Tipologie di liberi professionisti e distribuzione dei redditi

La varietà di settori in cui questi professionisti operano è ampia: si va dal mondo tecnico e scientifico ai servizi personali,. Dietro ogni partita IVA si celano storie di specializzazione, formazione e rischio imprenditoriale, ma anche profonde differenze nei guadagni e nelle prospettive future.

La categoria dei liberi professionisti in Italia si presenta estremamente eterogenea. Si possono individuare chiaramente alcune macro-aree:

Professionisti ordinistici : avvocati, notai, medici, commercialisti, architetti e ingegneri, tutti iscritti a un ordine e soggetti a esami di Stato e formazione continua.

: avvocati, notai, medici, commercialisti, architetti e ingegneri, tutti iscritti a un ordine e soggetti a esami di Stato e formazione continua. Professioni regolate non ordinistiche : tecnici specializzati, operatori sanitari, insegnanti privati, che operano con vincoli normativi ma senza appartenenza a un albo.

: tecnici specializzati, operatori sanitari, insegnanti privati, che operano con vincoli normativi ma senza appartenenza a un albo. Lavoratori autonomi soggetti a ISA : commercianti, artigiani, consulenti vari e freelance, sottoposti a regimi fiscali e previdenziali propri.

: commercianti, artigiani, consulenti vari e freelance, sottoposti a regimi fiscali e previdenziali propri. Freelance e professionisti non regolamentati: dal copywriter al tatuatore, passando per artisti e web designer.

La forbice reddituale è molto ampia: le élite delle professioni ordinistiche, come i notai, registrano mediamente oltre 160.000 euro lordi annui, a fronte di settori che faticano a raggiungere i 20.000 euro, come i giornalisti autonomi e i gestori di attività di servizi personali. Nella fascia centrale della distribuzione, tra i 20.000 e i 50.000 euro, si collocano molti altri, inclusi psicologi, geometri e veterinari, a dimostrazione di un sistema stratificato e in continua evoluzione. La diversità interna implica che l’”esperienza da libero professionista” in Italia può variare radicalmente in base al percorso formativo, al mercato di riferimento e al grado di regolamentazione della professione svolta.

Disparità di guadagno tra le varie categorie e i fattori che le influenzano

Le differenze reddituali tra le principali categorie professionali sono molto marcate, e dipendono sia dalla struttura normativa che dalla domanda di mercato e dal livello di specializzazione richiesto. Alcuni dati simbolici tratti dalle ultime indagini:

Professione Reddito medio annuo (euro) Notai 160.546 Avvocati 47.678 Ingegneri 62.529 Commercialisti 88.366 Psicologi 25.657 Giornalisti autonomi 17.342

I motivi di questo divario sono molteplici:

Barriere all’ingresso : accesso selettivo alle professioni ordinistiche

: accesso selettivo alle professioni ordinistiche Portafoglio clienti stabile nei settori regolamentati e più volatile nei freelance

nei settori regolamentati e più volatile nei freelance Innovazione tecnologica che premia alcune aree, come l’informatica e i servizi a valore aggiunto

che premia alcune aree, come l’informatica e i servizi a valore aggiunto Concorrenza interna: professioni numerose risentono di segmentazione e pressione verso il basso dei redditi

L’analisi condotta suggerisce che, oltre al talento personale, sono determinanti l’area geografica, la specializzazione, la fidelizzazione della clientela e l’adattabilità alle trasformazioni del mercato.

Evoluzione dei redditi: trend tra il 2017 e il 2023

Nel periodo 2017-2023 si osserva un sostanziale rialzo dei redditi medi per diverse categorie di professionisti, con incrementi anche a doppia cifra. In particolare, le professioni tecniche e quelle economico-contabili hanno beneficiato maggiormente sia dalla domanda di competenze evolute sia dai processi di innovazione:

Gli ingegneri hanno visto i loro redditi medi passare da 32.000 a oltre 62.000 euro (+90%).

Architetti e periti industriali hanno avuto incrementi tra i 17.000 e i 26.000 euro.

Psicologi e professioni sanitarie hanno registrato aumenti consistenti, pur all’interno di fasce reddituali sempre inferiori rispetto ai vertici.

La riduzione progressiva del vantaggio dei professionisti ordinistici verso le professioni tecniche emerge dalle statistiche ufficiali riportate dalla Banca d’Italia, suggerendo una tendenza verso una maggiore omogeneità nei guadagni, ma anche una maggiore competitività interna.

Divario generazionale e accessibilità delle libere professioni

L’accesso alle carriere autonome si sta facendo progressivamente più complesso per i giovani, secondo quanto illustrato dal X Rapporto sulle libere professioni. Nel 2014, la quota degli under 50 raggiungeva il 65%: oggi è scesa al 55,2%, con una contrazione del 10% nell’ultimo decennio e un netto spostamento del baricentro della professione verso le fasce più mature.

Il contesto europeo sottolinea questa dinamica: nonostante l’Italia si mantenga sopra la media UE (53,7%), altri paesi mostrano una quota di giovani professionisti più elevata. I percorsi di ingresso sono percepiti come onerosi – tra investimento in formazione, bassi redditi iniziali e forte rischio economico – soprattutto nelle fasce under 30, dove il reddito medio annuo si attesta su circa 17.000 euro, lontanissimo dai livelli registrati dagli over 50.

Inoltre, la maggior parte degli autonomi italiani (oltre l’82%) lavora senza dipendenti, mantenendo la tipica struttura artigianale o dello studio individuale. L’introduzione di nuove tecnologie e la progressiva creazione di studi più strutturati (il 17,6% ha del personale) rappresentano segnali di un possibile, seppur lento, cambiamento nel modello organizzativo della professione.

Distribuzione geografica, presenza femminile e digitalizzazione nelle libere professioni

Negli ultimi dieci anni, la crescita dei professionisti indipendenti è stata più marcata al Sud Italia (+17,7%), rispetto al Centro (+11,3%) e al Nord Est (+3,8%), mentre nel Nord Ovest si registra un calo dell’1%. Tuttavia, il Nord Italia resta il principale polo sia per concentrazione di attività che per livelli reddituali.

Un’altra trasformazione significativa riguarda la presenza femminile: nel 2024 il 78,2% delle donne professioniste risulta laureata, contro solo il 59,6% degli uomini. Il segmento giovane (15-34 anni) mostra il più alto tasso di laureati (71,7%), confermando l’aumento del capitale intellettuale della categoria. Tuttavia, permangono disparità sia in termini di accesso che di reddito tra uomini e donne.

Dal punto di vista dell’innovazione, la digitalizzazione avanza ma a ritmi contenuti: solo il 19,6% delle attività professionali italiane utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, contro il 30,5% della media europea. L’adozione di strumenti digitali rappresenta una strada necessaria per attrarre nuove generazioni e migliorare produttività e accessibilità, rimanendo però un obiettivo ancora lontano in molte realtà locali.