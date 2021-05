C’è la voglia di rinnovamento al centro della collaborazione tra Pulsee, brand digitale per la fornitura domestica di gas e luce di Axpo Italia e Samsung Electronics Italia. Modernizzare la propria casa a costi contenuti, risparmiando energia e abbattendo la propria impronta di Co2, è possibile.

Il Pulsee Energy Index, l’indagine sulle abitudini dei consumatori di Pulsee in collaborazione con la società di ricerche di mercato Nielsen ha posto l’attenzione su due fattori che stanno determinando le nostre vite. In un contesto in cui, dal lavoro allo sport, gran parte delle nostre attività ha una dimensione casalinga, cresce l’utilizzo degli elettrodomestici e al contempo aumenta la nostra voglia di sostenibilità.

Collaborazione tra Pulsee e Samsung

Forni, aspirapolvere ma anche lavastoviglie e lavatrici sempre più sotto stress con aumenti di utilizzo dichiarati ben oltre il 30% e una media di 22 lavaggi mensili per la sola lavatrice.

Qualcosa che non può che far lievitare i costi della bolletta, soprattutto se i nostri alleati casalinghi hanno già molte ore di servizio alle spalle. Sostenibilità e voglia di non pesare sull’ambiente indirizzano le nostre scelte.

Dichiariamo di possedere elettrodomestici di classe A o superiore nel 65% dei casi, una tendenza che andrebbe rinnovata a seguito dell’entrata in vigore, dal primo marzo, della nuova etichetta energetica per alcune categorie di elettrodomestici tradizionalmente d’impatto sulle bollette, come frigoriferi e lavastoviglie, e che garantisce trasparenza sugli standard di efficacia più elevati, più attenzione alla sostenibilità e un sistema di lettura della classe di appartenenza semplificato.

Pulsee e Samsung insieme per una proposta di prodotti di ultimissima generazione che mettono al centro semplicità di utilizzo e rispetto per l’ambiente. Ne è un esempio la lavatrice Samsung Ai Control, in classe A della nuova etichetta energetica, che permette di risparmiare fino 25% di elettricità rispetto a modelli precedenti.

Lavatrici in classe A e lavasciuga di ultima generazione, ma anche alleati per l’igienizzazione degli abiti come AirDresser o dell’aria domestica come il purificatore Cube ad un prezzo del 40% inferiore rispetto quello di partenza e fino alla fine di aprile. La collaborazione aggiunge 4 mesi di componente energia gratuiti e il servizio a valore aggiunto di Pulsee My green Energy che permette di ricevere a casa esclusivamente energia da fonti sostenibili, gratis per 12 mesi dall’attivazione.

Accedere ai vantaggi frutto della collaborazione tra Pulsee e Samsung è possibile dal sito di Pulsee mentre per consultare la lista degli elettrodomestici a prezzi scontati del 40% che rientrano nell’operazione occorre accedere alla pagina dedicata dell’e-shop di Samsung.