, l’UE ha introdotto un insieme di regole concrete volte a garantire la trasparenza. Dal 2 agosto 2026, la trasparenza nella diffusione dei contenuti IA diventa uno standard vincolante, accompagnata da strumenti pratici come marchiature, etichette e linee guida che mirano a rendere ogni contenuto

AI Act e Codice di condotta: cosa prevede la normativa europea

L’obiettivo èsu cui si basa la società europea, bilanciando la spinta all’innovazione con le esigenze di protezione dei cittadini. Questa evoluzione si traduce in un impatto trasversale che coinvolge fornitori, industrie creative, media, piattaforme digitali e chiunque diffonda materiali sintetici, rendendo cosìe comprenderne i riflessi pratici.

L’architettura della regolamentazione europea sull’intelligenza artificiale si fonda sull’AI Act, entrato in vigore nell’agosto 2024 e pienamente applicabile due anni dopo. Il regolamento stabilisce un quadro unico e uniforme a livello continentale per regolamentare i sistemi IA, in particolare quelli generativi, da cui discendono specifici obblighi di trasparenza (art. 50).

I sistemi di IA sono classificati secondo quattro livelli di rischio: rischio inaccettabile, elevato, trasparenza e minimo/nullo, ogni categoria con diverse prescrizioni legali e limiti operativi.

L’iniziativa più innovativa è la pubblicazione del Codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura, risultato di un confronto tra istituzioni, aziende tecnologiche, accademici, associazioni e società civile. Il Codice, a carattere volontario ma riconosciuto come standard di dimostrazione della conformità, suggerisce strumenti pratici e tecniche per identificare i contenuti artificiali. La sua adesione permette a fornitori e operatori di contenuti di godere di certezza giuridica e minori oneri amministrativi, rispetto a chi preferisce soluzioni alternative e resta comunque tenuto al rispetto degli obblighi UE.

Il Codice distingue tra obblighi di fornitori (sviluppatori dei sistemi IA) e deployer (utilizzatori professionali): ai primi sono rivolte principalmente le regole per la marcatura tecnica dei contenuti, mentre ai secondi spettano obblighi di etichettatura visibile nei confronti del pubblico, soprattutto su temi d’interesse generale non soggetti a revisione editoriale umana.

Parallelamente al Codice, l’UE promuove lo sviluppo di standard di marcatura interoperabili, soluzioni open e introduzione di icone ufficiali per garantire un approccio uniforme in tutti gli Stati membri. In questa cornice normativa, ogni nuovo passo mira a rafforzare l’autorità, l’affidabilità e l’esperienza europea nella regolazione responsabile dell’IA.

Obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026: cosa cambia per deepfake, testi, immagini e chatbot

I nuovi obblighi impongono che deepfake, testi, immagini, video e audio generati o manipolati dall’IA, quando diffusi su larga scala o destinati all’informazione pubblica, siano chiaramente identificabili. Un punto chiave riguarda l’obbligo di informazione nei confronti dell’utente: ogni persona che interagisce con un chatbot o assistente virtuale deve essere resa consapevole che non sta dialogando con un essere umano, ma con un sistema automatizzato.

Deepfake : tutte le rappresentazioni artificiali di persone, oggetti o eventi – realistiche e potenzialmente ingannevoli – devono riportare una segnalazione visibile che ne riveli la natura sintetica.

: tutte le rappresentazioni artificiali di persone, oggetti o eventi – realistiche e potenzialmente ingannevoli – devono riportare una segnalazione visibile che ne riveli la natura sintetica. Testi di interesse pubblico : i contenuti IA pubblicati su temi di rilievo generale devono essere etichettati, salvo abbiano subito un controllo o una revisione editoriale significativa da parte di una persona (come previsto nei media tradizionali).

: i contenuti IA pubblicati su temi di rilievo generale devono essere etichettati, salvo abbiano subito un controllo o una revisione editoriale significativa da parte di una persona (come previsto nei media tradizionali). Immagini e audio: la marcatura è richiesta ogni volta che una foto, una registrazione o un documento multimediale può essere confuso con un prodotto autentico umano, anche nei circuiti social e promozionali.

L’uniformità nella trasparenza, specialmente nei contesti che toccano l’informazione pubblica e la tutela dell’identità personale, è un pilastro per evitare manipolazioni, truffe e falsificazioni. Le nuove regole coinvolgono anche la pubblicità, il marketing digitale e le piattaforme di distribuzione, richiedendo una revisione delle pratiche di comunicazione e una maggiore attenzione nell’uso di sistemi generativi.

Marcatura e identificazione: watermark, metadati e icone ufficiali UE

Il sistema europeo prevede modalità tecniche e visive per identificare i contenuti generati dall’IA. La marcatura machine-readable include:

Watermark digitali : segnali invisibili (ad esempio nei pixel di una foto o nella traccia audio) incorporati alla creazione, indelebili e persistenti, che attestano la genesi artificiale dei materiali.

: segnali invisibili (ad esempio nei pixel di una foto o nella traccia audio) incorporati alla creazione, indelebili e persistenti, che attestano la genesi artificiale dei materiali. Metadati firmati digitalmente: informazioni di accompagnamento associate ai file che ne dichiarano l’origine, in linea con standard come C2PA, sostenuti anche da grandi operatori globali.

L’identificabilità viene rafforzata da icone ufficiali rilasciate dalla Commissione Europea, disponibili in più varianti grafiche (incluso SVG e PNG) e liberamente utilizzabili senza attribuzione. Le icone, testate con panel di utenti reali, sono progettate per accompagnare etichette testuali e consentire una comprensione immediata della natura sintetica del contenuto – distinguendo tra generazione totale, parziale e semplice supporto IA.

Le direttive impongono che l’etichetta resti visibile dalla prima esposizione e nelle diverse modalità di ricondivisione, garantendo che la segnalazione accompagni il contenuto lungo tutto il ciclo di vita digitale. In caso di uso creativo (es. satira, arte), sono previste modalità meno invasive per non compromettere la fruizione, ma lo standard resta la massima chiarezza per l’utente finale.

Chi è obbligato e chi può aderire: fornitori, deployer e casi di esclusione

Il campo di applicazione delle nuove regole integra criteri chiari e differenziati:

Fornitori : sono tenuti alla marcatura tecnica invisibile, valida per tutti i contenuti generati o manipolati pubblicamente o professionalmente tramite sistemi generativi.

: sono tenuti alla marcatura tecnica invisibile, valida per tutti i contenuti generati o manipolati pubblicamente o professionalmente tramite sistemi generativi. Deployer: utilizzatori professionali di IA in ambito lavorativo, comunicativo o editoriale, obbligati all’etichettatura visibile quando le produzioni vengono diffuse a terzi.

Sono esclusi dagli obblighi i cittadini che utilizzano IA per fini strettamente personali (ad esempio chi condivide una foto IA tra amici o crea video per un proprio profilo privato), mantenendo così un bilanciamento tra controllo pubblico e libertà individuale. L’adesione al Codice di condotta è aperta anche a organizzazioni, PMI, enti pubblici e associazioni interessate a rafforzare la propria policy di trasparenza: la firma, inviata all’AI Office UE, consente di comparire tra i firmatari riconosciuti e facilita l’interazione con le autorità di vigilanza.

I sistemi già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2026 godono di un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi. Rimane centrale la dimostrazione dell’efficacia delle soluzioni adottate: chi aderisce al Codice si avvantaggia di procedure semplificate, chi opta per opzioni differenti dovrà soddisfare le verifiche delle autorità nazionali.

Eccezioni, revisioni umane e opere creative: regole e limiti dell’etichettatura

Non tutti i materiali generati con IA sono soggetti agli stessi obblighi di identificazione. Per opere artistiche, satiriche, di finzione o creative, è sufficiente una segnalazione che non comprometta la loro fruizione; l’obbligo viene attenuato per non disturbare espressioni artistiche o iniziative culturali.

Quando un testo o un contenuto IA viene sottoposto a una revisione o a un controllo umano sostanziale, e la responsabilità editoriale ricade su una persona o entità, cade l’obbligo di etichetta: ciò si applica, ad esempio, agli articoli giornalistici scritti (anche) con IA ma firmati e controllati da una redazione. Analoga eccezione vige per contenuti utilizzati per scopi legali o per prevenzione di reati, dove è la legge stessa a definire i limiti della trasparenza.

Tali distinzioni assicurano uno spazio d’azione equilibrato tra libertà creativa, diritto all’informazione e tutela della società, evitando eccessi burocratici e preservando la specificità dei diversi aspetti produttivi e comunicativi.

Implicazioni pratiche, diritto d’autore e impatto sull’industria creativa

L’etichettatura e la marcatura dei contenuti IA si intrecciano direttamente con la materia del diritto d’autore: la tracciabilità agevola la distinzione tra opere originali e sintetiche, riducendo il rischio di usurpazione, plagio o attribuzione errata nei sistemi di gestione collettiva dei diritti.

Per i deepfake e le imitazioni di voci o performance, l’obbligo di etichettatura salvaguarda i diritti degli artisti e degli interpreti dal rischio di riproduzioni non autorizzate. La prassi differenze tra contenuti generati integralmente e opere miste ha ricadute dirette sulla determinazione della paternità e sulla possibilità di rivendicazione dei diritti umani sulle opere.

L’industria creativa può beneficiare della chiarezza normativa, con la possibilità di adottare rapidamente standard tecnici condivisi, ma alcune preoccupazioni emergono circa i rischi di diluizione degli obblighi a tutela del copyright, in particolare se le regole europee saranno meno stringenti rispetto ad altre giurisdizioni o affidate a meri sforzi “ragionevoli” dei fornitori.

Il rispetto delle nuove regole rappresenta tuttavia un’opportunità per creare nuovi mercati delle licenze, garantire remunerazione trasparente agli autori e rafforzare la fiducia nell’adozione dell’IA a beneficio di tutto il settore.

Prospettive future: governance, strumenti di supporto e prossimo sviluppo delle regole

L’evoluzione del quadro regolatorio non si arresta. La governance è nelle mani dell’European AI Office e delle autorità nazionali di vigilanza, coordinate da comitati tecnici, esperti scientifici e rappresentanze della società civile. Ogni due anni, le modalità tecniche e procedurali saranno oggetto di revisione per adattarsi ai progressi delle tecnologie di watermarking, metadati e rilevazione automatica dei contenuti IA.

Per facilitare la compliance da parte di fornitori e utilizzatori:

La Commissione europea pubblica orientamenti, FAQ e strumenti operativi , volti a chiarire chi e cosa rientra negli obblighi, come dimostrare la conformità, a chi rivolgersi per chiarimenti o segnalazioni.

, volti a chiarire chi e cosa rientra negli obblighi, come dimostrare la conformità, a chi rivolgersi per chiarimenti o segnalazioni. Sono previsti spazi di sperimentazione normativa (regulatory sandboxes) e la promozione di ecosistemi industriali dedicati, come l’iniziativa GenAI4EU e l’AI Skills Academy per la formazione specialistica.

Il quadro normativo si integra con altre direttive su cybersicurezza, privacy e sicurezza dei prodotti. Le future evoluzioni potrebbero introdurre nuove procedure per sistemi avanzati, maggiori tutele contro la manipolazione dei dati e, soprattutto, una maggiore coordinazione internazionale per la gestione dei rischi globali dell’intelligenza artificiale.