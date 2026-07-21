ha ormai trasformato in modo profondo i sistemi economici dell’Eurozona. In questo scenario, l’Eurosistema sta predisponendo l’avvio di unche potrà essere riconosciuta da tutti i Paesi che adottano l’euro. La, insieme alle banche centrali nazionali, dopo anni di analisi e confronti con operatori di settore, haper la sperimentazione pratica della valuta elettronica.

L’intento degli organismi europei è verificare la capacità dell’infrastruttura digitale di sostenere transazioni nei vari contesti d’uso: pagamenti tra privati, presso negozi fisici e online, con strumenti semplici come smartphone e pc. Il percorso di sperimentazione partirà nel 2027 e rappresenta una finestra decisiva per valutare se questa innovazione potrà affiancare, senza sostituire, il contante tradizionale. Grazie a questa nuova opportunità, cittadini e imprese avranno accesso a uno strumento di pagamento elettronico sicuro, garantito dallo Stato e pienamente interoperabile nell’area euro.

Obiettivi e strategia dell’euro digitale: sicurezza, inclusione e sovranità monetaria

Tra le priorità identificate dagli organismi europei nell’implementazione dell’elettronica di Stato, l’obiettivo della sicurezza occupa il primo posto. La nuova moneta digitale è progettata per preservare il valore giuridico del contante, offrendo una soluzione elettronica affidata alla supervisione della BCE e integrando livelli avanzati di tutela dei dati personali.

L’inclusività nei pagamenti rappresenta un altro pilastro: la valuta elettronica sarà accessibile a tutti gli utenti , comprese le fasce meno digitalizzate. Essere inclusivi significa progettare strumenti digitali semplici, disponibili sia tramite app su smartphone che su canali più tradizionali, riducendo i rischi di esclusione finanziaria. L’implementazione di wallet digitali pubblici garantirà operatività anche offline, aprendo nuovi scenari di accessibilità.

Fra le strategie di lungo termine si colloca il rafforzamento della sovranità monetaria. Ridurre la dipendenza dai circuiti internazionali privati rafforzerà la posizione dell’Europa nella geopolitica dei pagamenti, come sottolineato dal board della BCE e dagli esponenti dell’Eurogruppo. Questo approccio offrirà:

una maggiore garanzia di stabilità e resilienza finanziaria contro shock esterni;

il controllo diretto sulla politica monetaria;

la possibilità di integrare l’innovazione digitale nei sistemi di pagamento pubblici.

Innovare in sicurezza significa anche garantire che ogni euro digitale sia un “contante elettronico”, privo di qualsiasi vincolo di utilizzo programmato, e quindi spendibile ovunque e per qualsiasi servizio.

Il percorso normativo e il ruolo delle istituzioni europee: regolamento e trilogo

Lo sviluppo della valuta elettronica pubblica europea è accompagnato da uno stretto coordinamento legislativo. Dall’approvazione di una cornice normativa adeguata dipende la tempistica di eventuale implementazione su larga scala. Attualmente, le istituzioni dell’UE sono coinvolte nel cosiddetto trilogo, ovvero il negoziato tra Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio che si prefigge di definire il testo definitivo del regolamento sull’introduzione dell’euro digitale.

L’avvio della fase di trilogo segna un passaggio decisivo nella procedura legislativa europea, considerata la necessità di garantire armonizzazione tra le norme dei Paesi membri ed evitare sovrapposizioni o carenze regolamentari. La strategia normativa si sviluppa su tre linee:

Garantire trasparenza e chiarezza sui diritti e doveri per tutti gli attori coinvolti

per tutti gli attori coinvolti Definire in modo puntuale le condizioni di utilizzo e i limiti per le detenzioni individuali

e i limiti per le detenzioni individuali Stabilire standard tecnici e misure di sicurezza a livello sovranazionale

Il Consiglio direttivo della BCE, organo esecutivo per le politiche monetarie euro, mantiene un monitoraggio serrato sull’evoluzione normativa, che punta a chiudersi entro la fine del 2026, aprendo la strada a una decisione operativa sull’emissione dopo i test pilota.

Chi partecipa alla sperimentazione: banche, provider e coinvolgimento italiano

La fase sperimentale del progetto europeo per la nuova moneta digitale vede un coinvolgimento estensivo del settore bancario e dei principali provider di servizi di pagamento. Tra oltre 50 candidature, 36 enti sono stati scelti per il test, mirato a rappresentare la varietà dei modelli di business e la diversità geografica europee. Sono presenti otto operatori italiani, tra cui fanalino di innovazione:

Poste Italiane

Monte dei Paschi di Siena

Isybank (gruppo Intesa Sanpaolo)

UniCredit

Nexi

Banca Sella

Satispay

Numia

L’Italia si distingue così per numero di partecipanti, al pari con leader continentali come Deutsche Bank e altri operatori internazionali, tra cui Stripe, Revolut, SumUp e Worldline. Questo ampio coinvolgimento garantirà una prospettiva rappresentativa delle esigenze di cittadini, imprese ed esercenti attivi sul territorio nazionale e nell’Unione.

Le funzioni operative delle banche e dei provider includeranno sia la creazione di wallet digitali per i consumatori che infrastrutture dedicate a commercianti ed esercenti, favorendo la testabilità tecnica delle modalità di pagamento in vari scenari di vita quotidiana.

Come funzionano i test e cosa sarà valutato nella fase pilota

Nel secondo semestre del 2027, migliaia di utenti selezionati tra dipendenti BCE e delle banche centrali nazionali, unitamente a una rete di esercizi commerciali fisici e online, prenderanno parte ai primi test della versione Beta. Il funzionamento operativo prevede:

Pagamenti peer-to-peer tra privati, sia online che offline

tra privati, sia online che offline Transazioni presso negozi con POS evoluti e tramite acquisti e-commerce

Utilizzo di app e wallet digitali, garantendo un percorso facile sia per operatori abituati alla tecnologia avanzata sia per chi necessita soluzioni più semplici

Saranno oggetto di valutazione la sicurezza delle transazioni, la facilità di utilizzo, l’affidabilità tecnica delle infrastrutture coinvolte e la capacità di integrazione con le soluzioni bancarie già esistenti. In aggiunta, saranno raccolti feedback sull’esperienza utente e sull’efficienza della gestione delle operazioni offline, nodo centrale per garantire disponibilità anche in assenza di connessione internet.

I criteri definitivi di inclusione nel test saranno fissati nei mesi precedenti all’avvio, per garantire la rappresentatività dei diversi segmenti di mercato e del tessuto produttivo europeo.

Cosa significa l’euro digitale per cittadini, imprese e sistema bancario

L’adozione dell’euro digitale determina benefici e nuove responsabilità su più fronti. Per i cittadini si prevede l’accesso a uno strumento di pagamento elettronico gratuito per gli usi di base, sempre garantito dallo Stato, facilmente spendibile sia nei contesti digitali che fisici.

Per le imprese, la nuova valuta rappresenta un potenziale acceleratore di innovazione e semplificazione nei flussi di cassa, grazie all’integrazione con sistemi di pagamento evoluti e la possibilità di sviluppare servizi ad hoc per la clientela europea. Le aziende potranno anche beneficiare di una riduzione della dipendenza da gestori di pagamenti esteri, rafforzando così la loro autonomia finanziaria.

Per il sistema bancario, la sperimentazione è occasione per:

Valutare l’impatto sull’operatività delle filiali e sull’architettura gestionale

Sviluppare offerte innovative in sinergia con il quadro regolatorio che sarà definito

Comprendere le aspettative dei clienti e prepararsi ai possibili cambiamenti nei modelli di raccolta

Tali dinamiche aprono nuove opportunità ma anche interrogativi sulla relazione tra cittadini, istituzioni finanziarie e organismo di emissione.

Sfide e questioni aperte: privacy, limiti, rischi per il sistema bancario

Il processo di sperimentazione apre alcuni dossier chiave sulle quali BCE e regolatori stanno lavorando:

Privacy : Le preoccupazioni dell’opinione pubblica riguardano soprattutto la gestione dei dati delle transazioni. L’intenzione è adottare sistemi di crittografia avanzati e assicurare la tutela anche nei pagamenti offline, così da rispettare il diritto alla riservatezza e minimizzare i rischi di controllo invasivo.

: Le preoccupazioni dell’opinione pubblica riguardano soprattutto la gestione dei dati delle transazioni. L’intenzione è adottare sistemi di crittografia avanzati e assicurare la tutela anche nei pagamenti offline, così da rispettare il diritto alla riservatezza e minimizzare i rischi di controllo invasivo. Limiti individuali : Per evitare possibili squilibri nella raccolta bancaria, si prevede un limite massimo di detenzione per persona, indicativamente attorno ai 3.000 euro. Questa misura mira a prevenire trasferimenti massicci di fondi dai conti correnti verso il portafoglio digitale della banca centrale.

: Per evitare possibili squilibri nella raccolta bancaria, si prevede un limite massimo di detenzione per persona, indicativamente attorno ai 3.000 euro. Questa misura mira a prevenire trasferimenti massicci di fondi dai conti correnti verso il portafoglio digitale della banca centrale. Rischi per il sistema bancario : L’introduzione di una nuova forma di denaro digitale potrebbe da un lato ridurre le fonti di liquidità degli istituti tradizionali, dall’altro sollecitare innovazione nel settore. Occorre pertanto monitorare le dinamiche di sostituzione dei depositi e il mantenimento della stabilità finanziaria, anche attraverso opportune misure di tutela.

: L’introduzione di una nuova forma di denaro digitale potrebbe da un lato ridurre le fonti di liquidità degli istituti tradizionali, dall’altro sollecitare innovazione nel settore. Occorre pertanto monitorare le dinamiche di sostituzione dei depositi e il mantenimento della stabilità finanziaria, anche attraverso opportune misure di tutela. Innovazione programmabile: Il quadro normativo, almeno nella versione attuale, esclude forme di moneta programmabile, dunque la valuta manterrà la propria natura universale e libera, a differenza di molte soluzioni offerte da soggetti privati.

L’esperienza della fase pilota potrà aiutare a risolvere dubbi e rafforzare la fiducia degli operatori, avvicinando cittadini e imprese a una nuova fase nell’evoluzione dei pagamenti in Europa.