e aprendo il mercato delle riparazioni. Nuovo equilibrio tra hardware e servizi: l’attenzione si sposta dall’esclusività della piattaforma all’esperienza utente, permettendo una gamma più variegata di combinazioni tra dispositivi e servizi AI secondo le preferenze individuali.

Dal punto di vista degli utenti, la maggiore interoperabilità offrirà possibilità di personalizzazione superiori, scelta tra assistenti AI diversi integrati nativamente su un singolo smartphone e, grazie alle tutele normative, una maggiore autonomia nel prolungare la vita dei propri device e accedere a nuove soluzioni tecnologiche senza vincoli imposti dai giganti del software.

Sfide per la sicurezza, l’innovazione e il futuro dell’ecosistema Android in Europa

L’apertura di Android comporta però sfide complesse sia sul fronte della sicurezza che della capacità d’innovare di piattaforme e produttori. La protezione dei dati personali dovrà convivere con la necessità di API trasparenti ed efficaci, evitando che i nuovi margini di manovra concessi agli assistenti di terzi aumentino la superficie di rischio per attacchi informatici o fughe di dati. Google e altri operatori chiedono garanzie e responsabilità equivalenti per tutti i soggetti in gioco.

Sul versante innovazione, la parità d’accesso limita il vantaggio competitivo derivante da integrazioni verticali. Le società dovranno investire sempre di più nella qualità dei modelli AI, nei servizi distintivi e nelle interfacce intelligenti, superando la storica divisione tra hardware e software integrato.

Questo orientamento, ispirato anche ai paradigmi già visti nei personal computer, punta a rendere piattaforme e dispositivi “neutrali” e a spostare la competizione sul valore offerto dai servizi piuttosto che dall’esclusività delle funzioni di sistema. La transizione, tuttavia, richiederà un’implementazione attenta ed evolutiva per mantenere standards elevati di affidabilità e crescita tecnologica.