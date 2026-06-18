e realizzata in conformità ai più elevati standard di sicurezza e affidabilità.

e in Europa sta vivendo una trasformazione senza precedenti, grazie all’evoluzione delle valute digitali regolamentate. In questo scenario,

Cos’è Eur.Bank e qual è il suo ruolo nel sistema bancario italiano ed europeo

Sostenuta da, la nuova soluzione digitale non coinvolge solo la tecnologia, ma anche un robusto apparato regolamentare e un dialogo costante con le autorità di vigilanza. Nasce così una proposta che mira a garantirenel mondo digitale, incarnando una risposta moderna alle richieste di cittadini e imprese di pagamenti rapidi, efficienti e tutelati.

Tra le innovazioni più attese nell’ambito dei servizi bancari digitali, Eur.Bank si distingue come moneta di sistema emessa da istituzioni regolamentate e ancorata all’euro sulla base di riserve reali. Non si tratta della classica criptovaluta, bensì di una stablecoin gestita da soggetti vigilati, conforme alla disciplina europea (MiCAR), con risorse sottostanti detenute presso le stesse banche emittenti. Questo significa che ogni unità digitale sarà supportata da euro reali quasi uno a uno, assicurando immediata convertibilità e un elevato livello di fiducia.

L’origine del progetto nasce dall’esigenza di superare i limiti delle stablecoin non regolamentate, spesso emesse all’estero e ancorate principalmente al dollaro. La netta differenza con tali soluzioni risiede proprio nella governance: le banche italiane sono le protagoniste dell’emissione, mentre BANCOMAT svolge il ruolo di abilitatrice, grazie alla messa a disposizione di un’infrastruttura tecnologica moderna e integrata, rafforzando la connessione tra finanza tradizionale e mercati digitali.

Nel contesto dell’Unione Europea, la nuova stablecoin costituisce un tassello chiave per l’autonomia digitale continentale, agendo come ponte fra le prerogative di pagamento domestiche e il network paneuropeo. Attraverso il coinvolgimento di diverse autorità – compresa Banca d’Italia, MEF e Associazione Bancaria Italiana – si punta a produrre un effetto leva per rafforzare la competitività monetaria europea rispetto a quella americana, sostenendo il processo di digitalizzazione della moneta e l’emergere di nuovi servizi finanziari centralizzati sulla fiducia e sulla sicurezza.

Architettura, funzionamento e caratteristiche della stablecoin Eur.Bank

La struttura tecnologica concepita per Eur.Bank si distingue grazie a un approccio basato su blockchain autorizzate e Distributed Ledger Technology (DLT), strumenti che consentono di garantire tracciabilità, trasparenza e rapidità nelle transazioni. L’intera emissione viene gestita da banche vigilate, supportate da un’infrastruttura centralizzata fornita da BANCOMAT, che si occupa di governance, interoperabilità di rete e compliance normativa.

Le principali caratteristiche includono:

Copertura totale della stablecoin tramite riserve reali detenute presso le banche italiane partecipanti

tramite riserve reali detenute presso le banche italiane partecipanti Convertibilità immediata in euro per utenti e operatori, in modo trasparente e sicuro

in euro per utenti e operatori, in modo trasparente e sicuro Integrazione diretta con l’ecosistema bancario esistente – oltre 30 milioni di carte Bancomat in circolazione e una rete di pagamenti estesa a tutto il paese

– oltre 30 milioni di carte Bancomat in circolazione e una rete di pagamenti estesa a tutto il paese Gestione del rischio e delle riserve secondo le linee guida MiCAR, assicurando sicurezza operativa e tutela dei depositanti

La piattaforma è progettata per supportare anche servizi digitali avanzati: dall’accesso alle soluzioni di tokenizzazione di asset – come titoli di Stato o depositi – ai pagamenti on-chain attivi 24/7 e alla semplificazione dei flussi cross-border, aprendo così nuove opportunità di efficienza, monetizzazione e risparmio di costi sia per operatori sia per utenti finali.

Obiettivi strategici: interoperabilità, sovranità digitale e regolamentazione MiCAR

L’iniziativa guidata da BANCOMAT e dalle principali banche italiane abbraccia tre grandi direttrici strategiche:

Interoperabilità : La stablecoin nasce per evitare la frammentazione dei sistemi di pagamento nazionali, puntando a una piattaforma integrata che dialoghi con gli altri circuiti europei (come Bizum, MB WAY, Vipps MobilePay) e supporti la European Payments Initiative.

: La stablecoin nasce per evitare la frammentazione dei sistemi di pagamento nazionali, puntando a una piattaforma integrata che dialoghi con gli altri circuiti europei (come Bizum, MB WAY, Vipps MobilePay) e supporti la European Payments Initiative. Sovranità digitale : L’asset digitale non rappresenta solo uno strumento tecnico, ma anche una leva per rafforzare l’autonomia del sistema finanziario italiano e continentale, contrastando la predominanza di stablecoin in dollari e assicurando una “massa critica” paneuropea.

: L’asset digitale non rappresenta solo uno strumento tecnico, ma anche una leva per rafforzare l’autonomia del sistema finanziario italiano e continentale, contrastando la predominanza di stablecoin in dollari e assicurando una “massa critica” paneuropea. Regolamentazione MiCAR: La piena aderenza agli standard comunitari definiti dal regolamento Markets in Crypto-Assets favorisce trasparenza, protezione dei consumatori e innovazione monitorata, valorizzando le best practice del settore ed evitando rischi sistemici o abusi.

L’ecosistema digitale progettato si propone quindi come soluzione “di sistema”, replicabile e compatibile con le aspirazioni dell’Unione, in attesa degli sviluppi sull’euro digitale e pronta ad accompagnare cittadini e aziende in un contesto regolatorio solido e armonizzato.

I principali casi d’uso: pagamenti digitali, tokenizzazione e servizi innovativi

L’offerta di utilizzo abilitata dalla nuova valuta digitale si distingue per ampiezza e capacità di innovazione. I casi d’uso attualmente in fase di validazione mirano ad abilitare:

Pagamenti digitali istantanei , sia domestici che transfrontalieri, riducendo tempi e costi rispetto ai circuiti tradizionali, con operatività continuativa 24/7

, sia domestici che transfrontalieri, riducendo tempi e costi rispetto ai circuiti tradizionali, con operatività continuativa 24/7 Tokenizzazione di strumenti finanziari , inclusi i titoli di Stato: l’impiego della tecnologia blockchain permetterà la frazionabilità degli asset e la creazione di mercati accessibili a un pubblico allargato, garantendo trasparenza ed efficienza

, inclusi i titoli di Stato: l’impiego della tecnologia blockchain permetterà la frazionabilità degli asset e la creazione di mercati accessibili a un pubblico allargato, garantendo trasparenza ed efficienza Servizi innovativi : conti deposito digitali caratterizzati da maggior rendimento, acquisizione diretta di bond e obbligazioni tokenizzate, implementazione di programmi di loyalty e promozioni tramite wallet digitali evoluti

: conti deposito digitali caratterizzati da maggior rendimento, acquisizione diretta di bond e obbligazioni tokenizzate, implementazione di programmi di loyalty e promozioni tramite wallet digitali evoluti Supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane, grazie all’ottimizzazione dei flussi di pagamento cross-border e alla possibilità di regolare asset e servizi in tempo reale su reti distribuite

Questi ambiti di applicazione generano benefici concreti non solo per le grandi istituzioni, ma anche per il risparmio retail e la clientela bancaria tradizionale, che potrà accedere a strumenti digitali con elevati standard di sicurezza e regolamentazione.

Sfide, prospettive e roadmap verso il 2026

Il percorso di innovazione in corso non è esente da ostacoli di natura tecnica, regolamentare e culturale. Tra le principali sfide evidenziate dagli esperti:

Costruzione della fiducia degli utenti , sia tra gli operatori istituzionali che tra cittadini e imprese, in un contesto segnato dalla diffidenza verso le nuove tecnologie e la volatilità di altri cripto-asset

, sia tra gli operatori istituzionali che tra cittadini e imprese, in un contesto segnato dalla diffidenza verso le nuove tecnologie e la volatilità di altri cripto-asset Coordinamento con il progetto dell’euro digitale promosso dalla BCE, evitando sovrapposizioni o limiti regolatori che potrebbero restringere lo spazio di mercato delle stablecoin bancarie

promosso dalla BCE, evitando sovrapposizioni o limiti regolatori che potrebbero restringere lo spazio di mercato delle stablecoin bancarie Adozione massiva , che dipende dalla capacità di comunicare i reali vantaggi e di integrare la nuova infrastruttura digitale con le abitudini consolidate dei consumatori

, che dipende dalla capacità di comunicare i reali vantaggi e di integrare la nuova infrastruttura digitale con le abitudini consolidate dei consumatori Governance e standardizzazione tecnologica, per assicurare interoperabilità effettiva su scala continentale e scongiurare il rischio di frammentazione tra Paesi

Il progetto proseguirà secondo una road map chiara: consolidamento dei test tra banche, ottenimento delle autorizzazioni necessarie in stretto dialogo con le autorità di vigilanza e progressivo allargamento dei servizi, con l’obiettivo di giungere al pieno lancio operativo entro la fine del 2026.