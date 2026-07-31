di smartphone fa leva sia su display innovativi sia su un’integrazione profonda di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come confermato dai responsabili tecnologici dell’azienda. L’obiettivo dichiarato è offrire soluzioni specifiche per ogni esigenza:

Design e display: novità estetiche e costruttive dei nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8

La consolidata collaborazione con Gemini Intelligence sottolinea la direzione verso, rispondendo a richieste in modo immediato e su misura. Ognuno dei tre prodotti, consentendo agli utenti di scegliere il modello più adatto in base a

Nei nuovi modelli, Samsung introduce una netta evoluzione nelle soluzioni costruttive: tutti e tre i dispositivi sfruttano la resistenza della struttura Flex Titanium, basata su una lega di titanio e una piastra apposita per minimizzare la visibilità della piega e aumentare durevolezza e uniformità visiva.

Per quanto riguarda le dimensioni, Z Fold8 Ultra è il più sottile mai prodotto dall’azienda, con soli 4,1 mm di spessore da aperto e un peso di 215 grammi, mentre il Fold8 standard si caratterizza per un formato più largo e compatto, raggiungendo 4,5 mm di spessore e 201 grammi di peso. Distinguendosi soprattutto per praticità nel trasporto e maneggevolezza, Fold8 mira a replicare l’esperienza di un piccolo tablet, rendendo la lettura e la visione di contenuti agili e immersive.

Galaxy Z Flip8, dal canto suo, si rivolge a chi cerca la massima portabilità: con 6,1 mm di spessore e solo 180 grammi, è il più leggero e sottile Flip mai prodotto da Samsung. L’innovazione maggiore si trova nella nuova FlexWindow, il display esterno migliorato che offre immediatezza nell’accesso a informazioni, scelte rapide e funzioni personalizzate grazie alla nuova intelligenza integrata. Le colorazioni presentano una gamma cromatica ricercata, mentre le cover dedicate adottano materiali come la fibra aramidica (Kevlar) per Fold8 e Fold8 Ultra, con soluzioni trasparenti e artistiche.

Infine, la luminosità di picco di 3.000 nit e il trattamento antiriflesso della serie Fold garantiscono leggibilità in tutte le condizioni, mentre Vision Booster contribuisce a una qualità dell’immagine elevata all’esterno.

Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Fold8: differenze tecniche, batteria e prestazioni

Osservando nel dettaglio Fold8 Ultra e Fold8, emergono differenze focalizzate su destinazione d’uso e performance.

Da un lato, la versione Ultra adotta un display principale Dynamic AMOLED da 8 pollici, ideale non solo per multitasking avanzato ma anche per la fruizione di contenuti multimediali, affiancato da un display esterno da 6,5 pollici. Fold8, invece, propone uno schermo interno da 7,6 pollici (formato 4:3) pensato per massimizzare la visione coinvolgente e ridurre le bande nere, con un pannello esterno da 5,5 pollici più tascabile.

Le batterie si distinguono per capienza: 5.000 mAh sull’Ultra, 4.800 mAh su Fold8. Entrambi supportano ricarica rapida (45 W via cavo, 20 W wireless) e godono di nuova architettura Dual DCIC per migliorare autonomia ed efficienza energetica. Tali caratteristiche, unite alla maggiore superficie di dissipazione interna, riducono il rischio di surriscaldamento anche nelle sessioni più impegnative di lavoro o gioco.

Il processore condiviso Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy equipaggia entrambi, accompagnato da tagli di RAM e storage che vanno da 12 a 16 GB e da 256 GB fino a 1 TB.

All’interno della tabella seguente vengono sintetizzate le principali differenze tra i due modelli:

Caratteristica Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold8 Display interno 8″ Dynamic AMOLED 7,6″ Dynamic AMOLED Display esterno 6,5″ 5,5″ Batteria 5.000 mAh 4.800 mAh Spessore (aperto) 4,1 mm 4,5 mm Peso 215 g 201 g Fotocamera principale 200 MP 50 MP Zoom ottico 3x –

Si evidenzia che la differenziazione tra i due dispositivi risponde a esigenze d’uso orientate rispettivamente a creatività professionale e produttività multitasking (Ultra), o a leggerezza e portabilità (Fold8 standard), delineando così le principali differenze tra Galaxy Z Fold8 Ultra Fold8 e Flip8.

Fotocamere e funzioni creative avanzate con e senza AI

L’approccio adottato da Samsung per i sistemi fotografici evidenzia soluzioni tecniche evolute e una crescente integrazione tra hardware e software, con ampia delega all’intelligenza artificiale.

Il modello Ultra spicca per la fotocamera principale da 200 MP, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 3x): un setup che permette di catturare scatti ricchi di dettagli in qualunque condizione, valorizzando anche video in 8K tramite codec APV e gestione Cine LUT per color grading di qualità cinematografica. L’AI interviene in modalità Nightography, nell’HDR avanzato e nella segmentazione automatica dei soggetti.

Nel Galaxy Z Fold8, il comparto comprende due fotocamere posteriori da 50 MP, specializzate per la fotografia quotidiana e le foto di gruppo, con algoritmi dedicati a ottimizzazione degli scatti e gestione dell’esposizione automatica. Anche qui, funzioni come My FanCam permettono di seguire automaticamente il soggetto e adattare l’inquadratura in tempo reale; la modalità doppia registrazione integra più flussi video, semplificando la condivisione immediata.

Il Flip8, adatto all’autoritratto grazie al Form Factor compatto, implementa una camera da 50 MP con ProVisual Engine e funzionalità ad hoc come Flex Mode, mirror selfie e Blocco orizzontale per la stabilizzazione nei video esterni. L’AI estende la personalizzazione degli scatti, dal bokeh dinamico alla regolazione tono pelle fino all’anteprima diretta degli effetti.

Nel complesso, la combinazione tra sensoristica avanzata e algoritmi consente una produzione di contenuti all’altezza delle attese del pubblico più esigente.

Galaxy Z Flip8: flessibilità, portabilità e intelligenza artificiale nella vita quotidiana

Flip8 è stato pensato come soluzione alternativa rispetto ai Fold, favorendo versatilità e stile personale. Con soli 180 grammi di peso, la maneggevolezza è al centro della proposta.

La nuova FlexWindow esterna consente di leggere notifiche, visualizzare app, accedere a funzioni AI e agire su scorciatoie senza dover aprire il dispositivo. Gli strumenti gestiti grazie a Gemini Intelligence permettono di passare dalla consultazione di informazioni contestuali all’attivazione rapida di automazioni tramite comandi vocali o un semplice tasto laterale.

Nel comparto fotografico, Flip8 rafforza la sua identità con modalità di scatto a mani libere, selfie dal display esterno e opzioni creative orientate ai social, come mirror selfie e vista specchio. Il Camcorder Grip con Zoom Rocker agevola la creazione di video in movimento, mentre la stabilizzazione garantisce riprese fluide anche nelle condizioni più complesse.

Queste caratteristiche rendono il Flip8 lo strumento ideale per chi cerca un device pratico, personalizzabile e dotato di funzioni intelligenti, integrabili all’interno della propria routine quotidiana.

Nuove funzionalità Galaxy AI: produttività, automazioni e sicurezza

Le soluzioni AI di nuova generazione rappresentano uno degli aspetti più di rilievo della serie Z 2026, grazie a un’adozione trasversale che trasforma l’interazione con i dispositivi pieghevoli.

Su Fold8 Ultra e Fold8, la gestione avanzata del multitasking permette la visualizzazione affiancata di chat e contenuti, lavorando su documenti con split view drag-and-drop; la nuova Now Bar centralizza notifiche e attività, mentre Audio Eraser isola e pulisce il suono nei video e nei messaggi vocali.

L’integrazione con Gemini Intelligence introduce automazione intelligente tra oltre 40 app, supportando attività che vanno dalla prenotazione di un ristorante al riassunto di file e appunti tramite Notebook integrato. Now Brief e Now Nudge propongono informazioni e suggerimenti mirati, personalizzati sulla base del contesto di utilizzo.

La sicurezza viene rafforzata dal sistema multilivello Samsung Knox: protezione crittografica, archivi dedicati e resistenza fisica alle manomissioni grazie a Knox Vault. Gli avvisi proattivi sulle autorizzazioni applicative e la dashboard delle attività semplificano il controllo sull’operato dell’AI, rafforzando trasparenza e fiducia nell’ecosistema.

L’utente può gestire ogni aspetto del proprio profilo tramite Personal Data Engine, impostando limiti, preferenze ed eccezioni.

Prezzi ufficiali, colori, accessori e disponibilità in Italia

La linea 2026 dei pieghevoli Samsung arriva sul mercato italiano con una ricca dotazione di varianti cromatiche e accessori dedicati. Le colorazioni generali includono Graphite e Cream per tutti i device, ma alcuni colori sono riservati ai canali online (Green Shadow per Fold8 Ultra, Pistachio per Fold8, Mint per Flip8), e non mancano edizioni artistiche per le cover.

Z Fold8 Ultra è proposto anche nei colori Violet Shadow e Green Shadow (quest’ultimo esclusivo online)

Z Fold8 aggiunge Lavender e Pistachio

Flip8 è disponibile anche in Pink e Mint, con quest’ultima riservata all’online

Per quanto riguarda i prezzi ufficiali comunicati:

Modello 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB Fold8 Ultra 2.299 € 2.499 € 2.899 € Fold8 2.099 € 2.299 € 2.699 €

Tutte e tre le versioni sono disponibili in preordine dal 22 luglio e distribuite in Italia sia nei canali retail sia online. Per gli accessori, Samsung propone caricabatterie, cover in materiali avanzati come aramidica (Kevlar) e trasparenti con grafiche d’autore.

Completano l’offerta la compatibilità con lo standard Qi2 Ready per la ricarica wireless magnetica e promozioni valide fino al 6 agosto per i preordini — tra cui sconti, permuta dell’usato ed estensione della protezione Samsung Care+ per alcuni mesi.