Cos’è l’APE: definizione, obblighi e processi di certificazione digitale

si è notevolmente evoluto in tema di efficienza energetica, spingendo verso un patrimonio immobiliare sempre più sostenibile. Larappresenta oggi uno strumento chiave per incrementare trasparenza e valore degli edifici, offrendo informazioni chiare sui consumi e favorendo scelte consapevoli in fase di acquisto, affitto o progettazione.è il documento che fotografa e comunica ai cittadini il livello di efficienza energetica dell’immobile tramite una scala di classi (da A4, la migliore, a G, la meno performante), favorendo ladiversi. Accanto ai requisiti tecnici, il sistema delle classi energetiche promuove interventi mirati al miglioramento delle prestazioni e alla riduzione dell’impronta ambientale. Il passaggio ai nuovi standard digitali e l’adozione dicostituiscono ulteriori passi verso una gestione più intelligente e sostenibile del patrimonio edilizio nazionale, con risvolti diretti anche su costi, benessere abitativo e incentivi fiscali.

L’Attestato di Prestazione Energetica identifica il livello di efficienza di ogni edificio o unità immobiliare, assegnandolo a una classe su base nazionale. Il documento, introdotto dal D.L. 63/2013 e ridefinito dal D.M. 26 giugno 2015, sostituisce il precedente ACE puntando a uniformare la metodologia di valutazione per tutto il territorio italiano. L’obiettivo centrale dell’APE è comunicare, in modo accessibile, quanti consumi genera un immobile in condizioni standard, facilitando scelte informate negli atti di compravendita, nella locazione o nella progettazione di interventi migliorativi.

L’obbligo di presentare l’APE interviene in vari contesti:

Per compravendita e locazione;

Nuove costruzioni o ristrutturazioni significative;

Attribuzione di incentivi fiscali;

Annunci immobiliari;

Edifici pubblici oltre soglie dimensionali.

La validità dell’APE è di 10 anni, salvo interventi edilizi o aggiornamenti degli impianti che ne alterino la prestazione.

Il processo di redazione dell’APE prevede diversi passaggi:

Sopralluogo obbligatorio da parte di tecnico accreditato, con rilievi relativi alla geometria, agli infissi e agli impianti;

obbligatorio da parte di tecnico accreditato, con rilievi relativi alla geometria, agli infissi e agli impianti; Raccolta della documentazione tecnica relativa all’edificio;

Calcolo con software certificato delle prestazioni, secondo le norme UNI/TS 11300; attribuzione della classe energetica;

con software certificato delle prestazioni, secondo le norme UNI/TS 11300; energetica; Compilazione digitale e invio al catasto energetico regionale tramite firma digitale per garantirne integrità e tracciabilità;

Trasmissione automatica al SIAPE – Sistema Informativo nazionale sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito da ENEA;

gestito da ENEA; Consegna dell’attestato al proprietario.

Il passaggio alla certificazione digitale consente la raccolta e gestione centralizzata dei dati, incrementando l’affidabilità del sistema e promuovendo l’analisi statistica a livello nazionale. Solo tecnici qualificati e terzi sono abilitati alla redazione dell’APE, evitando conflitti di interesse e garantendo la massima affidabilità delle informazioni fornite.

Come si calcola la classe energetica: parametri, metodologie e nuove norme

La determinazione della classe energetica di un edificio richiede la valutazione del fabbisogno annuo di energia primaria non rinnovabile rapportato alla superficie utile riscaldata, secondo criteri stabiliti da leggi e norme tecniche (in particolare il D.M. 26 giugno 2015 e le UNI/TS 11300). L’indice di riferimento è l’EPgl,nren (energia primaria non rinnovabile), espresso in kWh/m² anno, che considera il consumo complessivo per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e, in edifici non residenziali, illuminazione e trasporti interni.

Il calcolo segue queste fasi principali:

Raccolta dati geometrici e termici dell’involucro edilizio;

dell’involucro edilizio; Caratterizzazione degli impianti termici, di produzione acqua calda e ventilazione;

termici, di produzione acqua calda e ventilazione; Stima dei contributi da fonti rinnovabili installati;

installati; Input in software certificati : il tecnico inserisce i dati nei programmi conformi alle normative, simulando le condizioni standard previste;

: il tecnico inserisce i dati nei programmi conformi alle normative, simulando le condizioni standard previste; Calcolo automatico dell’ EPgl,nren e assegnazione alla classe di riferimento;

e assegnazione alla classe di riferimento; Valutazione delle prestazioni parziali tramite indici come EPH (riscaldamento), EPC (raffrescamento), EPW (acqua calda) ed EPL (illuminazione non residenziale).

Le nuove disposizioni normative prevedono il rafforzamento del rapporto tra edificio reale e uno di riferimento più performante, l’introduzione di criteri più severi e metodi di calcolo più accurati (secondo le UNI/TS aggiornate), e la considerazione di elementi come i ponti termici e le emissioni di CO2.

È fondamentale sottolineare che per ogni intervento significativo su involucro o impianti, la valutazione va aggiornata: un valore migliore dell’EPgl,nren consente il passaggio a una classe superiore, con effetti su costi, accesso a incentivi e qualità abitativa.

Le classi energetiche degli edifici: caratteristiche, valori di consumo e impatti

Le classi energetiche sono uno strumento di immediata comprensione per valutare l’efficienza e l’impatto ambientale degli edifici. La scala nazionale, in linea con i maggiori standard europei e aggiornata alle direttive più recenti, si estende generalmente da G (la meno efficiente) ad A4 (la più performante). Ogni classe è determinata da un intervallo di valori dell’EPgl,nren, che rispecchia il consumo annuo di energia non rinnovabile.

Classe Consumo Indicativo (kWh/m² anno) Caratteristiche principali A4 < 30 Edifici a zero emissioni, massimo isolamento, sistemi avanzati e rinnovabili A3 30-50 Alta efficienza, impianti a fonte rinnovabile, ottimo isolamento B 50-90 Buon livello di isolamento e impianti efficienti C 90-130 Efficienza media, standard attuali minimi D 130-170 Involucro migliorabile, impianti datati E 170-230 Basso isolamento, consumi sopra la media F 230-300 Pessima efficienza e dispersioni termiche rilevanti G > 300 Edifici energivori, costi e impatti elevatissimi

Le ripercussioni di una classe bassa includono costi energetici molto maggiori, maggiore produzione di emissioni e, spesso, condizioni di comfort non adeguate. Al contrario, abitare in un edificio dalla classe elevata significa risparmiare, favorire la sostenibilità e incrementare il valore commerciale dell’immobile. Inoltre, la trasparenza sul consumo energetico diventa sempre più determinante nella valutazione e nello scambio di immobili.

Novità nella certificazione digitale: direttive europee, APE aggiornato e GWP

Le più recenti direttive europee EPBD hanno introdotto aggiornamenti importanti sia per i criteri di classificazione che per i contenuti dell’APE. In particolare, l’allegato V della nuova regolamentazione, recepita a livello nazionale, impone:

Classificazione semplificata da A a G : la lettera A per gli edifici a emissioni zero, G per i meno efficienti della popolazione immobiliare;

: la lettera A per gli edifici a emissioni zero, G per i meno efficienti della popolazione immobiliare; Nuovo modello di certificato : più chiaro, ricco di dati e indicatori confrontabili tra paesi europei;

: più chiaro, ricco di dati e indicatori confrontabili tra paesi europei; Introduzione del Global Warming Potential (GWP) : si tratta di un nuovo indicatore chiave che valuta il potenziale di riscaldamento globale su tutto il ciclo di vita dell’edificio, includendo materiali, produzione, utilizzo e smaltimento. Il valore (espresso in kg CO2 eq/m² su 50 anni) dovrà essere calcolato e riportato obbligatoriamente per nuove costruzioni di superficie significativa e, progressivamente, per tutto il nuovo costruito.

: si tratta di un nuovo indicatore chiave che valuta il potenziale di riscaldamento globale su tutto il ciclo di vita dell’edificio, includendo materiali, produzione, utilizzo e smaltimento. Il valore (espresso in kg CO2 eq/m² su 50 anni) dovrà essere calcolato e riportato obbligatoriamente per nuove costruzioni di superficie significativa e, progressivamente, per tutto il nuovo costruito. Implementazione a livello digitale su piattaforme interoperabili con il sistema nazionale (SIAPE) e sistemi informativi regionali;

Ulteriore rafforzamento delle raccomandazioni personalizzate e delle informazioni circa l’uso di energia rinnovabile in loco.

Queste innovazioni vanno nella direzione di un maggiore allineamento agli obiettivi di neutralità climatica e di una maggiore precisione informativa per tutti gli attori del mercato immobiliare (proprietari, acquirenti, professionisti).

Migliorare la classe energetica: interventi, diagnosi energetica e vantaggi

Migliorare una classe energetica significa abbattere consumi e spese, accedere a incentivi ed incrementare comfort e valore di mercato. Gli strumenti a disposizione sono molteplici e includono:

Interventi sull’involucro : realizzazione di cappotti, isolamento di coperture e solai, sostituzione di serramenti;

: realizzazione di cappotti, isolamento di coperture e solai, sostituzione di serramenti; Efficientamento degli impianti : caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi di ventilazione meccanica controllata, mix energetico rinnovabile (fotovoltaico, solare termico);

: caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi di ventilazione meccanica controllata, mix energetico rinnovabile (fotovoltaico, solare termico); Sistemi di regolazione avanzata (termostati, domotica, cronotermostati intelligenti);

Diagnosi energetica : un’indagine tecnica approfondita, secondo le regole UNI EN 16247, che consente di individuare le criticità maggiori e stimare costi-benefici di ogni singolo intervento, pianificando strategie integrate per ottenere i massimi vantaggi;

: un’indagine tecnica approfondita, secondo le regole UNI EN 16247, che consente di individuare le criticità maggiori e stimare costi-benefici di ogni singolo intervento, pianificando strategie integrate per ottenere i massimi vantaggi; Accesso a detrazioni fiscali, bonus e incentivi pubblici per interventi volti a migliorare almeno due classi, con verifica rigorosa tramite nuovo APE post-operam.

Un edificio migliorato secondo questi principi non solo consuma meno e diventa più sano e confortevole per chi lo abita, ma contribuisce in modo tangibile anche alla riduzione delle emissioni climalteranti a livello collettivo.