Sono i dettagli a fare la differenza, anche e soprattutto nella scelta di un web hosting a cui affidarsi. Il mercato propone infatti numerose soluzioni e individuare quella più adatta alle proprie esigenze non è affatto così semplice e immediato. Perché proprio questo è uno dei punti fondamentali: quali sono le personali necessità e quali sono i vantaggi che una soluzione di questo tipo può apportare?

La proposta della piattaforma Hosting web di Register.it aiuta a farsi un’idea per via della completezza dei servizi proposti, in grado di rispondere a tutte le esigenze di sviluppo. In pratica i piani si adattano a ogni tipo di sito web ovvero a qualsiasi dimensione e linguaggio di programmazione utilizzato.

Il tutto in un contesto di sicurezza poiché è sempre incluso un Certificato SSL, utile per garantire una connessione cifrata e sicura agli utenti, ma anche per rispondere alle linee guida di Google.

Ecco quindi che i dischi SSD, la presenza di Softaculous App Installer e la facile gestione multidominio innalzano il livello di competitività sul mercato e di vantaggi per gli utenti della piattaforma Hosting web di Register.it.

Andiamo per ordine: nei piani Hosting Linux, la velocità di caricamento delle pagine è garantita dai dischi SSD che assicurano una maggiore rapidità di risposta rispetto ai classici hard disk.

Softaculous App Installer permette di installare, migrare e gestire i CMS (Content Management System) più utilizzati, come Joomla! e WordPress. Tra l’altro, il pannello di controllo cPanel garantisce la gestione semplificata di molte funzioni, dalla creazione degli account FTP (File Transfer Protocol) alla gestione dei backup.

Infine, la facile gestione multidominio centralizza il lavoro in caso di gestione di più siti web, senza dimenticare che l’elasticità della piattaforma assicura continuità e stabilità dei siti nel caso di superamento della soglia prevista dal piano sottoscritto.

L’offerta completa della piattaforma Hosting web di Register.it

Sicurezza, affidabilità e assistenza italiana 7 giorni su 7 per poter risolvere ogni tipo di problema. Register.it è il punto di riferimento nel mercato del web hosting e dunque nella creazione, gestione e personalizzazione di un nuovo sito web. Ma come abbiamo premesso, sono i dettagli a fare la differenza e nel caso di Hosting web Register.it si trovano anche tra le offerte. La varietà del ventaglio delle proposte è infatti massima: