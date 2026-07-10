. Con questa evoluzione, il marchio afferma le proprie competenze tecniche e l’attenzione verso l’esperienza di bordo: un’identità contemporanea che punta su tecnologia e sostenibilità senza sacrificare piacere di guida e versatilità quotidiana.

nel segmento delle utilitarie, distinguendosi per soluzioni avanzate e cura nei dettagli. L’interesse degli utenti è catalizzato dalla

Design esterno rinnovato: stile, dettagli estetici e ispirazioni dal concept Inception

La veste esterna del nuovo modello trae ispirazione diretta dai più recenti codici stilistici già adottati da 3008 e 5008, esaltando la personalità del frontale con elementi full LED , fari sottili e una firma luminosa a tre artigli che sottolineano il carattere del marchio. La calandra anteriore propone dettagli in tinta con la carrozzeria, mentre il logo Peugeot campeggia in posizione centrale.

Anche il posteriore è oggetto di attenzioni specifiche: la banda scura che unisce i gruppi ottici

apporta continuità visiva ed enfatizza l’identità premium della vettura. I gruppi ottici posteriori,

caratterizzati sempre dalla firma dei tre artigli, sono ora orizzontali con elementi LED che ampliano perceptivamente l’auto sulla carreggiata. Il monogramma Peugeot si estende sull’intera fascia del portellone, segno distintivo che ribadisce l’importanza dell’identità di marca.

Dedizione al dettaglio anche nella tavolozza colori: sette le tinte disponibili, come il Giallo Agueda e il Grigio Selenium, che arricchiscono le opzioni di personalizzazione. La piattaforma tecnica ha permesso proporzioni più dinamiche, migliorando sia stabilità che prestazioni, con cerchi da 16 o 17 pollici dal disegno inedito e sportivo. La nuova 208 interpreta il concept Inception attraverso un linguaggio formale distintivo, accentuato da superfici scultoree e tratti marcatamente urbani che la pongono ai vertici di stile e innovazione nel segmento.

Interni e i-Cockpit: materiali, comfort, tecnologia e innovazione digitale

L’ambiente interno riflette l’ambizione della casa di offrire comfort, qualità e innovazione. Il cuore della cabina rimane il sistema i-Cockpit , ora in versione avanzata, con orientamento della plancia al guidatore, quadro strumenti digitale da 10″ e touchscreen centrale dello stesso formato, presenti sugli allestimenti superiori. L’organizzazione dei comandi rende la gestione intuitiva, riducendo le distrazioni e favorendo un’esperienza di utilizzo immediata.

Materiali e finiture differenti a seconda delle versioni: i tessuti dei sedili sono stati scelti privilegiando resistenza e comfort, mentre sulla GT spicca la finitura Alcantara nero con impunture verde Adamite, dettaglio che accentua l’atmosfera premium. Chiaro segno di attenzione anche gli otto colori per l’illuminazione ambientale e la coerenza cromatica tra plancia e infotainment. Alcune superfici rimangono in plastica rigida nelle zone meno esposte alla vista, adottando soluzioni comuni nel segmento, ma le superfici a contatto esprimono sempre solidità e ricercatezza.

Vani portaoggetti razionalmente distribuiti su plancia e tunnel, la panchetta posteriore frazionabile 1/3–2/3 e un bagagliaio da 309 litri, invariato rispetto alla generazione precedente, permettono elevata versatilità per esigenze quotidiane e piccole gite fuori città. I comandi toggle switch a pianoforte per climatizzazione e selettori facilitano l’interazione, limitando la dipendenza dal touchscreen per le funzioni più frequenti.

La connettività e l’infotainment sono di ultima generazione: nelle versioni top, strumenti digitali personalizzabili, integrazione con Android Auto e Apple CarPlay wireless , ricarica wireless per smartphone e sistema Peugeot Connect ONE per assistenza e tele-servizi. Ogni dettaglio è volto a offrire una guida intuitiva, sicura e coinvolgente, con livelli di finitura e ergonomia di riferimento nel segmento.

Il nuovo volante Hypersquare e l’esperienza di guida by-wire

La principale rivoluzione a bordo è l’introduzione dell’Hypersquare, un dispositivo di controllo della vettura che segna il passaggio al sistema di guida by-wire, eliminando la connessione meccanica tra volante e ruote. L’approccio, ispirato al concept Inception, offre un’esperienza più reattiva e fluida, con una posizione inclinata e touchpad ergonomici per gestire funzioni principali senza staccare le mani. Il nuovo design enfatizza precisione, comfort e rapidità di risposta.

Strumentazione digitale, infotainment e connettività avanzata

Tutta la gamma propone un ecosistema digitale evoluto. Gli allestimenti superiori dispongono di cruscotto digitale 3D personalizzabile da 10 pollici che si integra con il touchscreen centrale ad alta definizione per funzioni di navigazione, infotainment e regolazioni vettura. Compatibilità completa con dispositivi mobili, ricarica wireless , audio a 6 speaker e sistema Peugeot Connect ONE con SOS e tele-servizi aumentano sicurezza e praticità nella gestione anche remota del veicolo. L’interfaccia utente è chiara, subito accessibile, ideale sia per neopatentati che automobilisti esperti.

Soluzioni per spazio, ergonomia e abitabilità nella 208

Lo spazio a bordo è ottimizzato per accogliere fino a cinque passeggeri, con posizione di guida ribassata e regolabile in altezza per il conducente. La disposizione dei comandi valorizza la visibilità e riduce l’affaticamento sui viaggi extraurbani. Dietro il volante, il quadro strumenti resta sempre ben visibile grazie all’impostazione i-Cockpit, mentre il bagagliaio conserva i 309 litri di capacità, perfetti per carichi urbani e spostamenti rapidi. Pratici vani portaoggetti e soluzioni semplici come la panchetta posteriore frazionabile permettono la massima flessibilità nelle situazioni quotidiane.

Motorizzazioni previste: elettrica, ibride e benzina – efficienza e sostenibilità

L’offerta motori spazia su più tecnologie, così da intercettare una clientela trasversale a livello di esigenze, preferenze ed attenzione all’ambiente. La 208 sarà lanciata inizialmente in versione elettrica, avanzando una meccanica zero emissioni con batteria da 51 kWh che promette oltre 400 km di autonomia e velocità di ricarica superiore ai 100 kW presso le colonnine rapide. Il sistema supporta le funzioni Vehicle-to-Grid per la gestione intelligente dell’energia.

Le versioni mild hybrid da 100 e 136 CV adottano motore benzina PureTech e sistema 48V, combinando emissioni ridotte alla massima efficienza nei consumi cittadini. Questi sistemi permettono di viaggiare in modalità elettrica per ampi tratti urbani, gestendo transizioni morbide e silenziose tra le varie alimentazioni. Non mancheranno opzioni tradizionali benzina per chi cerca un approccio più classico, con potenze di 75, 100 e 136 CV, tutte Euro 6E. I dati disponibili confermano valori di emissioni contenuti, in linea con le normative europee su CO2, e costi di gestione razionalizzati.

Le varianti specifiche E-208 GTi, dedicate agli amanti delle prestazioni, vedranno potenze fino a 281 CV e 0-100 in 5,5 secondi, proiettando la 208 ai vertici delle compatte sportive elettriche. Tecnologie di ricarica evolute, batterie longeve e prestazioni competitive assicurano che tutte le varianti mantengano un impatto ambientale ridotto senza rinunciare a piacere di guida e sicurezza.

Tecnologie per la sicurezza e sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

L’equipaggiamento dei sistemi di sicurezza risponde alle più recenti normative UE ed agli standard di Euro NCAP, con particolare attenzione alla protezione di occupanti e utenti deboli della strada. Di serie il pacchetto ADAS comprende:

Cruise control adattivo con funzione Stop&Go

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni/ciclisti anche in notturna

Riconoscimento segnali stradali

Avviso superamento involontario corsia

Sorveglianza dell’angolo cieco

Driver Attention Alert (monitoraggio attenzione guidatore)

Telecamere parcheggio HD a 180°

Specifiche versioni a batteria aggiungono sistemi per la gestione della ricarica in sicurezza e la connessione diretta ai servizi di emergenza tramite Connect ONE e teleservizi. Il massimo punteggio Euro NCAP è l’obiettivo dichiarato grazie all’efficacia della combinazione tra struttura scocca, airbag (sei di serie) e assistenza attiva alla guida.

Allestimenti e differenze fra Active, Allure, GT e versioni speciali

La gamma 208 prevede una struttura semplificata ma completa, capace di soddisfare molteplici target d’utenza. Active è la variante d’accesso, con dotazioni essenziali ma non penalizzanti: proiettori e fari LED, schermo centrale da 10”, quadro strumenti analogico. Allure introduce cerchi da 16”, vetri oscurati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quadro strumenti digitale 2D: ideale per chi apprezza tecnologia e praticità. GT , top di gamma, offre Full LED, cerchi da 17”, finiture Alcantara e opzioni di personalizzazione come l’illuminazione ambientale a 8 colori. Il cruscotto digitale 3D, volante in pelle e soluzioni keyless accentuano l’alto livello percepito.

Le versioni elettriche e le speciali GTi aggiungono dotazioni per la ricarica, quadri strumenti avanzati e configurazioni pensate per sportività, senza sacrificare sicurezza ed ergonomia. Ogni allestimento include sistemi di assistenza ADAS, con differenziazioni mirate a seconda della fascia di prezzo e della destinazione d’uso – dalla citycar per neopatentati alle versioni per piccoli nuclei familiari dinamici.

Quando arriva, prezzi e posizionamento della nuova Peugeot 208 sul mercato

Il debutto è atteso entro la fine del 2026, con l’attuale modello che resterà in commercio fino all’arrivo della nuova versione. I prezzi partono da circa 20.270 euro per la PureTech 75 Active, 23.970 euro per le mild hybrid e 35.530 euro per la e-208 elettrica, che grazie agli incentivi statali può posizionarsi sotto quota 30.000 euro. Le varianti GTi elettriche si attestano sui 44.900 euro, ponendo la 208 anche come opzione sportiva di segmento B. La gamma, grazie alla modularità della piattaforma e all’ampio spettro di motorizzazioni, punta a consolidare la presenza di Peugeot tra le compatte più avanzate, accessibili e ricercate del mercato europeo.