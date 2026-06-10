ha assistito a importanti innovazioni finalizzate a proteggere i titolari di prodotti vita. Oggi sono attive

Origini e motivazioni: la crisi Eurovita e la nascita del Fondo di Garanzia

L’esigenza di introdurre nuove garanzie nel comparto vita nasce dall’impatto che recenti vicende di dissesto hanno avuto sugli investitori italiani. La crisi di Eurovita, che ha visto migliaia di risparmiatori coinvolti in blocchi dei riscatti e incertezze sui capitali investiti, ha rappresentato un vero spartiacque. Tale episodio ha evidenziato una carenza sistemica: l’assenza di un meccanismo obbligatorio di salvaguardia per coloro che avevano scelto la polizza vita come strumento di risparmio. Il legislatore, recependo i segnali di allarme provenienti dal settore e in linea con le best practice europee, ha quindi provveduto a istituire il Fondo di Garanzia, sancito nella Legge di Bilancio 2024 e reso operativo con l’approvazione dello Statuto da parte dell’IVASS. L’iniziativa, accelerata dall’urgenza di rafforzare la fiducia e la stabilità del mercato assicurativo, mira a proteggere in modo più stringente gli assicurati e a prevenire rischi sistemici per l’intero settore.

Cos’è il Fondo di Garanzia per le polizze vita: normativa, finalità e funzionamento

Il Fondo di Garanzia rappresenta una risposta strutturata per la gestione delle crisi nel comparto vita. Istituito dal legislatore con i commi 113-122 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private), opera come consorzio di diritto privato sottoposto alla supervisione IVASS. La sua missione è chiara: tutelare gli aventi diritto alle prestazioni assicurative nei rami vita in caso di liquidazione coatta amministrativa delle compagnie aderenti, offrendo un rimborso fino a una soglia massima per ogni assicurato.

Finalità principale : garantire il valore maturato della polizza (capitale, rendita o indennizzo) quando la compagnia non è più in grado di provvedere, assicurando un trasferimento delle somme agli aventi diritto entro i limiti di legge.

: garantire il valore maturato della polizza (capitale, rendita o indennizzo) quando la compagnia non è più in grado di provvedere, assicurando un trasferimento delle somme agli aventi diritto entro i limiti di legge. Funzionamento : il Fondo interviene in via sostitutiva o anche preventiva, potendo agire sia dopo il default, sia per operazioni volte a prevenire situazioni di dissesto grave (ad esempio con finanziamenti o assunzioni di attività/passività delle imprese in difficoltà).

: il Fondo interviene in via sostitutiva o anche preventiva, potendo agire sia dopo il default, sia per operazioni volte a (ad esempio con finanziamenti o assunzioni di attività/passività delle imprese in difficoltà). Caratteristiche operative: la protezione si applica su base obbligatoria per tutte le compagnie e intermediari che rientrano nei parametri di legge e per alcune succursali estere, mentre le adesioni volontarie sono limitate a casi specifici. L’attivazione del fondo avviene solo dopo la verifica di condizioni definite dalla disciplina regolamentare IVASS.

Significativo l’allineamento ai modelli europei, da tempo attivi per i depositi bancari, che rende il mercato assicurativo italiano più attrattivo e sicuro anche per investitori stranieri e istituzionali.

Ambito di applicazione e limiti della copertura: chi è tutelato e come viene calcolata la soglia dei 100.000 euro

La copertura garantita dal Fondo riguarda i contratti appartenenti ai rami vita più diffusi:

Polizze a capitale garantito (Ramo I)

(Ramo I) Polizze unit-linked (Ramo III), per cui la protezione si riferisce al rischio di insolvenza della compagnia e non alle perdite finanziarie di mercato

(Ramo III), per cui la protezione si riferisce al rischio di insolvenza della compagnia e non alle perdite finanziarie di mercato Contratti di capitalizzazione (Ramo V)

L’importo massimo rimborsato dal Fondo corrisponde a 100.000 euro per ciascuno degli assicurati presso ogni compagnia. Il calcolo è effettuato come somma dei capitali maturati su tutte le polizze vita stipulate con una specifica impresa. Qualora i contratti siano suddivisi tra diverse compagnie, la soglia di 100.000 euro si applica separatamente a ciascuna. Per importi superiori presso la stessa società, il rimborso non oltrepassa il limite fissato.

Restano esclusi dalla tutela alcuni prodotti assicurativi, come forme previdenziali e contratti non standardizzati, nonché posizioni presso compagnie non aderenti o escluse dal Fondo.

La disciplina prevede anche alcune eccezioni, per cui la soglia potrebbe non essere valida in casi particolari, secondo quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private.

Aderenti al fondo: compagnie, intermediari e soggetti esclusi

La normativa definisce con precisione i soggetti tenuti all’adesione:

Imprese di assicurazione italiane operanti nei rami vita

operanti nei rami vita Succursali di compagnie extracomunitarie autorizzate sul territorio nazionale, in assenza di analoghi strumenti nei rispettivi Paesi

autorizzate sul territorio nazionale, in assenza di analoghi strumenti nei rispettivi Paesi Intermediari assicurativi iscritti al RUI, con premi intermediati annualmente pari o superiori a 50 milioni di euro

Restano invece escluse:

Le imprese UE operanti in Italia in Libera Prestazione di Servizi che dispongano già di sistemi di garanzia equivalenti nei Paesi di origine

che dispongano già di sistemi di garanzia equivalenti nei Paesi di origine Compagnie, intermediari e prodotti non riconducibili ai rami vita, o non vigilati dall’IVASS

Soggetti che non raggiungono i limiti di raccolta premi previsti dalla disciplina

L’adesione non è facoltativa per chi rientra nel perimetro: la mancata partecipazione comporta infatti sanzioni severe, tra cui la revoca dell’autorizzazione a operare nei rami vita o la cancellazione dall’albo degli intermediari.

Finanziamento, governance e controlli: come viene sostenuto e gestito il fondo

Il funzionamento del Fondo si basa su principi di autonomia e autoregolamentazione. La dotazione economica deriva interamente da contributi privati:

Almeno l’80% dei versamenti è a carico delle compagnie di assicurazione, proporzionato alle riserve tecniche e al profilo di rischio

è a carico delle compagnie di assicurazione, proporzionato alle riserve tecniche e al profilo di rischio Il restante 20% è versato dagli intermediari aderenti, in proporzione al volume dei premi intermediati e ai ricavi

Secondo le stime, la dotazione attesa a regime tocca i 3 miliardi di euro, raggiungibili in circa un decennio attraverso contributi annui dello 0,4 per mille delle riserve tecniche di ciascuna compagnia.

Il sistema di governance vede il coinvolgimento di tutte le categorie aderenti, con un’assemblea generale che elegge il presidente e il consiglio (composto da rappresentanti di compagnie grandi, minori e intermediari). IVASS detiene poteri di autorizzazione, controllo e vigilanza, con la facoltà di emanare regolamenti attuativi, intervenire su criticità, richiedere informazioni e ordinare le misure correttive necessarie. La trasparenza nella gestione assicura affidabilità ed efficienza nella gestione delle risorse e nell’erogazione delle tutele.

Conseguenze e impatti per i risparmiatori italiani

L’attivazione del Fondo di Garanzia produce importanti effetti positivi per il risparmio gestito italiano:

Aumenta la sicurezza percepita degli strumenti vita, favorendo la fiducia degli investitori anche in contesti di instabilità finanziaria.

degli strumenti vita, favorendo la fiducia degli investitori anche in contesti di instabilità finanziaria. Offre una rete di protezione efficace contro rischi di insolvenza e default, estendendo tutele reali che, fino a pochi anni fa, erano assenti nel settore.

contro rischi di insolvenza e default, estendendo tutele reali che, fino a pochi anni fa, erano assenti nel settore. Promuove stabilità sistemica, riducendo il rischio di richieste di riscatto di massa o panic selling in caso di crisi, e rafforza la reputazione internazionale del mercato assicurativo nazionale.

Per i sottoscrittori delle polizze vita è ora garantita una risposta concreta all’incertezza che fatti come l’insolvenza Eurovita avevano generato, consentendo di valorizzare la funzione previdenziale e di investimento di questi prodotti in un ambiente maggiormente regolamentato e sicuro.