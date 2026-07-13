Design, materiali e portabilità del Lenovo Tab One
L’ideazione di questo dispositivo punta in modo diretto sulla facilità di trasporto, senza sacrificare robustezza o solidità. Lo chassis, realizzato in plastica riciclata, offre una resistenza superiore rispetto ad altri modelli analoghi presenti nella stessa fascia di prezzo: non si riscontrano fastidiosi scricchiolii e la scocca mantiene un aspetto piacevole anche dopo mesi di utilizzo quotidiano.
Con soli 320 grammi di peso e uno spessore davvero contenuto, il tablet può essere portato facilmente in zaino o borsa. Grazie alle cornici ottimizzate e a un rapporto schermo-corpo vicino all’82%, risulta comodo anche per l’impugnatura da parte dei bambini. Le dimensioni (circa 21,1 x 12,5 cm con uno spessore di 8,5 mm) rendono agevole la gestione con una sola mano, conservando comunque un display sufficientemente grande per la lettura di ebook o la visione di video.
- Materiali ecosostenibili per il rispetto ambientale
- Mancanza di certificazione IP, comune in questa fascia
- Presenza di jack audio da 3,5 mm per una maggiore versatilità
L’attenzione ai dettagli si riflette nella scelta dei colori sobri e nell’assemblaggio di qualità superiore alla media dei dispositivi economici. Si nota così un passo avanti rispetto ai prodotti entry-level, dove spesso si riscontra una tendenza alla massima riduzione dei costi a discapito della durabilità.
Display: qualità visiva, usabilità e protezione della vista
Lo schermo del Lenovo Tab One misura 8,7 pollici e sfrutta la tecnologia IPS LCD, assicurando angoli di visione ampi e una discreta fedeltà cromatica. Con una risoluzione di 1340 x 800 pixel e una densità pari a 179 PPI, il pannello è adatto alle esigenze di navigazione web, streaming video ed e-book. La visibilità delle singole celle dei pixel può intravedersi durante la lettura di caratteri molto piccoli, ma il compromesso è accettabile considerando la fascia di mercato a cui il dispositivo si rivolge.
Peculiarità di rilievo è l’assenza dello sfarfallio PWM: questa scelta riduce sensibilmente l’affaticamento oculare, rendendo la piattaforma idonea per i più giovani o per chi studia a lungo. La luminosità dichiarata di 480 cd/m² (misurata in laboratorio a circa 412 cd/m²) garantisce una buona leggibilità in ambienti interni. All’esterno, specialmente sotto luce diretta, sono presenti i riflessi tipici dei pannelli economici, ma il tablet rimane gestibile per l’utilizzo occasionale fuori casa.
- Display dotato di tecnologia IPS
- Resa cromatica equilibrata senza eccessi di saturazione
- Protezione visiva senza flicker PWM
Il pannello, sebbene privo di tecnologie premium come HDR o Dolby Vision, compensa con affidabilità, stabilità della retroilluminazione e soddisfacente usabilità quotidiana, soprattutto per lo studio e la lettura.
Prestazioni, memoria e funzionalità software
Il Lenovo Tab One è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4x. Questa configurazione garantisce performance adatte per tutte le attività più diffuse, come browsing, streaming, gestione delle app didattiche e social. Il sistema operativo su cui poggia il tablet è Android 14, aggiornato e personalizzato da Lenovo ma senza inutili app preinstallate, per offrire un’esperienza vicina all’originale Google.
La memoria interna ammonta a 64 GB, di cui circa 46 GB sono disponibili all’utente per installazione di app e salvataggio dati. Questo spazio può esaurirsi rapidamente accumulando video o file di grandi dimensioni, tuttavia l’espansione tramite microSD fino a 1 TB offre un ampio margine di sicurezza. L’interfaccia è reattiva per la sua categoria e supporta tutte le funzionalità principali di Android 14.
|Parametro
|Valore
|Processore
|MediaTek Helio G85
|RAM
|4 GB LPDDR4x
|Memoria interna
|64 GB eMMC, espandibile
|Sistema operativo
|Android 14
- Multitasking possibile per attività base
- Accesso completo ai servizi Google
- Supporto alle app educative e piattaforme streaming
La piattaforma non eccelle nell’ambito del gaming tridimensionale o nelle applicazioni di editing avanzato, ma garantisce una buona fluidità nel passaggio tra più app e nella gestione della produttività semplice.
Autonomia e gestione energetica della batteria
Con una batteria da 5100 mAh, questo modello riesce a coprire intere giornate di utilizzo standard, segnando un riferimento positivo tra i tablet compatti. L’autonomia si assesta sulle 12,5 ore in scenari di navigazione, streaming video ed editing di documenti a bassa intensità. Il processore, scelto proprio per la sua gestione conservativa dei consumi, favorisce sessioni prolungate anche in mobilità.
Nei contesti di utilizzo intensivo e continuo, la durata complessiva diminuisce, ma rimane comunque superiore ai dispositivi della stessa fascia di prezzo. La ricarica avviene tramite una USB-C che, pur non supportando la ricarica rapida avanzata, consente di ritornare al pieno in alcune ore, risultando pratico ricaricare il tablet nelle ore notturne senza interruzioni nell’uso diurno.
- Consumo energetico ottimizzato in standby
- Batteria sufficiente per la didattica in mobilità
- Mancanza di sistemi di ricarica ultra veloce
La gestione energetica software limita efficacemente il consumo, permettendo una riduzione del drenaggio anche durante le lunghe pause. Questa attenzione all’efficienza è in linea con gli ultimi regolamenti europei sul risparmio energetico (General Product Safety Regulation UE 2023/988), rafforzando la sicurezza e affidabilità del prodotto.
Comparto fotografico e qualità di audio e videochiamate
Il comparto fotografico si compone di due sensori essenziali: uno posteriore da 8 megapixel dotato di autofocus, adatto per foto rapide quando la luce ambientale è buona, e uno frontale da 2 megapixel per videochiamate e selfie casuali. In ambienti ben illuminati, le immagini acquisiscono toni caldi e una nitidezza sufficiente alla condivisione social o all’archiviazione documentale.
Lato audio, il Lenovo Tab One monta altoparlanti stereo e microfono integrato, fornendo voce cristallina e una resa sonora priva di anomalie durante le videochiamate. L’esperienza risulta adatta per piattaforme come Zoom, WhatsApp e similari, soprattutto nel contesto di didattica a distanza e riunioni familiari a distanza.
- Fotocamera posteriore: 8 MP, autofocus
- Fotocamera anteriore: 2 MP, fuoco fisso
- Audio stereo e jack 3,5 mm
Nonostante le comprensibili limitazioni dette sulla qualità in condizioni di scarsa luce, l’apparato fotografico garantisce risultati idonei all’uso previsto, privilegiando versatilità e affidabilità nelle comunicazioni quotidiane.
Espandibilità della memoria e connettività
Il modello dispone di uno slot microSD che permette di estendere la capacità di archiviazione fino a 1 TB, una caratteristica rara nei prodotti dal prezzo accessibile e un autentico punto di forza per chi necessita di spazio aggiuntivo.
- Memoria interna: 64 GB, espandibile
- Supporto microSD: sì, fino a 1 TB
- Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.3
- Modulo GPS anche su variante solo Wi-Fi
Queste soluzioni migliorano la flessibilità nell’uso della tavoletta elettronica e rendono il dispositivo adatto tanto in casa quanto in movimento, specialmente per la consultazione di mappe offline e il trasferimento di grossi volumi di dati.
Confronto con altri tablet economici e alternative
Il mercato offre molte alternative nella fascia low-cost, come HONOR Pad X8A e Samsung Galaxy Tab A11. Il primo predilige l’autonomia e le dimensioni generose, ma risulta più ingombrante e privo della possibilità di espansione via microSD. Samsung si distingue per la fluidità del display e l’hardware più potente, ma propone un prezzo leggermente superiore e ridotta portabilità.
A confronto, il Lenovo Tab One emerge per:
- peso ridotto (soli 320 g)
- memoria estendibile
- equilibrio tra dotazione, autonomia e prezzo
Non offre funzioni premium o prestazioni elevate tipiche di modelli di gamma superiore, ma trova un preciso posizionamento per chi apprezza leggerezza e possibilità di personalizzazione dello spazio di archiviazione.
Nella proposta Lenovo si colgono attenzione all’efficienza, accuratezza costruttiva e rispetto degli standard di sicurezza di ultima generazione. Nonostante qualche limite prestazionale, il valore complessivo offerto rende il Tab One una scelta calibrata, adatta a chi priorizza portabilità, espandibilità e durata in un unico prodotto.