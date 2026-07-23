Il pacchetto antiriciclaggio dell’Ue e il tetto ai pagamenti in contanti

L’Unione Europea sta vivendo una fase di, mantenendo però la tutela per chi continua a preferire il denaro contante. Con l’evoluzione verso l’euro digitale, la Commissione Europea ha chiarito cheper garantire l’inclusività economica dei cittadini europei e la libertà di scelta tra diverse modalità di pagamento.Il punto centrale di questi interventi è il: la presenza di una valuta digitale non implica l’abolizione del contante, né lo trasforma in uno strumento di nicchia o addirittura “di contrabbando”. Fonti regolamentari hanno più volte sottolineato, infatti, che lanelle scelte ufficiali adottate a Bruxelles.Questo scenario evolutivo rappresenta una risposta alle nuove esigenze economiche e sociali che emergono sia dal tessuto imprenditoriale sia dai cittadini, richiedendo strumenti innovativi ma anche regole certi e chiare per l’utilizzo dei mezzi di pagamento, tra cui anche l’euro digitale.

L’obiettivo principale della nuova normativa antiriciclaggio introdotta dall’Unione Europea è quello di rafforzare l’integrità finanziaria del mercato unico e prevenire l’impiego di ingenti quantità di denaro contante in attività illecite. Uno dei pilastri del pacchetto prevede l’imposizione di un limite massimo a 10.000 euro per i pagamenti in contanti nelle transazioni commerciali tra privati e imprese, una soglia armonizzata per tutti gli Stati membri prevista per entrare in vigore a luglio 2027.

Questo tetto non va confuso con un divieto sull’uso dei contanti, ma rappresenta una misura di coordinamento fortemente voluta per ridurre le distorsioni e le lacune normative tra i vari Stati membri. Tuttavia, ogni Paese conserva la possibilità di imporre limiti più stringenti: ad esempio, in Italia il tetto si attesta già oggi a 5.000 euro per le operazioni tra privati, mentre in Austria non sono fissate soglie minime.

Da sottolineare che i pagamenti in contanti tra cittadini e aziende sopra la soglia prevista saranno vietati, mentre le transazioni tra persone fisiche in ambito privato, come compravendite occasionali, rimarranno generalmente escluse dalle restrizioni comunitarie a meno di regolamentazioni più severe a livello nazionale.

Finalità della normativa: contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale.

contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale. Impatto sulle imprese: obbligo di rifiuto di pagamenti cash oltre il tetto fissato, favorendo i pagamenti tracciati.

obbligo di rifiuto di pagamenti cash oltre il tetto fissato, favorendo i pagamenti tracciati. Tempi di adeguamento: la Direttiva concede tre anni alle imprese e agli istituti finanziari per adattare i propri sistemi.

La Commissione Europea stima che circa il 70% delle reti criminali ricorra al denaro contante per finanziare operazioni illecite, dato che giustifica la scelta di introdurre limiti armonizzati e rafforzare il sistema dei controlli automatici sulle transazioni più rilevanti. L’istituzione della nuova Autorità antiriciclaggio a Francoforte completerà il quadro normativo, centralizzando le competenze sulle verifiche e i controlli a livello europeo.

Limite al portafoglio digitale: cosa prevede il regolamento approvato

L’arrivo dell’euro digitale porta con sé un regolamento dettagliato sull’uso dei portafogli digitali da parte di cittadini, imprese e operatori finanziari. Una delle novità più discusse è il tetto massimo di 3.000 euro che può essere detenuto su ogni portafoglio digitale individuale, pensato per ridurre il rischio di utilizzo non conforme, e garantire in contemporanea stabilità al sistema bancario tradizionale.

Il limite non impedisce la libera gestione dei propri fondi, ma obbliga gli operatori ad approntare sistemi di compensazione automatica quando il saldo supera i 3.000 euro.

Il tetto è individuale e vale per singolo utente: più portafogli associati allo stesso cittadino sono soggetti comunque al monitoraggio aggregato.

e vale per singolo utente: più portafogli associati allo stesso cittadino sono soggetti comunque al monitoraggio aggregato. Le operazioni di trasferimento tra portafogli digitali sono tenute sotto controllo tramite verifiche automatiche, prevenendo accumuli eccessivi su un unico titolare.

sono tenute sotto controllo tramite verifiche automatiche, prevenendo accumuli eccessivi su un unico titolare. Permane la piena fruibilità della moneta contante per chiunque desideri prelevare importi superiori, sempre nel rispetto delle normative antiriciclaggio già citate.

La normativa individua queste soglie come necessarie sia per prevenire abusi sia per evitare fughe massicce di liquidità dal sistema bancario in tempi di elevata incertezza economica. Le autorità sottolineano che questa restrizione non ha l’obiettivo di limitare la proprietà o la circolazione dei risparmi, ma di incoraggiare l’uso controllato e responsabile del nuovo strumento digitale, rispettando le diverse abitudini e necessità degli utenti.

Differenze tra pagamenti in contanti e strumenti tracciabili: regole e soglie

Nell’adottare il nuovo scenario europeo, è utile distinguere tra pagamenti effettuati in banconote e quelli con strumenti digitali o tracciabili come carte di credito, bonifici e portafogli elettronici.

Il contante è soggetto a regole più restrittive allo scopo di evitare usi illeciti: pagamenti tra imprese e privati sopra i 10.000 euro in banconote saranno vietati nella maggioranza degli Stati UE dal 2027, anche se per alcuni Paesi come l’Italia limiti inferiori – ad esempio 5.000 euro – sono già in vigore. (Cfr. normativa italiana e direttive UE sulle soglie antiriciclaggio).

Gli strumenti tracciabili – come bonifici e carte di pagamento – non sono soggetti agli stessi limiti di importo per transazione, poiché ogni movimento genera una traccia indelebile. Tuttavia, su questi scattano automatici sistemi di monitoraggio antiriciclaggio:

Qualsiasi movimento superiore a 10.000 euro viene segnalato alle autorità competenti;

viene segnalato alle autorità competenti; Per i bonifici istantanei, la regolamentazione europea stabilisce un

limite tecnico di 100.000 euro per singola operazione (soglia che tuttavia può essere ridotta dagli istituti per ragioni di sicurezza)

Questi limiti e controlli hanno l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro, garantendo al contempo la libertà di effettuare pagamenti di qualsiasi entità attraverso canali sicuri e tracciati. Dall’altro lato, i cittadini sono tenuti a giustificare l’origine di somme elevate e a fornire la necessaria documentazione in presenza di operazioni sospette, come richiesto dalle regole vigenti su AML (Anti Money Laundering).

La tabella sottostante mostra il confronto tra i principali mezzi di pagamento e le relative soglie:

Mezzo di Pagamento Limite UE Regole principali Contante 10.000 € Limite valido per acquisti verso imprese/professionisti; transazioni tra privati escluse salvo norme nazionali più restrittive Bonifico bancario Nessun limite legale UE; soglia segnalazione a 10.000 € Segnalazione automatica per importi superiori a 10.000 €; limiti operativi fissati dalle banche Bonifico istantaneo 100.000 € limite tecnico UE Le banche possono applicare limiti inferiori Portafoglio digitale (euro digitale) 3.000 € Soglia massima per saldo detenibile

I trasferimenti internazionali extra-UE sono ulteriormente regolamentati da limiti tecnici e da particolari controlli sui flussi sospetti, mentre per la SEPA i tempi di adeguamento sono già definiti dalla Commissione.

Come cambieranno le transazioni per cittadini e imprese europee

L’introduzione delle nuove soglie produrrà cambiamenti concreti sia nella vita quotidiana dei cittadini che nella gestione finanziaria delle aziende. Per i consumatori classici acquisti di beni durevoli, come automobili o immobili, comprenderanno restrizioni sull’utilizzo diretto di contante oltre il limite, indirizzando le scelte verso strumenti tracciabili come bonifici.

Tra le principali novità operative:

Per le imprese , sarà obbligatorio rifiutare pagamenti in banconote che eccedano il nuovo tetto, a pena di sanzioni anche gravi.

, sarà obbligatorio rifiutare pagamenti in banconote che eccedano il nuovo tetto, a pena di sanzioni anche gravi. Le piattaforme di pagamento e gli istituti bancari dovranno rafforzare i controlli automatici, adeguando i processi antiriciclaggio e introducendo sistemi di verifica sempre più sofisticati su ogni tipo di operazione rilevante.

I cittadini privati tra loro continueranno a poter usare liberamente il contante per transazioni personali, salvo limiti fissati a livello nazionale più severi (ad esempio in Italia 5.000 euro), ma saranno soggetti a maggiori verifiche nell’acquisto di beni ad alto valore come auto, gioielli, immobili.

tra loro continueranno a poter usare liberamente il contante per transazioni personali, salvo limiti fissati a livello nazionale più severi (ad esempio in Italia 5.000 euro), ma saranno soggetti a maggiori verifiche nell’acquisto di beni ad alto valore come auto, gioielli, immobili. Per i portafogli digitali, la gestione sarà automatizzata: se il saldo supera la soglia consentita, scatteranno riaccrediti diretti su altri strumenti tracciabili collegati all’identità del titolare, impedendo così operazioni ridondanti o illecite.

Nel complesso aumenterà la trasparenza dei flussi finanziari e la sicurezza dei pagamenti. Le imprese potranno contare su processi più chiari e uniformi in tutta l’UE, ma dovranno investire in formazione e adeguamento dei sistemi. Per gli utenti, la possibilità di scelta resta garantita, ma con l’inevitabile obbligo di documentazione e tracciabilità per tutte le operazioni significative.

Istituti e società dovranno inoltre adattarsi a nuove responsabilità di monitoraggio e reportistica, in coordinamento con la nuova Autorità antiriciclaggio europea che entrerà a pieno regime nei prossimi mesi.

Dubbi, critiche e prospettive della nuova normativa europea sui pagamenti

L’adozione di regole comuni sui limiti ai pagamenti in contanti e sui tetti ai portafogli digitali solleva questioni di efficacia e armonizzazione tra i Paesi membri. Alcuni osservatori mettono in rilievo il rischio che le organizzazioni criminali si spingano verso strumenti alternativi non regolamentati, come criptovalute o movimenti offshore, non appena i limiti sul contante saranno operativi. Persistono inoltre perplessità circa la reale capacità delle nuove autorità di supervisionare in modo uniforme sistemi bancari e finanziari molto diversi tra loro all’interno dell’Unione.

Non mancano polemiche da parte di chi teme una limitazione della libertà personale nell’uso del contante: tuttavia, i regolatori europei e nazionali hanno ribadito che nessun cittadino viene privato della possibilità di detenere, risparmiare o prelevare denaro contante, sebbene la preferenza venga da ora più esplicitamente accordata ai pagamenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi di valore.

Le prospettive a medio termine vedono uno scenario dove digitalizzazione, sicurezza e inclusività saranno i capisaldi dei pagamenti europei, con crescenti investimenti in infrastrutture digitali, formazione degli operatori e tutela dei dati personali. Il percorso intrapreso intende stimolare un uso consapevole dei nuovi strumenti ma anche vigilare sul rispetto dei diritti e sulle esigenze di tutti i cittadini, sia digitali che tradizionali.