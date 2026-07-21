SPID e CIE: il quadro normativo per l’accesso ai servizi digitali per minori

: i più giovani possono attivare la propria identità digitale tramite alcune piattaforme (come SPID), ma riscontrano limitazioni considerevoli quando tentano l’accesso tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) ai medesimi servizi.: da un lato la normativa supporta l’adozione di strumenti digitali moderni anche per ragazzi e ragazze; dall’altro, l’implementazione tecnologica e l’offerta dei servizi non sempre si allineano alle reali esigenze delle famiglie e degli studenti. Il risultato è una disparità di diritti d’accesso che coinvolge. Comprendere lo scenario attuale significa analizzare strumenti, regole ed effetti concreti della digitalizzazione dell’identità minorile in Italia.

La normativa italiana promuove da tempo l’identità digitale quale mezzo privilegiato per l’accesso ai servizi pubblici. La Legge n. 182/2025 (art. 51) e precedenti interventi, come il D.L. 76/2020, pongono l’accento sull’identificazione certa dell’utenza scolastica, garantendo sicurezza e trasparenza. Dal 2026, infatti, l’accesso ai registri elettronici e ad altri servizi sensibili per la fascia minorile avviene esclusivamente tramite i sistemi SPID oppure CIE. Le credenziali tradizionali (username e password) sono state progressivamente eliminate, poiché vulnerabili a frodi e accessi non autorizzati (potenziali violazioni dell’art. 615-ter c.p.).

I gestori di servizi devono obbligatoriamente adottare SPID o CIE come unico canale di autenticazione per utenti minori.

Le disposizioni ministeriali specificano l’estensione di tale obbligo sia al personale scolastico sia a studenti e famiglie, con una progressiva revoca delle vecchie credenziali d’accesso.

Per l’INPS e altre piattaforme, identità digitale e CIE sono considerate equivalenti ai fini dell’accesso sicuro ai servizi destinati ai cittadini non adulti.

Nonostante il quadro regolatorio sembri coerente, la reale operatività presenta criticità tali da impedire talvolta un’esperienza omogenea per tutti gli utenti in età scolare e adolescenziale. Il meccanismo di concessione, autenticazione e gestione dei permessi varia in base all’ente e alla piattaforma adottata, generando sperequazioni nell’accessibilità ai servizi digitali.

Come funziona lo SPID per i minori: attivazione, gestione e limiti d’uso

L’identità digitale tramite SPID può essere richiesta per minori dai 5 ai 17 anni. L’avvio della procedura è riservato a un genitore o a un tutore legale, che deve dimostrare il proprio consenso e garantire la verifica dell’identità del ragazzo o della ragazza, rispettando il percorso previsto dal gestore abilitato. Di seguito le fasi principali:

Preparazione dei documenti : è richiesto il documento valido del minore (carta d’identità o passaporto), la tessera sanitaria, il documento del genitore, codice fiscale e recapiti elettronici (e-mail e cellulare).

: è richiesto il documento valido del minore (carta d’identità o passaporto), la tessera sanitaria, il documento del genitore, codice fiscale e recapiti elettronici (e-mail e cellulare). Scelta del gestore : occorre verificare che il fornitore sia abilitato al rilascio dell’identità ai minori, secondo l’elenco aggiornato su spid.gov.it (nel 2026, ad esempio, InfoCert e Sielox sono tra i principali operatori).

: occorre verificare che il fornitore sia abilitato al rilascio dell’identità ai minori, secondo l’elenco aggiornato su spid.gov.it (nel 2026, ad esempio, InfoCert e Sielox sono tra i principali operatori). Procedura di riconoscimento : può avvenire in presenza (sportello), tramite videocall con operatore o tramite autenticazione del genitore con la propria CIE. Nel caso di verifica a distanza, il giovane deve essere presente accanto all’adulto.

: può avvenire in presenza (sportello), tramite videocall con operatore o tramite autenticazione del genitore con la propria CIE. Nel caso di verifica a distanza, il giovane deve essere presente accanto all’adulto. Consenso formale : il tutore fornisce autorizzazione firmando digitalmente (o manualmente via modulo PDF) la richiesta.

: il tutore fornisce autorizzazione firmando digitalmente (o manualmente via modulo PDF) la richiesta. Rilascio delle credenziali: una volta concluso l’iter, lo SPID viene assegnato nominalmente al minore, seppur la sua gestione e monitoraggio siano sotto la responsabilità del genitore.

Ci sono limiti sostanziali nell’uso delle credenziali SPID minorile: l’accesso ai servizi è subordinato all’abilitazione da parte del singolo fornitore di servizi (Service Provider), che può prevedere limitazioni di età, autorizzazione preventiva del tutore, o non essere ancora tecnicamente compatibile. Inoltre, in caso di passaggio alla maggiore età, le credenziali devono essere aggiornate per garantire continuità d’uso.

L’autorizzazione e il ruolo del genitore nel controllo degli accessi

La gestione dell’identità digitale per i minorenni è strutturata affinché il genitore mantenga un controllo costante sia nell’attivazione sia nella fruizione dei servizi. Al primo accesso a determinati portali, è spesso necessario che il tutore fornisca un’esplicita autorizzazione, ricevuta tramite notifiche in tempo reale (e-mail o app dedicata). Il processo prevede generalmente che:

Vengano inviate informazioni dettagliate sul tentativo di accesso del minore (ora, servizio, nominativo).

Il tutore abbia 24 ore per concedere o negare l’autorizzazione, direttamente dal proprio pannello web dedicato.

I dati relativi alle autorizzazioni, inclusa la risposta genitoriale, siano archiviati per un periodo di 24 mesi secondo le policy di conservazione.

L’autorizzazione resti valida solo per quello specifico servizio, a meno di revoca o modifica da parte dell’ente che eroga il servizio.

In caso di rifiuto all’accesso, la sessione viene immediatamente interrotta. Tali strategie di monitoraggio assicurano massimi livelli di sicurezza e trasparenza, prevenendo abusi e creando un ambiente digitale più protetto per i minori.

Accesso ai servizi digitali: differenze operative e criticità tra SPID e CIE

SPID e CIE, pur essendo entrambi canali validi di autenticazione, presentano differenze operative di rilievo, specialmente per quanto riguarda la popolazione minorile. La prima, più diffusa anche in ambito familiare, permette la richiesta già dai 5 anni tramite i gestori abilitati, mentre la carta elettronica viene invece rilasciata direttamente dal comune di residenza ma prevede difficoltà nell’implementazione del sistema di accessi “delegati” o condivisi.

Lo SPID pensato per i minori integra sistemi di controllo genitoriale , con notifiche e possibilità di gestione attiva delle richieste di accesso, in linea con le necessità di tutela e supervisione.

, con notifiche e possibilità di gestione attiva delle richieste di accesso, in linea con le necessità di tutela e supervisione. La CIE, nonostante sia teoricamente valida da 0 anni, non contempla strumenti di gestione “dinamica” degli accessi per conto di terzi, ostacolando il monitoraggio diretto da parte dei tutori.

Molte piattaforme digitali, pur accettando formalmente entrambi i sistemi, talvolta limitano l’accesso con CIE a causa di carenze negli aggiornamenti tecnici e nella personalizzazione dei permessi legata all’età dell’utente.

Caratteristica SPID Minori CIE Età di rilascio Da 5 anni Da 0 anni Consenso genitoriale Obbligatorio, con controllo attivo Non gestito in modo integrato Gestione accessi/dati Tracciamento puntuale, archivio autorizzazioni Assente Compatibilità reale Elevata (dove abilitato il servizio) Spesso limitata per minori

La soluzione SPID, al netto delle complessità applicative, offre quindi un sistema meglio adattato per il controllo parentale degli accessi digitali da parte dei ragazzi. Permangono, tuttavia, disparità tecnico-operative che rischiano di escludere parte dell’utenza minorile dai servizi teoricamente a loro destinati.

Servizi accessibili ai minori: registro elettronico, INPS e altri casi applicativi

L’offerta di servizi digitali accessibili ai cittadini non ancora maggiorenni è in rapida espansione, ma rimane disomogenea. I contesti scolastici rappresentano il primo banco di prova per la digitalizzazione tramite SPID e CIE: l’accesso ai registri elettronici, per effetto delle recenti disposizioni legislative, è previsto esclusivamente tramite queste identità dal 2026. Tuttavia, alcuni studenti segnalano ancora problemi di compatibilità o di mancato adeguamento da parte dei fornitori di piattaforme.

Nel circuito INPS, lo SPID per minori è abilitato per le pratiche relative a prestazioni sociali destinate ai ragazzi (agevolazioni, assegni e servizi specifici), a condizione che la piattaforma supporti esplicitamente l’identità digitale minorile.

Altri settori interessati includono l’accesso a portali sanitari regionali (ad esempio per il fascicolo sanitario elettronico), l’iscrizione ai servizi comunali e la consultazione di informazioni presso istituti pubblici e sportelli virtuali.

Di rilievo le criticità segnalate sull’effettiva capacità dei sistemi di autorizzare accessi per tutte le fasce d’età e la tempestività con cui ogni ente pubblico o privato adatta i propri servizi alle regole aggiornate. La possibilità per minori e famiglie di accedere realmente ai servizi dipende ancora, in molti casi, dal grado di digitalizzazione e compatibilità tecnica degli attori coinvolti, rendendo attuale il paradosso che vede da un lato l’apertura all’identità digitale fin dall’infanzia, dall’altro le difficoltà operative nella piena fruizione dei diritti digitali.