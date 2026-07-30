Principali normative europee: Ecodesign e Batteries Regulation

Il quadro normativo europeo si fonda su due pilastri regolatori distinti:

Regolamento (UE) 2023/1670 (Ecodesign): in vigore dal 20 giugno 2025, interessa principalmente smartphone, tablet, telefoni cordless e feature phone. Impone criteri stringenti su durata, riparabilità, disponibilità di ricambi e aggiornamenti software . Tra gli obblighi rientra l’introduzione dell’etichetta energetica e la presenza di manuali di riparazione accessibili.

in vigore dal 20 giugno 2025, interessa principalmente smartphone, tablet, telefoni cordless e feature phone. Impone criteri stringenti su . Tra gli obblighi rientra l’introduzione dell’etichetta energetica e la presenza di manuali di riparazione accessibili. Regolamento (UE) 2023/1542 (Batteries Regulation): effettivo dal 18 febbraio 2027, estende ai dispositivi elettronici portatili la necessità di batterie facilmente removibili con strumenti di uso comune, senza strumenti proprietari o processi distruttivi. Una parte centrale è l’articolo 11, volto a garantire che le batterie siano accessibili durante l’intera vita del prodotto.

Queste misure convergono verso obiettivi come maggiore trasparenza sulle caratteristiche delle batterie, incremento dei cicli di vita, e promozione della riparabilità. Anche l’obbligo di fornire pezzi di ricambio fino a sette anni dalla dismissione del modello rientra nelle strategie per garantire il mantenimento del valore residuo dei prodotti e favorire interventi di manutenzione fuori garanzia (Direttiva 2024/1799 sul diritto alla riparazione).

Quali dispositivi saranno coinvolti e quali esenzioni sono previste

La nuova ondata legislativa interesserà un’ampia gamma di prodotti:

Smartphone e tablet: regolati principalmente dall’Ecodesign, dovranno garantire batterie facilmente accessibili, anche se non sarà richiesto il ritorno alla cover removibile . L’accesso dovrà avvenire tramite strumenti comuni, senza operazioni invasive o utilizzo di solventi.

regolati principalmente dall’Ecodesign, dovranno garantire batterie facilmente accessibili, anche se . L’accesso dovrà avvenire tramite strumenti comuni, senza operazioni invasive o utilizzo di solventi. Altri dispositivi elettronici: laptop, cuffie, auricolari true wireless, smartwatch, fitness tracker, e-reader, console portatili, action camera, speaker bluetooth e smart glasses rientrano pienamente nell’ambito del Batteries Regulation. Per questi, la batteria dovrà essere rimovibile senza particolari difficoltà tecniche.

Il panorama, tuttavia, è articolato da importanti deroghe. L’articolo 11 del regolamento sulle batterie prevede esenzioni per prodotti progettati per ambienti umidi o soggetti a esigenze particolari di sicurezza (ad esempio, dispositivi medicali o quelli che necessitano di alimentazione continua). Per smartphone e tablet, se la batteria garantisce almeno 1.000 cicli di carica mantenendo l’80% della capacità—in presenza di certificazione IP67 o superiore—può essere mantenuto un design più sigillato, affidando la sostituzione ai professionisti. Le linee guida della Commissione del 2025 hanno definito che l’Ecodesign prevale per questi dispositivi, escludendoli dalle regole più rigide previste per altri prodotti.

Durata, riparabilità e diritto alla riparazione: come cambierà il ciclo di vita dei dispositivi

Prolungare la vita dei prodotti elettronici è uno degli obiettivi centrali delle nuove politiche UE. Il nuovo quadro prevede che:

I produttori debbano fornire batterie di ricambio almeno per cinque anni dalla cessazione della commercializzazione del modello.

dalla cessazione della commercializzazione del modello. Sia vietato progettare dispositivi con batterie incollate o sigillate in modo irremovibile, al netto delle eccezioni già citate.

I ricambi debbano essere disponibili a prezzi ragionevoli e senza limitazioni discriminatorie tra consumatori, laboratori indipendenti e centri assistenza ufficiali.

La riparabilità viene innalzata a criterio di valutazione del valore residuo di un dispositivo: chi acquista un nuovo smartphone o laptop sarà incoraggiato a considerare non solo la potenza hardware, ma anche la longevità concreta, grazie alla possibilità di sostituire il modulo batteria, evitando la sostituzione completa del prodotto in caso di degrado.

Punto chiave del “right to repair” è la disponibilità di guide di riparazione accessibili e manuali dettagliati, nonché l’obbligo per i produttori di non porre vincoli software che impediscano la sostituzione con componenti compatibili. L’effetto atteso sarà una diminuzione dei rifiuti elettronici, minore domanda di materie prime (come litio, cobalto e nichel) e un notevole alleggerimento delle pratiche di riciclo e smaltimento.

Nel contesto attuale, dove oltre 60 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici vengono prodotte ogni anno (dato Global E-waste Monitor 2024), queste norme segnano una svolta verso una gestione più responsabile e sostenibile dello scenario tecnologico europeo.

Impatto sui costi: prezzi iniziali, risparmi nel tempo e rischi del mercato UE

L’adeguamento ai nuovi requisiti potrà determinare un leggero aumento dei prezzi iniziali, poiché le aziende dovranno riprogettare chassis, sistemi di chiusura e meccanismi di protezione. Il cambio strutturale richiesto comporta costi per lo sviluppo di dispositivi più modulari e facilità di apertura, soprattutto in quelle categorie—laptop, wearable, accessori ultra-compatti—in cui gli spazi interni sono limitati.

Voci di costo Effetto previsto Prezzo d’acquisto iniziale Aumento moderato Costi di manutenzione Netto calo, grazie alla batteria accessibile Ricambi Disponibilità più trasparente e prezzi regolati

Sul medio-lungo periodo, le famiglie potranno beneficiare di risparmi considerevoli, dato che la sostituzione batteria non comporterà la necessità di abbandonare dispositivi ancora funzionali. Tuttavia, persiste il rischio che alcuni brand decidano di abbandonare il mercato europeo, soprattutto tra i piccoli produttori che non potrebbero sostenere i costi di adattamento normativo. Alcuni operatori potrebbero optare per modelli distinti per l’UE e per altri mercati.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la regolamentazione dei prezzi di ricambi, che dovranno rimanere accessibili e ragionevoli, così da incentivare realmente la riparazione rispetto al ricambio completo del bene.

Le sfide per produttori e consumatori: design, sostenibilità e il futuro della tecnologia portatile

Le nuove regole chiedono all’industria uno sforzo progettuale senza precedenti. Integrare batterie removibili senza sacrificare design, impermeabilità e leggerezza rappresenta una prova tecnica e creativa che già sta stimolando la ricerca di soluzioni innovative. Marchi pionieri, come Fairphone, dimostrano che modularità e manutenzione facilitata sono già compatibili con il progresso tecnologico—ma per la maggior parte dei produttori si tratta di riscrivere processi consolidati.

Nei dispositivi ultracompatti, come auricolari e smart glasses, la sfida consiste nella miniaturizzazione degli alloggiamenti batterie, nell’eliminazione di colle industriali e nel mantenimento degli standard di resistenza. Anche la trasparenza sugli strumenti richiesti per le riparazioni deve maturare per diventare un fattore abilitante al diritto alla manutenzione domestica o indipendente.

Per i consumatori, l’aumento della longevità dei prodotti si traduce in minori sprechi, maggiore autonomia nella gestione dei guasti e una migliore difesa del valore residuo dei propri dispositivi. Allo stesso tempo, si apre un nuovo equilibrio tra protezione del dispositivo (impermeabilità, resistenza ai danni) e accessibilità dei componenti. Organismi come Right to Repair Europe spingono per evitare compromessi che penalizzino utenti e ambiente, suggerendo di non dover scegliere tra durabilità e riparabilità.

L’Unione Europea si posiziona come riferimento normativo globale, inducendo i colossi internazionali a rivedere i loro modelli di produzione e dando un segnale chiaro nella direzione di una tecnologia realmente sostenibile, trasparente e più responsabile rispetto alle generazioni precedenti.