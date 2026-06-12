Obiettivi e misure chiave del Chips Act 2 e del Technology Sovereignty Package

Il Chips Act 2 e il Technology Sovereignty Package definiscono un approccio integrato per stimolare la capacità europea di governare il futuro tech. Questi strumenti normativi abbracciano la promozione di investimenti, lo sviluppo industriale e la tutela delle infrastrutture cruciali per l’indipendenza strategica dell’Unione. Le azioni si articolano così:

Sostegno alla produzione avanzata di semiconduttori, incentivando la ricerca, l’innovazione e la realizzazione di nuovi impianti produttivi in Europa, col duplice obiettivo di colmare il gap nei confronti di Asia e Nordamerica e rafforzare la catena di approvvigionamento.

di semiconduttori, incentivando la ricerca, l’innovazione e la realizzazione di nuovi impianti produttivi in Europa, col duplice obiettivo di colmare il gap nei confronti di Asia e Nordamerica e rafforzare la catena di approvvigionamento. Requisiti rafforzati per i fornitori di servizi cloud nei settori sensibili e priorità ai software e hardware UE negli appalti strategici , garantendo così maggior controllo sulla circolazione e protezione dei dati .

nei settori sensibili e , garantendo così . Incentivi all’adozione e allo sviluppo di tecnologie open source , volte ad aumentare la trasparenza e l’agilità della trasformazione digitale, affrontando le problematiche di sicurezza e i rischi associati alla supply chain digitale.

, volte ad aumentare la trasparenza e l’agilità della trasformazione digitale, affrontando le problematiche di sicurezza e i rischi associati alla supply chain digitale. Creazione di un fondo sovrano europeo destinato a investimenti in settori strategici come semiconduttori, cloud, AI, energia e biotecnologie, col fine di attrarre capitali e allineare l’Europa alla competitività delle grandi economie mondiali.

destinato a investimenti in settori strategici come semiconduttori, cloud, AI, energia e biotecnologie, col fine di attrarre capitali e allineare l’Europa alla competitività delle grandi economie mondiali. Incremento delle capacità dei data center europei e miglioramento delle infrastrutture digitali, per sostenere il crescente fabbisogno di servizi AI e cloud sovrani.

Nel dettaglio, la Commissione UE intende rafforzare la disponibilità di piattaforme e servizi IT europei attraverso regolamentazioni specifiche che obbligano, soprattutto nella Pubblica Amministrazione e settori infrastrutturali «critici», l’utilizzo di servizi prodotti all’interno dei confini dell’Unione. Tali misure non solo puntano a ridurre la dipendenza da operatori extraeuropei, ma promuovono la crescita di un ecosistema industriale locale e lo sviluppo di nuove competenze digitali. Queste iniziative saranno ora discusse in sede parlamentare e Consiglio europeo per giungere a una forma definitiva e vincolante.

Semiconduttori: rafforzare la produzione e la resilienza industriale europea

I semiconduttori rappresentano la spina dorsale delle moderne infrastrutture tecnologiche, essendo componenti chiave di industrie come automotive, telecomunicazioni, difesa, energia e sanità. L’enfasi posta dalla Commissione su investimenti mirati alla ricerca e sviluppo, nonché sull’espansione della capacità produttiva continentale, si fonda sulla necessità di contrastare la concentrazione della filiera produttiva attualmente localizzata in Asia e Nord America.

La strategia europea si pone l’obiettivo di triplicare la quota di mercato detenuta dai produttori continentali e di sviluppare una filiera che possa sostenere efficacemente anche le applicazioni di intelligenza artificiale, settore in cui la domanda cresce a ritmi esponenziali. Per favorire la resilienza industriale:

Si prevedono agevolazioni fiscali, incentivi diretti e partenariati pubblico-privati per attrarre nuovi insediamenti produttivi in Europa.

per attrarre nuovi insediamenti produttivi in Europa. Viene rafforzata la cooperazione tra Stati membri per armonizzare regolamenti e standard lungo tutta la catena produttiva.

lungo tutta la catena produttiva. Si attribuisce una particolare importanza alla gestione sicura e sostenibile delle materie prime essenziali e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Il rafforzamento dell’offerta europea in questo ambito intende prevenire le vulnerabilità emerse recentemente nelle supply chain globali e rendere l’economia dell’Unione più robusta di fronte a crisi geopolitiche o interruzioni operative.

Cloud e intelligenza artificiale: verso una sovranità digitale europea

Il Cloud and AI Development Act, insieme agli altri strumenti del Technology Sovereignty Package, promuove un ambizioso sviluppo di infrastrutture per dati e calcolo ad alte prestazioni. La situazione attuale vede una forte dipendenza dagli operatori internazionali non europei; questa dipendenza viene affrontata con iniziative volte a favorire la nascita di un’offerta interna credibile di servizi cloud e AI.

Le direttrici principali sono:

Investimenti strategici nei data center europei, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

europei, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità. Standard rigorosi sulla protezione dei dati , per assicurare che le informazioni, in particolare quelle della Pubblica Amministrazione e dei settori critici, restino sotto controllo europeo.

, per assicurare che le informazioni, in particolare quelle della Pubblica Amministrazione e dei settori critici, restino sotto controllo europeo. Crescita di piattaforme AI “Made in UE” , sostenendo sia la ricerca che la formazione e l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia.

, sostenendo sia la ricerca che la formazione e l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia. Sviluppo di una strategia sull’open source, per garantire sicurezza, continuità e affidabilità anche nelle architetture digitali più innovative.

La prospettiva dell’Unione è favorire condizioni paritarie nel mercato digitale europeo, sostenendo sia le startup che i grandi player locali tramite regole di procurement pubblico più orientate all’offerta continentale e promuovendo l’accesso a risorse computazionali di livello mondiale.

Implicazioni per l’Italia, imprese e cittadini: opportunità e sfide

Le novità introdotte dal pacchetto europeo hanno ricadute molto concrete per le realtà nazionali, con impatti diretti su imprese high-tech, PMI, pubbliche amministrazioni e cittadini. Da un lato, le aziende italiane avranno maggiori occasioni di partecipare a filiere strategiche, grazie a bandi di investimento mirati sia all’innovazione di prodotto che alla crescita delle competenze digitali. Dall’altro, nuovi requisiti sul controllo e la localizzazione dei dati possono rendere necessario adeguarsi mediante aggiornamenti organizzativi e tecnologici.

Dal punto di vista dei cittadini, è attesa un’aumentata sicurezza dei dati, migliori servizi digitali nella sanità, nell’educazione e nella gestione dell’energia, oltre a interpretare un ruolo attivo nella trasformazione digitale che passa anche attraverso progetti open source e iniziative di alfabetizzazione digitale.

Per le imprese, la capacità di investire nell’automazione e nella trasformazione digitale sarà premiata da accesso a fondi europei e opportunità di mercato su scala continentale.

Per la Pubblica Amministrazione, il maggiore controllo su infrastrutture e servizi digitali rafforzerà l’affidabilità e la trasparenza verso utenti e stakeholder.

I cittadini potranno beneficiare di servizi più resilienti e trasparenza nel trattamento delle proprie informazioni personali.

Le nuove policy europee richiedono rapidità di adattamento e uno sforzo di coordinamento tra imprese, enti e istituzioni, ma rappresentano una leva decisiva per l’innovazione, la sicurezza e la competitività del Paese nel contesto europeo e globale.