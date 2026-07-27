ha posto sempre più attenzione alle modalità con cui le comunicazioni digitali vengono sorvegliate e protette. Lanota informalmente come Chat Control rappresenta una delle iniziative più discusse nel panorama normativo europeo, destinata ad averedi strumenti di messaggistica come WhatsApp, Signal, Telegram ma anche sulle email e altri servizi digitali.

L’obiettivo dichiarato del nuovo quadro legislativo è rafforzare la tutela dei minori online, rispondendo all’aumento dei casi di sfruttamento e adescamento su piattaforme digitali. Tuttavia, le modalità con cui si prevede di raggiungere questo scopo pongono importanti questioni di bilanciamento tra sicurezza e riservatezza delle comunicazioni. L’architettura della normativa, le tecnologie scelte e le possibili implicazioni etiche e giuridiche sono al centro di un acceso dibattito sia nella società civile sia tra i governi dell’UE.

Origini e obiettivi della proposta Chat Control: dalla lotta alla pedopornografia alla sorveglianza di massa

La proposta affonda le sue radici nella crescente esigenza di contrastare il materiale di abuso sessuale su minori (CSAM) su Internet. Dal 2022, le istituzioni europee lavorano su una disciplina unica con l’obiettivo di rafforzare le capacità d’indagine e prevenzione contro i crimini che coinvolgono i più giovani, motivati dalla constatazione che gli strumenti esistenti sono considerati insufficienti rispetto alla vastità del fenomeno digitale.

Il principio ispiratore riguarda l’applicazione di tecnologie che consentano una scansione proattiva delle comunicazioni private per identificare indizi di reato fin dalla loro origine sui dispositivi degli utenti. Tuttavia, il metodo scelto, che prevede la possibilità di analizzare preventivamente messaggi, immagini e video prima che vengano cifrati, apre la strada a uno scenario estensivo di controllo, fino a ipotizzare forme di sorveglianza di massa digitale mai sperimentate nel mondo occidentale.

Le intenzioni della Commissione europea sono state in parte riviste lungo l’iter legislativo, specialmente in seguito a rilievi di organismo di tutela dei diritti umani e a resistenze parlamentari. Tuttavia, la linea di fondo resta la trasformazione di un’eccezione – la verifica volontaria da parte dei provider – in un vero obbligo generalizzato per tutti i servizi di comunicazione operanti nel territorio europeo. In questo clima, la parola “Chat Control” è diventata un riferimento per il dibattito pubblico su nuovi orizzonti legislativi in materia di diritto alla riservatezza e prevenzione degli abusi digitali.

Come funzionerebbe la scansione dei messaggi: algoritmi, client-side scanning e rischi per la privacy

Il cuore tecnologico della normativa proposta è la scansione lato client (client-side scanning), un sistema che consente agli algoritmi di analizzare i contenuti direttamente sul dispositivo dell’utente prima che vengano protetti tramite crittografia end-to-end.

Funziona così: ogni messaggio, immagine o video, prima della cifratura, viene valutato in tempo reale da un software. Se vengono rilevati elementi considerati sospetti – legati ad abusi, adescamento o materiale vietato – la segnalazione può partire automaticamente verso le autorità e i gestori delle piattaforme digitali interessate.

Le implicazioni per la privacy sono immediate: come se ogni lettera fosse letta da uno sconosciuto prima di essere imbustata, il sistema impone un controllo automatizzato su qualsiasi comunicazione. Gli algoritmi sono soggetti a falsi positivi, con una percentuale stimata di errore che può arrivare anche al 10%, secondo dati citati da esperti del settore. Ciò significa migliaia di utenti potenzialmente coinvolti in procedure di verifica senza aver violato alcuna legge, mettendo in discussione non solo la segretezza delle comunicazioni, ma anche il principio di presunzione di innocenza.

La scansione riguarderebbe non solo le app di messaggistica ma potenzialmente anche email, cloud, VPN e database aziendali

Verifica obbligatoria dell’età minaccia l’anonimato online

I rischi includono vulnerabilità informatiche che potrebbero essere sfruttate da criminali o potenze straniere

Nel caso della normativa in discussione, le preoccupazioni degli organi garanti della privacy e delle Cour Europee dei Diritti dell’Uomo sono già state evidenziate: il client-side scanning risulta una misura che viola diritti fondamentali, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.

Il ruolo della crittografia end-to-end e perché WhatsApp resta fuori dal controllo

Una delle principali novità introdotte dal Parlamento europeo il 9 luglio riguarda la chiara esclusione delle comunicazioni protette dalla crittografia end-to-end dal perimetro della scansione automatica. In pratica, le conversazioni su piattaforme che offrono questo tipo di protezione (come WhatsApp, Signal e altri) non verranno intercettate dal sistema proposto, almeno nell’attuale formulazione.

La crittografia end-to-end è stata oggetto di ampia discussione: le autorità di sicurezza rivendicano la necessità di un accesso facilitato alle chat cifrate per contrastare la criminalità online, mentre gli operatori del settore – come Meta, Signal e Proton – sostengono che un indebolimento della sicurezza aprirebbe la porta non solo alle forze dell’ordine, ma anche a potenziali hacker e criminali informatici. Secondo il pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, ogni tentativo di scardinare la crittografia per un’intera base utenti rischierebbe di violare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Questa scelta si riflette anche nelle ultime versioni del regolamento, che prevedono la scansione solo su individui già sospettati e non sulle conversazioni criptate. Rimane tuttavia aperta la questione sulla possibilità di estendere l’obbligo anche alle comunicazioni cifrate in futuro: la Commissione europea potrebbe riesaminare la questione, dipendendo dagli sviluppi tecnici e normativi.

Il percorso legislativo: tappe chiave, posizioni dei paesi UE e il voto decisivo di ottobre

L’iter del provvedimento si è rivelato complesso e spesso incerto. La proposta, lanciata nel 2022 su iniziativa della Commissione europea, ha subito numerosi arresti e modifiche: il testo originale trovava numerose resistenze al Consiglio UE. Vari Paesi, tra cui Germania, Austria e Paesi Bassi, hanno espresso forti dubbi soprattutto sulla compatibilità con i principi costituzionali di riservatezza delle comunicazioni.

Il punto di svolta si è avuto con la presidenza danese del Consiglio UE, che nel secondo semestre del 2025 ha rimesso la normativa tra le priorità legislative. Il cambiamento di posizione di alcuni Stati – come la Francia – ha permesso di raggiungere la maggioranza qualificata durante la riunione del Coreper del 26 novembre 2025, seguita dall’astensione di Italia e dalle perplessità della Germania fino all’ultimo minuto.

Spagna, Danimarca, Belgio e Ungheria si sono schierate favorevoli

Austria, Olanda e Lussemburgo continuano ad opporsi

L’Italia mantiene perplessità e si astiene, osservando soprattutto la tutela della privacy nazionale

Il voto finale al Consiglio, fissato per dicembre 2025, è visto dagli osservatori come il passaggio decisivo: una volta ratificato, si passerà all’ultimo miglio con i triloghi, ovvero i negoziati tra Consiglio, Parlamento e Commissione. Il testo resta comunque in evoluzione, e non è escluso che vi siano ulteriori riformulazioni in base alle nuove istanze segnalate da società civile e autorità indipendenti.

Reazioni e critiche: protezione dei minori, privacy e i rischi di una sorveglianza estesa

Le reazioni alla proposta di regolamento sono state tra le più polarizzate nella recente storia comunitaria. Da un lato, le associazioni a tutela dei minori e parte delle forze di polizia hanno sottolineato la necessità di strumenti più efficaci per combattere gli abusi online, valorizzando l’innovazione tecnologica come chiave di prevenzione e repressione.

Dall’altro, gli attivisti digitali, enti garanti della privacy, provider di servizi crittografati e studiosi di diritto dell’informazione hanno individuato rischi senza precedenti per la segretezza delle comunicazioni e il diritto all’anonimato. Va sottolineato che la scansione automatica dei messaggi, specie se condotta in modo generalizzato e privo di distinguo tra utenti sospetti e innocenti, viene assimilata a una forma di controllo sistemico della società – una visione che trova inquietanti assonanze con modelli di totalitarismi digitali più che con democrazie liberali.

Gli errori degli algoritmi – con percentuali di falsi positivi che arrivano anche all’80% in alcune sperimentazioni – sollevano ulteriori allarmi: utenti innocenti rischierebbero di vedersi notificare indagini o violazioni sulla base di segnalazioni infondate, con ricadute gravi sulla vita privata e professionale. Vengono inoltre avanzate serie preoccupazioni in merito all’inevitabile crescita delle vulnerabilità informatiche che si creerebbero aprendo “varchi” nei sistemi di cifratura, rendendo possibile l’accesso a dati sensibili anche da parte di soggetti con finalità illecite.