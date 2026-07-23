Le decisioni della Commissione Europea: interoperabilità e condivisione dei dati

La recente decisione adottata dall’Unione Europea segnanell’equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della concorrenza all’interno del. Google, detentore di Android – il sistema operativo mobile più diffuso nel continente con una quota del 60% – dovrà garantire ale stesse possibilità di accesso offerte attualmente ai propri servizi. Questo passaggio, maturato all’interno del quadro normativo previsto dal Digital Markets Act (DMA), rappresenta la risposta della Commissione Europea all’esigenza diper soluzioni come Gemini, l’AI nativa di Google. L’obiettivo dichiarato è assicurare agli utenti europei unatra diversi assistenti intelligenti, promuovendo un ecosistema più aperto e competitivo. I cambiamenti saranno implementati gradualmente ed entreranno in vigore nei prossimi anni, portando sostanziali trasformazioni su come le funzionalità AI potranno essere integrate e utilizzate su dispositivi Android in Europa.

La Commissione Europea ha deliberato due obblighi distinti e vincolanti nei confronti di Google: interoperabilità degli assistenti AI su Android e condivisione di determinati dati di ricerca generati da Google Search con motori di ricerca e piattaforme AI concorrenti. L’approccio adottato dall’UE intende ridurre l’attuale asimmetria di accesso alle funzionalità di sistema, mirando a garantire che alternative a Gemini possano offrire agli utenti pari opportunità in termini di usabilità e profondità di integrazione. In particolare, il nuovo scenario vede l’obbligo di rendere disponibili servizi quali il riconoscimento vocale, l’automazione di attività e l’accesso ai dati personali per assistenti installati dagli utenti, senza discriminazioni tra software Google e altre soluzioni concorrenti come ChatGPT e Perplexity. Parallelamente alla questione AI, la Commissione ha imposto anche la condivisione di dati anonimizzati di ranking e query di Google Search con attori rivali, secondo standard FRAND (Fair, Reasonable And Non Discriminatory), incrementando quindi la trasparenza e la concorrenza nel settore delle ricerche online. Queste misure, definite con precisione nel rispetto delle normative europee sulla privacy, costituiscono un passo verso una maggiore contendibilità e pluralità nel panorama digitale.

Cosa significa l’apertura di Android agli assistenti AI concorrenti

L’apertura della piattaforma Android ai fornitori di servizi AI alternativi segna un’evoluzione significativa nella relazione tra sistema operativo mobile e assistenti intelligenti. Fino ad oggi, Gemini godeva di una integrazione unica e privilegiata, permettendo agli utenti di impartire comandi complessi o di automatizzare azioni all’interno delle app grazie a un livello di accesso oggi precluso ai concorrenti. La nuova normativa, tuttavia, abbatte questa barriera consentendo agli sviluppatori terzi di progettare soluzioni che potranno:

essere attivate a livello di sistema tramite parole chiave personalizzate, anche a dispositivo bloccato;

tramite parole chiave personalizzate, anche a dispositivo bloccato; ricevere ed elaborare informazioni contestuali dall’interfaccia utente per offrire suggerimenti e azioni proattive;

interagire con applicazioni di sistema come mail, calendario e messaggistica;

come mail, calendario e messaggistica; controllare autonomamente funzionalità come luminosità del display, modalità di utilizzo e gestione delle notifiche.

Questa apertura crea uno scenario nel quale le opzioni offerte agli utenti diventano realmente equivalenti e i diversi assistenti – incluso ChatGPT di OpenAI o agenti sviluppati da altri leader del settore – possono operare ad armi pari, superando le storiche restrizioni imposte dall’ecosistema di Mountain View. In termini concreti, sarà possibile selezionare e utilizzare su Android un assistente diverso da Gemini, senza compromissioni riguardo a funzionalità, prestazioni e livello di integrazione sul dispositivo. È chiaro, però, che tale salto comporta anche nuove sfide di governance tecnologica e test di affidabilità su temi come la gestione dei dati personali e l’esperienza d’uso complessiva.

Le undici funzioni chiave di Android ora accessibili a Gemini, ChatGPT e Perplexity

Il provvedimento UE definisce con estrema precisione le undici aree funzionali che Google dovrà rendere accessibili anche agli assistenti AI concorrenti, creando una nuova parità di condizioni nell’utilizzo delle capacità di sistema. Ecco, in elenco e con una breve descrizione introduttiva, le undici funzioni che rappresentano il cuore dell’obbligo di interoperabilità:

Attivazione tramite tasto home/barra di navigazione: ogni assistente AI potrà essere richiamato direttamente dal pulsante home o tramite gesture, come il “Circle to Search”.

ogni assistente AI potrà essere richiamato direttamente dal pulsante home o tramite gesture, come il “Circle to Search”. Rilevamento hotword always-on: possibilità per l’utente di scegliere quale assistente attivare tramite parola chiave vocale, anche con schermo bloccato.

possibilità per l’utente di scegliere quale assistente attivare tramite parola chiave vocale, anche con schermo bloccato. Accesso ai dati delle app sul dispositivo: tutte le soluzioni AI potranno consultare dati centralizzati dalle app, non più riservati a Gemini.

tutte le soluzioni AI potranno consultare dati centralizzati dalle app, non più riservati a Gemini. Context-aware intelligence: capacità di fornire suggerimenti e azioni calcolate in base al contesto – ad esempio, offrendo di inviare promemoria automatici rispetto alle abitudini dell’utente.

capacità di fornire suggerimenti e azioni calcolate in base al contesto – ad esempio, offrendo di inviare promemoria automatici rispetto alle abitudini dell’utente. Accesso ai dati ambientali: microfono, fotocamera, speaker e schermo saranno accessibili attraverso lo stesso livello di consenso previsto per le app Google.

microfono, fotocamera, speaker e schermo saranno accessibili attraverso lo stesso livello di consenso previsto per le app Google. Integrazione on-device strutturata: gli assistenti potranno inviare messaggi, gestire eventi e intervenire all’interno delle app integrate (Gmail, Calendar, Maps, ecc.).

gli assistenti potranno inviare messaggi, gestire eventi e intervenire all’interno delle app integrate (Gmail, Calendar, Maps, ecc.). Automazione dello schermo: possibilità di simulare azioni complesse che normalmente sarebbero eseguite manualmente, tramite automazioni multi-step.

possibilità di simulare azioni complesse che normalmente sarebbero eseguite manualmente, tramite automazioni multi-step. Piena integrazione di sistema: modifica di impostazioni di sistema come luminosità, Bluetooth, modalità silenziosa, senza restrizioni.

modifica di impostazioni di sistema come luminosità, Bluetooth, modalità silenziosa, senza restrizioni. Accesso ai modelli on-device (ODM): le AI alternative beneficeranno della stessa qualità di modelli locals disponibili per Gemini Nano.

le AI alternative beneficeranno della stessa qualità di modelli locals disponibili per Gemini Nano. Installazione di modelli on-device proprietari: fornitori terzi potranno installare e gestire propri modelli AI con condizioni analoghe a Google.

fornitori terzi potranno installare e gestire propri modelli AI con condizioni analoghe a Google. Esecuzione in background: assistenti alternativi potranno continuare ad agire anche senza essere in primo piano, secondo regole trasparenti e non discriminatorie.

Per alcune di queste funzionalità, identificate come più sensibili dal punto di vista della privacy, Google potrà richiedere accreditamenti specifici, a garanzia del rispetto dei requisiti UE in tema di sicurezza e protezione dei dati.

Requisiti, tempistiche e limiti della nuova regolamentazione DMA

La regolamentazione, emanata nell’ambito del Digital Markets Act, richiede a Google la messa in opera delle modifiche entro la prossima versione principale di Android, denominata Android 18, con scadenza massima fissata per il 1° agosto 2027. Un’unica eccezione riguarda la funzionalità di attivazione vocale multipla degli assistenti, la cui introduzione slitterà ad Android 19, prevista entro il 1° agosto 2028. Le modalità di adeguamento non prevedono imposizione di costi aggiuntivi sui produttori di dispositivi, dato che l’hardware richiesto è già presente su tutti gli apparecchi Android interessati.

Le specifiche tecniche relativamente alle funzioni più sensibili (ad esempio, automazione dello schermo o accesso centralizzato ai dati delle app) richiederanno una procedura di certificazione gestita da enti indipendenti insieme a Google.

L’apertura alla certificazione sarà avviata da maggio 2027 e dovrà concludersi per ciascuna domanda entro quattro settimane.

Rimangono inoltre pienamente applicabili tutte le disposizioni in materia di GDPR e Cyber Resilience Act, a tutela della trasparenza nell’utilizzo dei dati personali e nella concessione del consenso utente. Da sottolineare la previsione normativa secondo cui, qualora Google introduca nuove funzionalità rientranti nell’elenco regolato, dovrà renderle disponibili anche ai concorrenti contemporaneamente alla loro integrazione nei propri servizi.

Le posizioni a confronto: Commissione UE vs Google e rischi legati a privacy e sicurezza

Il confronto tra le istituzioni europee e Google si sta giocando su terreni opposti. Secondo la Commissione, la regolamentazione favorirà l’emergere di alternative realmente competitive nell’ambito AI, offrendo agli utenti la libertà di scegliere e personalizzare i propri servizi. Il Vicepresidente per la Sovranità Tecnologica dell’UE ha sottolineato che questa decisione incentiva innovazione e diversità. Google, invece, ha espresso timori relativi all’aumento dei rischi per privacy e sicurezza: secondo Mountain View, la maggiore apertura potrebbe tradursi in una diffusione non controllata di accessi a dati sensibili, potenzialmente esponendo gli utenti europei ad attacchi informatici o a diffuse violazioni di riservatezza. L’azienda americana sostiene inoltre che Android sia già sufficientemente aperto, e che questa imposizione aumenterà la complessità per i produttori e i gestori di dispositivi. La Commissione risponde che l’implementazione delle nuove regole sarà subordinata al rispetto di tutte le garanzie richieste in materia di sicurezza e protezione dati, con audit periodici e standard di eleggibilità chiari e condivisi.

Il precedente Apple e il confronto tra big tech di fronte al DMA

L’interpretazione e l’applicazione delle regole del Digital Markets Act ha già avuto ripercussioni significative su altri protagonisti dell’industria tecnologica. La vicenda di Apple, che in Europa ha dovuto sospendere il lancio delle funzionalità avanzate di Siri AI ed ha successivamente introdotto la possibilità di impostare altri assistenti vocali come predefiniti su iOS, mostra come le linee guida europee stiano uniformando il mercato verso una logica di contendibilità e parità di condizioni fra i diversi fornitori. A differenza di Google, Apple si è mossa in modo più preventivo, rimodulando le proprie scelte prima della piena implementazione del proprio servizio AI nativo. Le decisioni UE, dunque, stanno guidando un processo di trasformazione istituzionale in cui nessun operatore può più considerare l’intelligenza artificiale come una prerogativa esclusiva o un vantaggio incolmabile, e tutti sono chiamati a rispettare gli stessi standard di apertura e trasparenza.