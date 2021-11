Samsung ha aggiunto la connettività 5G ai suoi smartphone di fascia media e il Samsung Galaxy M52 5G è una testimonianza di tale impegno. Sulla carta, il telefono è dotato di molte caratteristiche interessanti che includono un ampio schermo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Lo smartphone sfoggia il design elegante del dispositivo che misura 7,4 mm di spessore, il 21% più elegante del Samsung Galaxy M51 di vecchia generazione.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M52 5G è dotato di un display Super Amoled Plus da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ (1.080 × 2.400 pixel) e refresh di 120Hz. Poiché non esiste una frequenza di aggiornamento adattiva, gli utenti possono scegliere solo tra lo standard 60Hz o 120Hz. Nonostante un grande schermo, l’elegante fattore di forma crea la differenza e il Galaxy M52 5G conserva il suo appeal.

Per quanto riguarda le prestazioni del display, il Galaxy M52 5G offre una luminosità adeguata e neri profondi adatti sia per ambienti esterni che interni. Per un’azienda che sostiene la tecnologia di visualizzazione, le prestazioni sono state nitide. Samsung Galaxy M52 5G dispone anche di un corpo in policarbonato che conferisce un aspetto simile al vetro. Gli utenti possono comunque scegliere una finitura liscia e lucida sul pannello posteriore.

Samsung Galaxy M52 5G è alimentato dal chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 778G da 6 nm che offre prestazioni fluide ed efficienti. Le app di terze parti come Snapchat, Amazon e Facebook sono rimovibili. Con l’ultimo sistema operativo Android 12 dietro l’angolo, resta da capire quanto tempo impiegherà Samsung per aggiornare la One UI 3.1 basata su Android 11 sul telefono.

Samsung Galaxy M52 5G è dotato di tre fotocamere sul retro all’interno di un modulo rettangolare che ha un urto trascurabile. Tuttavia, come lo smartphone di vecchia generazione, il nuovo dispositivo non offre prestazioni eccezionali della fotocamera. Quelle posteriori – principale da 64 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel – offrono una qualità decente senza doversi preoccupare dell’applicazione del filtro giusto. Venendo alla fotocamera frontale da 32 megapixel, i livelli di saturazione appaiono troppo alti. Per portare a casa Samsung Galaxy M52 5G serve una spesa di circa 400 euro.