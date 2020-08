Il comparto grafico di FIFA 21 è stato rivisto interamente per sfruttare al massimo i motori delle console di nuova generazione senza appesantire quelli della PlayStation 4 e della Xbox One. Il campo di calcio nel nuovo capitolo del simulatore di calcio di Electronic Arts è più realistico e i vari contrasti sono stati riprogettati. In base all’impatto dei tacchetti sul pallone può assumere una traiettoria differente e un contrasto potrebbe non essere vincente.

Anche i cross e l’impatto sulla sfera in fase di tiro assumono una nuova dimensione con il nuovo motore grafico che ha maggiore incidenza sull’effetto della sfera. I miglioramenti introdotti rendono il titolo più realistico rispetto al recente passato. FIFA 21 per PlayStation 5 è incluso nella versione per PlayStation 4, la versione Xbox Series X in quella per Xbox One.

Le modalità di gioco confermate su FIFA 21

Come ogni anno le modalità di gioco nel nuovo capitolo della serie FIFA sono numerose: dalle classiche amichevoli alla possibilità di creare il proprio personaggio e guidarlo verso la vetta del mondo, vincendo titoli sia con il proprio club sia con la nazionale di appartenenza. Confermata la modalità FIFA Ultimate Team con nuove funzionalità con cui creare la squadra definitiva. Inoltre i tornei online e le modalità locali permettono di competere con gli altri giocatori.

Nel trailer sono presenti novità sul gameplay e mostrano i miglioramenti nel realismo. Al pari dello scorso anno è possibile giocare anche con le squadre femminili. Il vantaggio Talento locale modalità Carriera ottenuto con la prenotazione è utilizzabile a ogni nuovo salvataggio creato con il proprio profilo e sarà trasferibile da PlayStation 4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X.

Il nuovo vantaggio Talento locale ottenuto con la prenotazione assegna automaticamente una giovane promessa locale con potenziale da campione al primo club in gestione nella modalità Carriera di FIFA 21. La nazionalità del giocatore corrisponde al paese del campionato in cui si sta giocando. Con l’uscita programmata per il 9 ottobre, su PlayStation 5 e Xbox Series X sarà disponibile una versione digitale di FIFA 21 da scaricare dopo l’uscita del gioco.

Gli utenti che acquistano una copia fisica di FIFA 21 devono inserire il disco di gioco nella PlayStation 5 o Xbox Series X per avviare il gioco. Chi acquista una piattaforma senza unità disco deve acquistare la versione digitale di FIFA 21 per sfruttare l’offerta del Dual Entitlement. I dischi fisici non sono utilizzabili per l’aggiornamento su piattaforme prive di unità disco.

FIFA 21 Legacy Edition per Nintendo Switch comprende gli ultimi aggiornamenti per rose e divise della prossima stagione e una presentazione migliorata, ma nessuna nuova modalità o caratteristica di gioco aggiuntiva. La versione è la stessa in uscita su PlayStation 4 e Xbox One.