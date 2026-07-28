Le decisioni dell’UE: interoperabilità e condivisione dati imposti a Google

La Commissione Europea, con due interventi gemelli, ha ridefinito le modalità di accesso al sistema operativo Android e ai dati generati dagli utenti. Il primo provvedimento stabilisce per Google l’obbligo di garantire autentica interoperabilità tra Android e gli assistenti AI concorrenti, eliminando barriere d’accesso e disallineamenti tra servizi preinstallati e quelli che l’utente può scegliere autonomamente. Gli assistenti AI sviluppati da terze parti dovranno infatti avere pari accesso alle principali funzioni del sistema: dall’attivazione vocale, all’esecuzione di azioni nelle applicazioni, fino alla personalizzazione dei suggerimenti in base al contesto.

Un secondo doveroso cambiamento riguarda la condivisione di dati relativi alle ricerche online effettuate tramite Google Search. Questi dati, debitamente anonimizzati, dovranno essere resi disponibili anche ai motori di ricerca e agli agenti AI concorrenti per consentire a questi ultimi di sviluppare soluzioni competitive e di ridurre lo squilibrio competitivo che finora ha visto la multinazionale di Mountain View in posizione dominante. La nuova regolamentazione, fondata sul Digital Markets Act (DMA), mira a creare un contesto di maggiore concorrenza e innovazione, obbligando Google a integrare nei propri sistemi i requisiti fissati dagli enti europei. Questo passaggio non solo favorirà utenti e sviluppatori terzi ma delinea un nuovo equilibrio nei rapporti tra regolatori e giganti tecnologici in Europa.

Le undici funzionalità chiave che dovranno essere aperte agli AI rivali

La Commissione Europea ha individuato undici punti nevralgici di integrazione e controllo su Android che dovranno essere aperti anche agli assistenti non appartenenti a Google. Tra questi troviamo:

Attivazione tramite pressione prolungata del tasto home o barra di navigazione, consentendo agli utenti di selezionare quale assistente AI attivare.

del tasto home o barra di navigazione, consentendo agli utenti di selezionare quale assistente AI attivare. Attivazione tramite “hotword” (comando vocale sempre attivo) , anche quando il dispositivo è in stand-by.

, anche quando il dispositivo è in stand-by. Accesso centralizzato ai dati delle app installate , sul modello dell’AppSearch, in cui non sia limitato a una sola AI proprietaria.

, sul modello dell’AppSearch, in cui non sia limitato a una sola AI proprietaria. Servizi proattivi basati sull’intelligenza del contesto , che consentano all’assistente terzo di formulare suggerimenti, notifiche e prompt personalizzati.

, che consentano all’assistente terzo di formulare suggerimenti, notifiche e prompt personalizzati. Accesso ai dati ambientali (microfono, speaker, fotocamera) con lo stesso livello di autorizzazione previsto per gli assistenti Google.

con lo stesso livello di autorizzazione previsto per gli assistenti Google. Integrazione strutturale nell’esecuzione di azioni su altre app , anche verso applicazioni Google come Gmail, Calendar, Drive o Maps.

, anche verso applicazioni Google come Gmail, Calendar, Drive o Maps. Possibilità di automatizzare azioni a video imitando l’utente in modalità virtualizzata.

in modalità virtualizzata. Pieno accesso alle impostazioni di sistema e ai controlli hardware (volume, luminosità, Bluetooth, ecc.).

(volume, luminosità, Bluetooth, ecc.). Accesso ai modelli AI on-device a livello di sistema (inclusi i modelli già installati per default).

a livello di sistema (inclusi i modelli già installati per default). Facoltà per gli attori terzi di installare e gestire i propri modelli AI locali secondo le stesse condizioni riconosciute a Google.

Esecuzione in background delle app e delle funzionalità proposte dagli assistenti alternativi, senza vincoli discriminanti.

L’elenco appena illustrato costituisce la piattaforma di partenza su cui gli operatori esterni potranno inserire e sviluppare i propri servizi AI in Europa, realizzando una vera interoperabilità tra piattaforma, applicazioni e agenti di terze parti.

Regole per la privacy, la sicurezza e gli standard tecnici richiesti

La tutela della privacy degli utenti e l’integrità dei dispositivi rimangono al centro delle preoccupazioni delle istituzioni europee e delle strategie di implementazione. In particolare, per cinque delle undici funzioni chiave individuate (tra cui automazione dello schermo, accesso ai dati centralizzati, intelligence contestuale), potranno essere previste condizioni di accesso supplementari:

Certificazione indipendente di sicurezza e privacy per sviluppatori terzi;

Applicazione delle normative GDPR e Cyber Resilience Act;

Consenso esplicito richiesto all’utente per ogni funzione sensibile attivata dall’assistente scelto;

Verifica di eleggibilità tecnica e trasparente sulla base di parametri oggettivi;

Monitoraggio delle autorizzazioni e delle operazioni in background a garanzia dell’integrità dei dati personali.

In linea con quanto disposto dal DMA, Google non potrà escludere arbitrariamente un fornitore terzo, ma l’idoneità sarà verificata in collaborazione con soggetti indipendenti. Questo sistema si propone non solo di garantire pari opportunità, ma anche di mantenere elevati standard di sicurezza, prevenendo abusi e rischi per la collettività.

Implicazioni per utenti, sviluppatori e produttori di smartphone in Europa

L’applicazione delle nuove disposizioni produrrà notevoli cambiamenti per i diversi attori del mercato. Gli utenti avranno finalmente la possibilità reale di sostituire l’assistente AI di default con un’alternativa, beneficiando di un’integrazione profonda e di processi personalizzati. Il vantaggio per la collettività si tradurrà in una maggiore libertà, una competizione più leale fra operatori e una spinta all’innovazione nei servizi digitali.

Per gli sviluppatori, questi obblighi ampliano gli scenari di business e la capacità competitiva: accedendo ai dati di sistema e alle API di Android, anche le aziende più piccole potranno disegnare assistenti altamente evoluti, riducendo dipendenze e asimmetrie storiche.

I produttori di dispositivi, invece, non saranno direttamente gravati da nuove richieste hardware: l’onere del cambiamento ricadrà su Google, che dovrà garantire l’interoperabilità tramite aggiornamenti software e API, mentre i produttori potranno continuare a differenziare i propri prodotti con personalizzazioni e servizi preinstallati. L’uniformità di accesso produrrà effetti sia per la sicurezza integrata che per la possibilità di creare device verticalizzati per mercati o nicchie specifiche.

Le reazioni di Google, Apple e le sfide sull’attuazione delle regole

La decisione europea non è stata accolta senza polemiche dalle grandi aziende tecnologiche. Google, principale destinatario delle nuove misure, ha espresso preoccupazione per la tutela della sicurezza informatica e della privacy: secondo i portavoce dell’azienda, l’estensione di autorizzazioni anche agli assistenti “alternativi” potrebbe esporre i sistemi Android a rischi di vulnerabilità e compromissione dei dati. Il gruppo di Mountain View ha già annunciato l’intenzione di procedere con ricorsi legali, sottolineando come la propria architettura esistente sia stata progettata per la protezione avanzata degli utenti.

Dall’altro lato, anche Apple ha manifestato preoccupazione, temendo la creazione di un precedente regolatorio che potrebbe riflettersi sull’ecosistema iOS. L’azienda di Cupertino si è schierata a difesa di un approccio comune, sottolineando gli effetti potenzialmente destabilizzanti di un’ apertura indiscriminata verso terzi, specie in tema di privacy e stabilità di sistema.

L’attuazione pratica delle direttive rappresenta la sfida più complessa: si tratta di garantire un equilibrio dinamico tra interoperabilità, protezione dei dati, conformità alle diverse normative europee e gestione della frammentazione dell’ecosistema, data la varietà di produttori e dispositivi basati su Android. A tutto ciò si aggiunge la necessità di evitare che le barriere tecniche restino un ostacolo di fatto alla piena parità operativa richiesta.

Tempistiche, controlli e possibili scenari futuri del mercato europeo AI

Le istituzioni UE hanno definito tempi precisi e meccanismi di controllo stringenti per la transizione. Google dovrà implementare le modifiche desiderate con la release di Android 18 entro agosto 2027, ad eccezione dell’attivazione vocale concorrente, che sarà possibili solo con Android 19 entro agosto 2028. L’iter di certificazione per funzioni sensibili partirà da maggio 2027 e resterà aperto stabilmente, con esame delle richieste in quattro settimane.

La Commissione monitorerà costantemente compliance, trasparenza e sicurezza dei processi, richiedendo a Google raggiungimenti progressivi, documentazione costante e apertura totale delle API e dei canali d’integrazione. In caso di ritardi o non conformità, potranno essere applicate sanzioni proporzionate fino al 20% del fatturato mondiale. La tabella seguente riepiloga le scadenze principali:

Funzione da implementare Scadenza Rilascio Android 18 (quasi tutte le funzioni) 1 agosto 2027 Attivazione vocale concorrente su Android 19 1 agosto 2028 Apertura processo di certificazione Maggio 2027

Guardando ai prossimi anni, la liberalizzazione dell’accesso alle funzionalità di sistema su Android potrebbe:

Favorire la nascita di start-up europee specializzate ;

; Incentivare grandi operatori globali a investire nello sviluppo di soluzioni su misura per il mercato continentale;

Stimolare una maggiore trasparenza nei processi di selezione, raccolta e protezione dei dati, con effetti positivi sull’intero ecosistema tecnologico.

Il quadro rimane soggetto a evoluzioni sia regolatorie che tecnologiche, ma appare ormai ineludibile la direzione verso un sistema operativo mobile caratterizzato da maggiore apertura e autonomia per gli utenti, nel rispetto dei diritti di sicurezza e privacy.