, compattezza e un prezzo contenuto senza rinunciare ai requisiti minimi di qualità e affidabilità. Grazie al suo peso ridotto e alla semplicità di utilizzo, questo modello risponde tanto alle esigenze della navigazione domestica quanto alle richieste di chi cerca uno strumento per attività didattiche o per la fruizione multimediale quotidiana.

rappresenta una soluzione sempre più scelta da famiglie, studenti e professionisti in cerca di un secondo schermo pratico e affidabile. In questa fascia,

Design, materiali e portabilità del Lenovo Tab One

L’impegno nella progettazione appare evidente dall’attenzione ai materiali riciclati e ai dettagli ergonomici, aspetti ormai centrali sia sul fronte della sostenibilità ambientale sia per una migliore esperienza d’uso pratica. Il Lenovo Tab One va a colmare un vuoto tra i dispositivi ultra-low-cost dalle prestazioni modeste e i prodotti ben più costosi, posizionandosi come un’opzione equilibrata per chi desidera prestazioni, batteria duratura e una solida affidabilità nei compiti base.

L’ideazione di questo dispositivo punta in modo diretto sulla facilità di trasporto, senza sacrificare robustezza o solidità. Lo chassis, realizzato in plastica riciclata, offre una resistenza superiore rispetto ad altri modelli analoghi presenti nella stessa fascia di prezzo: non si riscontrano fastidiosi scricchiolii e la scocca mantiene un aspetto piacevole anche dopo mesi di utilizzo quotidiano.

Con soli 320 grammi di peso e uno spessore davvero contenuto, il tablet può essere portato facilmente in zaino o borsa. Grazie alle cornici ottimizzate e a un rapporto schermo-corpo vicino all’82%, risulta comodo anche per l’impugnatura da parte dei bambini. Le dimensioni (circa 21,1 x 12,5 cm con uno spessore di 8,5 mm) rendono agevole la gestione con una sola mano, conservando comunque un display sufficientemente grande per la lettura di ebook o la visione di video.

Materiali ecosostenibili per il rispetto ambientale

per il rispetto ambientale Mancanza di certificazione IP, comune in questa fascia

Presenza di jack audio da 3,5 mm per una maggiore versatilità

L’attenzione ai dettagli si riflette nella scelta dei colori sobri e nell’assemblaggio di qualità superiore alla media dei dispositivi economici. Si nota così un passo avanti rispetto ai prodotti entry-level, dove spesso si riscontra una tendenza alla massima riduzione dei costi a discapito della durabilità.

Display: qualità visiva, usabilità e protezione della vista

Lo schermo del Lenovo Tab One misura 8,7 pollici e sfrutta la tecnologia IPS LCD, assicurando angoli di visione ampi e una discreta fedeltà cromatica. Con una risoluzione di 1340 x 800 pixel e una densità pari a 179 PPI, il pannello è adatto alle esigenze di navigazione web, streaming video ed e-book. La visibilità delle singole celle dei pixel può intravedersi durante la lettura di caratteri molto piccoli, ma il compromesso è accettabile considerando la fascia di mercato a cui il dispositivo si rivolge.

Peculiarità di rilievo è l’assenza dello sfarfallio PWM: questa scelta riduce sensibilmente l’affaticamento oculare, rendendo la piattaforma idonea per i più giovani o per chi studia a lungo. La luminosità dichiarata di 480 cd/m² (misurata in laboratorio a circa 412 cd/m²) garantisce una buona leggibilità in ambienti interni. All’esterno, specialmente sotto luce diretta, sono presenti i riflessi tipici dei pannelli economici, ma il tablet rimane gestibile per l’utilizzo occasionale fuori casa.

Display dotato di tecnologia IPS

Resa cromatica equilibrata senza eccessi di saturazione

senza eccessi di saturazione Protezione visiva senza flicker PWM

Il pannello, sebbene privo di tecnologie premium come HDR o Dolby Vision, compensa con affidabilità, stabilità della retroilluminazione e soddisfacente usabilità quotidiana, soprattutto per lo studio e la lettura.

Prestazioni, memoria e funzionalità software

Il Lenovo Tab One è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4x. Questa configurazione garantisce performance adatte per tutte le attività più diffuse, come browsing, streaming, gestione delle app didattiche e social. Il sistema operativo su cui poggia il tablet è Android 14, aggiornato e personalizzato da Lenovo ma senza inutili app preinstallate, per offrire un’esperienza vicina all’originale Google.

La memoria interna ammonta a 64 GB, di cui circa 46 GB sono disponibili all’utente per installazione di app e salvataggio dati. Questo spazio può esaurirsi rapidamente accumulando video o file di grandi dimensioni, tuttavia l’espansione tramite microSD fino a 1 TB offre un ampio margine di sicurezza. L’interfaccia è reattiva per la sua categoria e supporta tutte le funzionalità principali di Android 14.

Parametro Valore Processore MediaTek Helio G85 RAM 4 GB LPDDR4x Memoria interna 64 GB eMMC, espandibile Sistema operativo Android 14

Multitasking possibile per attività base

per attività base Accesso completo ai servizi Google

Supporto alle app educative e piattaforme streaming

La piattaforma non eccelle nell’ambito del gaming tridimensionale o nelle applicazioni di editing avanzato, ma garantisce una buona fluidità nel passaggio tra più app e nella gestione della produttività semplice.

Autonomia e gestione energetica della batteria

Con una batteria da 5100 mAh, questo modello riesce a coprire intere giornate di utilizzo standard, segnando un riferimento positivo tra i tablet compatti. L’autonomia si assesta sulle 12,5 ore in scenari di navigazione, streaming video ed editing di documenti a bassa intensità. Il processore, scelto proprio per la sua gestione conservativa dei consumi, favorisce sessioni prolungate anche in mobilità.

Nei contesti di utilizzo intensivo e continuo, la durata complessiva diminuisce, ma rimane comunque superiore ai dispositivi della stessa fascia di prezzo. La ricarica avviene tramite una USB-C che, pur non supportando la ricarica rapida avanzata, consente di ritornare al pieno in alcune ore, risultando pratico ricaricare il tablet nelle ore notturne senza interruzioni nell’uso diurno.

Consumo energetico ottimizzato in standby

Batteria sufficiente per la didattica in mobilità

Mancanza di sistemi di ricarica ultra veloce

La gestione energetica software limita efficacemente il consumo, permettendo una riduzione del drenaggio anche durante le lunghe pause. Questa attenzione all’efficienza è in linea con gli ultimi regolamenti europei sul risparmio energetico (General Product Safety Regulation UE 2023/988), rafforzando la sicurezza e affidabilità del prodotto.

Comparto fotografico e qualità di audio e videochiamate

Il comparto fotografico si compone di due sensori essenziali: uno posteriore da 8 megapixel dotato di autofocus, adatto per foto rapide quando la luce ambientale è buona, e uno frontale da 2 megapixel per videochiamate e selfie casuali. In ambienti ben illuminati, le immagini acquisiscono toni caldi e una nitidezza sufficiente alla condivisione social o all’archiviazione documentale.

Lato audio, il Lenovo Tab One monta altoparlanti stereo e microfono integrato, fornendo voce cristallina e una resa sonora priva di anomalie durante le videochiamate. L’esperienza risulta adatta per piattaforme come Zoom, WhatsApp e similari, soprattutto nel contesto di didattica a distanza e riunioni familiari a distanza.

Fotocamera posteriore: 8 MP, autofocus

Fotocamera anteriore: 2 MP, fuoco fisso

Audio stereo e jack 3,5 mm

Nonostante le comprensibili limitazioni dette sulla qualità in condizioni di scarsa luce, l’apparato fotografico garantisce risultati idonei all’uso previsto, privilegiando versatilità e affidabilità nelle comunicazioni quotidiane.

Espandibilità della memoria e connettività

Il modello dispone di uno slot microSD che permette di estendere la capacità di archiviazione fino a 1 TB, una caratteristica rara nei prodotti dal prezzo accessibile e un autentico punto di forza per chi necessita di spazio aggiuntivo.

Memoria interna: 64 GB, espandibile

Supporto microSD: sì, fino a 1 TB

Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.3

Modulo GPS anche su variante solo Wi-Fi

Queste soluzioni migliorano la flessibilità nell’uso della tavoletta elettronica e rendono il dispositivo adatto tanto in casa quanto in movimento, specialmente per la consultazione di mappe offline e il trasferimento di grossi volumi di dati.

Confronto con altri tablet economici e alternative

Il mercato offre molte alternative nella fascia low-cost, come HONOR Pad X8A e Samsung Galaxy Tab A11. Il primo predilige l’autonomia e le dimensioni generose, ma risulta più ingombrante e privo della possibilità di espansione via microSD. Samsung si distingue per la fluidità del display e l’hardware più potente, ma propone un prezzo leggermente superiore e ridotta portabilità.

A confronto, il Lenovo Tab One emerge per:

peso ridotto (soli 320 g)

memoria estendibile

equilibrio tra dotazione, autonomia e prezzo

Non offre funzioni premium o prestazioni elevate tipiche di modelli di gamma superiore, ma trova un preciso posizionamento per chi apprezza leggerezza e possibilità di personalizzazione dello spazio di archiviazione.

Nella proposta Lenovo si colgono attenzione all’efficienza, accuratezza costruttiva e rispetto degli standard di sicurezza di ultima generazione. Nonostante qualche limite prestazionale, il valore complessivo offerto rende il Tab One una scelta calibrata, adatta a chi priorizza portabilità, espandibilità e durata in un unico prodotto.