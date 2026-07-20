: l’Unione Europea ha deciso di intervenire profondamente sulle modalità di progettazione e manutenzione dei dispositivi tech, imponendo dal 18 febbraio 2027. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete contro la crescente quantità die portare un cambiamento significativo nelle abitudini di acquisto e consumo. Il nuovo quadro normativo, strutturato su più regolamenti, modificherà l’esperienza utente rispetto al passato, non richiedendo più attrezzature specialistiche per cambiare una batteria degradata.

Nella realtà, però, i nuovi vincoli non sono uniformi per tutte le categorie di prodotti: smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici saranno interessati in modo differenziato. Le direttive mirano a rendere la sostituzione della batteria un’operazione accessibile, sostenibile e duratura, distinguendo tra chi potrà farlo con pochi strumenti e chi, invece, godrà di procedure semplificate ma non immediate. Questa svolta regolatoria rappresenta un passo avanti nell’allontanare il rischio di obsolescenza programmata e nell’avvicinare l’Europa a una filiera tecnologica più trasparente e responsabile.

La nuova normativa europea: Ecodesign e Batteries Regulation a confronto

Dal 2027 entreranno in vigore due rivoluzionari regolamenti: Ecodesign (Regolamento UE 2023/1670) e Batteries Regulation (Regolamento UE 2023/1542). Queste norme, complementari ma distinte, definiscono i nuovi standard per la sostituibilità delle batterie e la riparabilità dei dispositivi elettronici.

Ecodesign si concentra su smartphone e tablet (da 7” a 17,4”), cellulari “feature phone” e cordless: obbliga a progettare batterie removibili con relativa facilità, vietando soluzioni permanenti come colle difficili da rimuovere. Oltre a introdurre il punteggio di riparabilità e l’etichetta energetica obbligatoria, impone la disponibilità dei ricambi fino a sette anni dalla cessazione della vendita del modello.

si concentra su smartphone e tablet (da 7” a 17,4”), cellulari “feature phone” e cordless: obbliga a progettare batterie removibili con relativa facilità, vietando soluzioni permanenti come colle difficili da rimuovere. Oltre a introdurre il punteggio di riparabilità e l’etichetta energetica obbligatoria, impone la disponibilità dei ricambi fino a sette anni dalla cessazione della vendita del modello. Batteries Regulation estende invece il principio alle altre categorie, richiedendo che la batteria sia fisicamente rimovibile con strumenti come un normale cacciavite, escludendo la necessità di attrezzature specialistiche. La sostituibilità reale è la chiave, rendendo la riparazione alla portata di qualsiasi utente.

Un aspetto di rilievo è la sovrapposizione tra i due testi normativi: nei casi di conflitto, prevale l’Ecodesign per smartphone e tablet, mentre tutti gli altri dispositivi dovranno attenersi alle procedure più stringenti del Batteries Regulation. I regolamenti rafforzano anche il diritto alla riparazione, la trasparenza (manuali disponibili, informazioni dettagliate) e la disponibilità di pezzi originali, con impatti evidenti sulla progettazione hardware e l’organizzazione delle catene produttive.

Quali dispositivi saranno coinvolti: smartphone, tablet e altri device elettronici

Il nuovo contesto normativo impone cambiamenti radicali per un’ampia gamma di dispositivi elettronici. La distinzione tra le categorie è fondamentale per comprendere chi sarà realmente coinvolto, chi potrà contare su regole agevolate e quali prodotti dovranno essere ripensati dalle aziende:

Smartphone, tablet, feature phone e cordless : coperti dal regolamento Ecodesign, non richiedono un vano batteria accessibile “al volo”, ma la sostituzione dovrà comunque essere semplificata e senza l’uso di attrezzatura proprietaria .

: coperti dal regolamento Ecodesign, non richiedono un vano batteria accessibile “al volo”, ma la sostituzione dovrà comunque essere semplificata e . Laptop, cuffie wireless, smart glasses, smartwatch, auricolari true wireless, e-reader, console portatili, speaker Bluetooth : secondo elenchi normativi, rientrano nella piena applicazione del Batteries Regulation. Qui la batteria deve essere estraibile tramite strumenti comuni , senza richiesta di competenze tecniche elevate.

: secondo elenchi normativi, rientrano nella piena applicazione del Batteries Regulation. Qui la batteria , senza richiesta di competenze tecniche elevate. Dispositivi sottoposti a uso in ambienti umidi, a immersione o con particolari requisiti di sicurezza potranno accedere, in casi specifici, a deroghe regolamentari grazie a requisiti tecnici dimostrabili.

L’incidenza della norma sarà massima nei settori finora più “chiusi” alla riparazione autonoma: i laptop, ad esempio, passeranno da batterie integrate spesso incollate a sistemi modulari. Per gli utenti, ciò significa una maggiore longevità dei prodotti e un nuovo equilibrio tra innovazione, design e praticità.

Vantaggi principali per i consumatori: riparabilità, costi e durata dei prodotti

L’attesa rivoluzione sulla sostituibilità delle batterie porta con sé benefici tangibili per chi acquista e utilizza dispositivi digitali. Il vantaggio più evidente riguarda la possibilità di prolungare il ciclo di vita degli apparecchi: non sarà più necessario cambiare l’intero device quando la batteria inizia a perdere efficienza. Ecco altri effetti positivi:

Riduzione dei costi di manutenzione: la possibilità di interviene autonomamente diminuisce le spese di assistenza e rende accessibili batterie a prezzi ragionevoli per almeno cinque anni dal termine della commercializzazione, secondo l’obbligo per i produttori.

la possibilità di interviene autonomamente diminuisce le spese di assistenza e rende accessibili batterie a prezzi ragionevoli per almeno cinque anni dal termine della commercializzazione, secondo l’obbligo per i produttori. Aumento della trasparenza e del diritto alla riparazione: saranno pubblicati manuali dettagliati che garantiranno pari opportunità agli utenti e ai tecnici indipendenti, riducendo la dipendenza dai centri ufficiali e promuovendo una cultura della riparabilità.

saranno pubblicati manuali dettagliati che garantiranno pari opportunità agli utenti e ai tecnici indipendenti, riducendo la dipendenza dai centri ufficiali e promuovendo una cultura della riparabilità. Prolungamento della vita dei dispositivi: con una batteria facilmente accessibile, uno smartphone o un laptop potranno essere utilizzati anche oltre i cinque anni previsti dalla garanzia commerciale, contrastando così la tendenza all’obsolescenza programmata.

Il risultato sarà una riduzione significativa dello spreco tecnologico, con un impatto positivo sulla percezione del valore nel tempo dei prodotti elettronici.

Criticità e sfide tecniche per produttori e industria

Le aziende dovranno affrontare una serie di sfide ingegneristiche e produttive allo scopo di allinearsi ai nuovi standard imposti. Fra i punti più complessi emergono:

Sicurezza e protezione delle batterie agli ioni di litio : la transizione verso modelli removibili richiede interventi per evitare urti, infiltrazioni d’acqua ed eventuali danni durante la sostituzione.

: la transizione verso modelli removibili richiede interventi per evitare urti, infiltrazioni d’acqua ed eventuali danni durante la sostituzione. Progettazione interna rinnovata : saranno richiesti chassis più robusti, layout ottimizzati e sistemi di ancoraggio innovativi per garantire estrazioni semplici senza compromettere la struttura e la qualità del prodotto.

: saranno richiesti chassis più robusti, layout ottimizzati e sistemi di ancoraggio innovativi per garantire estrazioni semplici senza compromettere la struttura e la qualità del prodotto. Gestione di dimensioni e certificazioni: per dispositivi ultrasottili, smartwatch e auricolari compatti, implementare la rimozione della batteria senza aumentare peso o spessore rappresenta una sfida significativa che coinvolge anche la revisione della certificazione IP per resistenza a polvere e acqua.

Per i marchi che hanno investito negli anni in design sigillati, le modifiche comporteranno tempi e costi non trascurabili nella fase di industrializzazione.

Le eccezioni previste dalla normativa e la questione delle deroghe

Il nuovo quadro legislativo, pur orientato alla massima accessibilità, contempla una serie di eccezioni motivate da ragioni tecniche o di sicurezza. Secondo quanto stabilito, possono chiedere la deroga:

I dispositivi progettati principalmente per funzionare in ambienti umidi, sotto acqua o sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche (ad esempio rilevatori subacquei o apparecchi medicali);

Prodotti nei quali la batteria raggiunga almeno 1000 cicli di carica mantenendo l’80% della capacità, oppure 800 cicli mantenendo l’83%, una soglia che consente ai costruttori di offrire design sigillati certificati con parametri di longevità superiori;

Apparati nei quali la sicurezza, l’integrità tecnica o la certificazione ad elevate prestazioni richiedano soluzioni specifiche non compatibili con batterie rimovibili standard.

Le deroghe, comunque, devono essere motivate e documentate alla Commissione Europea: sono pensate per tutelare aree di innovazione come i wearable waterproof, i dispositivi ultracompatti o i prodotti medicali avanzati.

Impatto ambientale: riduzione dei rifiuti elettronici e promozione dell’economia circolare

Uno degli obiettivi cardine della normativa è la drastica diminuzione dei rifiuti tecnologici, contribuendo così alla transizione verso una società più sostenibile. Il nuovo assetto normativo raccoglie la sfida posta dagli oltre 12 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici prodotti ogni anno in Europa, puntando a ridurre la sostituzione totale dei dispositivi e ad allungarne la vita utile.

La facilità di rimozione e sostituzione della batteria semplifica il riciclo dei materiali critici contenuti negli accumulatori, come litio, cobalto e nichel, risparmiando risorse e riducendo la dipendenza da materie prime importate. La strategia supporta lo sviluppo di un’economia circolare, nella quale i prodotti vengono valorizzati nel tempo e la filiera produttiva si orienta sempre più verso la riparabilità, il riciclo e il riutilizzo.